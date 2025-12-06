Hợp tác điện ảnh Việt – Pháp bước sang giai đoạn mới

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Chủ Nhật, 07/12/2025
Phương Nhi
06/12/2025, 12:32
Các chuyên gia trong ngành điện ảnh của Việt Nam và Pháp cho rằng tiềm năng và dư địa hợp tác giữa hai nền điện ảnh vẫn còn rất dồi dào, mở ra nhiều cơ hội để mở rộng kết nối và phát triển trong thời gian tới...
Ngày 4/12, tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp : Cơ hội hợp tác” đã diễn ra tại Trung tâm Văn hoá Việt Nam của Pháp. Sự kiện là một trong những điểm nhấn nổi bật của Tuần lễ, tạo không gian đối thoại chuyên sâu giữa các nhà quản lý, chuyên gia, nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới.
Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh điện ảnh Việt Nam đang có nhiều chuyển động tích cực khi phim Việt liên tục xuất hiện tại các liên hoan quốc tế uy tín, lực lượng sáng tạo trẻ ngày càng trưởng thành, và thị trường trong nước cho thấy những tín hiệu tăng trưởng rõ rệt.
Trong những năm gần đây, Việt Nam là quốc gia đã tổ chức được những liên hoan phim quốc tế như Haniff, Danaff tại các thành phố lớn như Hà Nội và Đà Nẵng, dần đã tạo được uy tín chuyên môn với các nước trong khu vực.
Đồng thời, chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hoá đến năm 2030 của Chính phủ Việt Nam xác định điện ảnh là một trong bảy ngành mũi nhọn. Đây được xem là nền tảng quan trọng để ngành điện ảnh bứt phá và hội nhập sâu hơn với thế giới.
Trong xu thế đó, việc tăng cường kết nối với các nền công nghiệp điện ảnh phát triển, đặc biệt là Pháp, quốc gia có hệ sinh thái điện ảnh hoàn chỉnh và cơ chế hỗ trợ tiên tiến, là yếu tố then chốt giúp phim Việt mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.
Chia sẻ tại tọa đàm, ông Đinh Toàn Thắng, Đại sứ Việt Nam tại Pháp nhấn mạnh rong thời gian qua, giao lưu Việt – Pháp diễn ra sôi nổi trên nhiều lĩnh vực. Cùng với đó, điện ảnh của hai nước cũng đang tìm tòi những hướng hợp tác ngày càng hiệu quả, có tầm vóc và phục vụ tốt hơn cho sự phát triển của điện ảnh mỗi quốc gia.
Tương tự, ông Mathieu Ripka, Tổng đại diện ARP (Société civile des Auteurs- RéalisateursProducteurs), Hiệp hội các Tác giả – Đạo diễn – Nhà sản xuất (Pháp), cũng bày tỏ tại sao không đặt ra một mục tiêu đẹp đẽ: năm nay, một bộ phim hợp tác Pháp–Iran sẽ đại diện cho Pháp tại giải Oscar; và hoàn toàn có thể tưởng tượng rằng một ngày nào đó, một bộ phim hợp tác Pháp - Việt cũng sẽ đại diện cho Pháp tại Oscar.
“Việt Nam rõ ràng là một phần không thể tách rời của câu chuyện này, với số lượng lớn người Việt Nam sinh sống tại Pháp, và cũng có rất nhiều người Pháp gốc Việt. Hai quốc gia sẽ tiếp tục trao đổi, đặc biệt trong lĩnh vực điện ảnh, giữa các nghệ sĩ của hai bên, và chính điều đó sẽ góp phần duy trì và phát triển mối quan hệ tốt đẹp này”, ông Ripka nhấn mạnh.
Chia sẻ dưới góc nhìn của một nhà làm phim trẻ và từng dự 20 liên hoan phim quốc tế lớn nhỏ, Đạo diễn Lê Bình Giang, Tác giả của bộ phim kinh dị Kfc (2015), cho biết luôn mong muốn tìm cơ hội hợp tác với các nhà làm phim quốc tế, đặc biệt là ở Pháp cái nôi của nhiều đạo diễn tài năng và những bộ phim nổi tiếng. Đạo diễn Lê Bình Giang hy vọng có thể học hỏi và hợp tác với các nhà làm phim, các quỹ điện ảnh tại Pháp để tiến gần hơn với nền điện ảnh thế giới.
“Trong tương lai, tôi cũng mong sẽ có thêm nhiều chương trình hợp tác giữa Pháp và Việt Nam để cùng thúc đẩy sự phát triển của điện ảnh hai nước. Khi cùng phát triển, chúng ta không chỉ tạo ra giá trị cho điện ảnh mà còn góp phần quảng bá văn hóa, du lịch và hình ảnh Việt Nam ra quốc tế”, Đạo diễn Lê Bình Giang bày tỏ.
Ngoài ra, các diễn giả cũng phân tích những lợi thế song phương, từ hệ sinh thái điện ảnh phát triển của Pháp đến nguồn lực sáng tạo trẻ và thị trường đang mở rộng của Việt Nam, để chỉ ra các hướng hợp tác khả thi trong sản xuất, đào tạo, phát hành và quảng bá quốc tế.
Theo TS. Ngô Phương Lan, Việt Nam đang ở trong một thời điểm mà điện ảnh rất phát triển, đặc biệt là năm 2025 - là một năm đánh dấu phát triển vượt bậc về thị phần của phim Việt Nam, của sự tăng trưởng thị trường điện ảnh Việt Nam và đặc biệt là trong thời gian gần đây thì có rất nhiều bộ phim Việt Nam, các nhà làm phim trẻ, các bạn làm phim độc lập có những sáng tạo được mời chào, được ghi nhận và được trao giải ở liên hoan phim quốc tế.
Đồng thời, không khí làm phim ở Việt Nam hiện nay nhờ vào những thành công hàng tuần, hàng tháng trong rạp chiếu và cả ngoài thị trường. Điều này kích thích những nhà đầu tư, những nhà làm phim không chỉ ở Việt Nam mà ở một số nước ở trong khu vực Châu Á, cũng như ở trên thế giới đến với Việt Nam.
“Tôi mong trong năm 2026 sẽ là năm phát triển mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn và thực sự đem đến những kết quả cụ thể hơn, hiệu quả hơn trong việc hợp tác điện ảnh Việt Nam và Pháp”, TS. Ngô Phương Lan chia sẻ
Trong thời gian tới, ông Ripka nhận định hợp tác giữa Việt Nam và Pháp hoàn toàn có thể tiếp tục được mở rộng để nền điện ảnh hai nước tăng cường giao lưu, khai thác hiệu quả nguồn lực của nhau và cùng phát triển những dự án đủ sức cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Đặc biệt, lĩnh vực phát hành vẫn còn nhiều dư địa, qua đó giúp phim Pháp tiếp cận sâu hơn thị trường Việt Nam và tạo điều kiện để phim Việt Nam vươn tới khán giả Pháp.
“Và cuối cùng, tại sao không xem xét cả lĩnh vực khai thác rạp chiếu, vốn cũng là một thế mạnh của Pháp. Chúng tôi có hệ thống rạp chiếu phim ở khắp mọi nơi trên lãnh thổ, và chúng tôi rất am hiểu trong lĩnh vực khai thác này. Tất cả những điều đó đòi hỏi nhiều sự trao đổi hơn nữa giữa hai bên”, ông Ripka gợi ý.
Nhìn lại tiến trình phát triển của điện ảnh Việt Nam, bà Trần Thị Bích Ngọc, Nhà sản xuất phim, cho rằng những năm qua, sự hợp tác giữa điện ảnh Việt Nam và Pháp đã tiến triển theo chiều hướng ngày càng tích cực.
Nếu trước đây hai bên chủ yếu dừng lại ở việc cung cấp dịch vụ, thì hiện nay đã tiến tới hợp tác sản xuất thực chất hơn. Các nhà sản xuất Pháp đồng hành cùng các đạo diễn Việt Nam trong quá trình sáng tạo, cùng sở hữu tác phẩm và cùng đưa phim ra thị trường quốc tế.
Bên cạnh đó, TS. Ngô Phương Lan nhấn mạnh rằng không thể không kể đến khát vọng mạnh mẽ đưa điện ảnh Việt Nam vươn ra thế giới của các tổ chức như Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam và Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam Toàn cầu (AVSE Global). Những nỗ lực này được triển khai dưới sự bảo trợ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp.
“Chúng tôi kỳ vọng làm nên một chương trình chắc chắn sẽ để lại dấu ấn cho điện ảnh Việt Nam nói riêng và cho mối quan hệ hữu nghị Việt – Pháp nói chung không chỉ là hôm nay mà còn trong tương lai”, TS. Ngô Phương Lan nhấn mạnh.
Ngoài ra, ngày 5/12, Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam tại Paris cũng đã chính thức khai mạc tại rạp Le Grand Rex – rạp chiếu phim lớn nhất châu Âu và cũng là một trong những biểu tượng văn hoá của Paris. Không chỉ đánh dấu sự khởi đầu cho hành trình giới thiệu 17 tác phẩm điện ảnh tiêu biểu của Việt Nam đến công chúng quốc tế, lễ khai mạc còn là dịp quy tụ các nhà quản lý, đạo diễn, nghệ sĩ và chuyên gia điện ảnh trong và ngoài nước.
Tại không gian tráng lệ của “thủ đô ánh sáng”, Tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam – Hành trình Ánh sáng” mang đến một màn mở đầu ấn tượng, lan tỏa tinh thần sáng tạo, hội nhập và khát vọng vươn tầm quốc tế của điện ảnh Việt Nam.
Sở hữu chiều dài 85,5 km tuyến đường sắt tốc độ cao chạy qua 18 xã, phường, Nghệ An đang đứng trước áp lực lớn trong công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư...
Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Nai đã có văn bản chấp thuận nhà đầu tư đề xuất dự án đầu tư xây dựng cầu Long Hưng theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 49-2025 phát hành ngày 08/12/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Với 49 cụm công nghiệp đang triển khai và tổng vốn đăng ký hơn 12.850 tỷ đồng, tỉnh Thanh Hoá đang tăng tốc hoàn thiện hạ tầng, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để tạo quỹ đất sạch, thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư thứ cấp...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: