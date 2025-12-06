Hợp tác điện ảnh Việt – Pháp bước sang giai đoạn mới

Các chuyên gia trong ngành điện ảnh của Việt Nam và Pháp cho rằng tiềm năng và dư địa hợp tác giữa hai nền điện ảnh vẫn còn rất dồi dào, mở ra nhiều cơ hội để mở rộng kết nối và phát triển trong thời gian tới...

Ngày 4/12, tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp : Cơ hội hợp tác” đã diễn ra tại Trung tâm Văn hoá Việt Nam của Pháp. Sự kiện là một trong những điểm nhấn nổi bật của Tuần lễ, tạo không gian đối thoại chuyên sâu giữa các nhà quản lý, chuyên gia, nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới.

Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh điện ảnh Việt Nam đang có nhiều chuyển động tích cực khi phim Việt liên tục xuất hiện tại các liên hoan quốc tế uy tín, lực lượng sáng tạo trẻ ngày càng trưởng thành, và thị trường trong nước cho thấy những tín hiệu tăng trưởng rõ rệt.

K Ế T N Ố I ĐA CHIỀU NỀN ĐIỆN ẢNH VI Ệ T NAM - PHÁP

Trong những năm gần đây, Việt Nam là quốc gia đã tổ chức được những liên hoan phim quốc tế như Haniff, Danaff tại các thành phố lớn như Hà Nội và Đà Nẵng, dần đã tạo được uy tín chuyên môn với các nước trong khu vực.

Đồng thời, chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hoá đến năm 2030 của Chính phủ Việt Nam xác định điện ảnh là một trong bảy ngành mũi nhọn. Đây được xem là nền tảng quan trọng để ngành điện ảnh bứt phá và hội nhập sâu hơn với thế giới.

Trong xu thế đó, việc tăng cường kết nối với các nền công nghiệp điện ảnh phát triển, đặc biệt là Pháp, quốc gia có hệ sinh thái điện ảnh hoàn chỉnh và cơ chế hỗ trợ tiên tiến, là yếu tố then chốt giúp phim Việt mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.

Ông Đinh Toàn Thắng, Đại sứ Việt Nam tại Pháp chia sẻ tại tọa đàm.

Chia sẻ tại tọa đàm, ông Đinh Toàn Thắng, Đại sứ Việt Nam tại Pháp nhấn mạnh rong thời gian qua, giao lưu Việt – Pháp diễn ra sôi nổi trên nhiều lĩnh vực. Cùng với đó, điện ảnh của hai nước cũng đang tìm tòi những hướng hợp tác ngày càng hiệu quả, có tầm vóc và phục vụ tốt hơn cho sự phát triển của điện ảnh mỗi quốc gia.

Tương tự, ông Mathieu Ripka, Tổng đại diện ARP (Société civile des Auteurs- RéalisateursProducteurs), Hiệp hội các Tác giả – Đạo diễn – Nhà sản xuất (Pháp), cũng bày tỏ tại sao không đặt ra một mục tiêu đẹp đẽ: năm nay, một bộ phim hợp tác Pháp–Iran sẽ đại diện cho Pháp tại giải Oscar; và hoàn toàn có thể tưởng tượng rằng một ngày nào đó, một bộ phim hợp tác Pháp - Việt cũng sẽ đại diện cho Pháp tại Oscar.

“Việt Nam rõ ràng là một phần không thể tách rời của câu chuyện này, với số lượng lớn người Việt Nam sinh sống tại Pháp, và cũng có rất nhiều người Pháp gốc Việt. Hai quốc gia sẽ tiếp tục trao đổi, đặc biệt trong lĩnh vực điện ảnh, giữa các nghệ sĩ của hai bên, và chính điều đó sẽ góp phần duy trì và phát triển mối quan hệ tốt đẹp này”, ông Ripka nhấn mạnh.

Chia sẻ dưới góc nhìn của một nhà làm phim trẻ và từng dự 20 liên hoan phim quốc tế lớn nhỏ, Đạo diễn Lê Bình Giang, Tác giả của bộ phim kinh dị Kfc (2015), cho biết luôn mong muốn tìm cơ hội hợp tác với các nhà làm phim quốc tế, đặc biệt là ở Pháp cái nôi của nhiều đạo diễn tài năng và những bộ phim nổi tiếng. Đạo diễn Lê Bình Giang hy vọng có thể học hỏi và hợp tác với các nhà làm phim, các quỹ điện ảnh tại Pháp để tiến gần hơn với nền điện ảnh thế giới.

“Trong tương lai, tôi cũng mong sẽ có thêm nhiều chương trình hợp tác giữa Pháp và Việt Nam để cùng thúc đẩy sự phát triển của điện ảnh hai nước. Khi cùng phát triển, chúng ta không chỉ tạo ra giá trị cho điện ảnh mà còn góp phần quảng bá văn hóa, du lịch và hình ảnh Việt Nam ra quốc tế”, Đạo diễn Lê Bình Giang bày tỏ.

Sự kiện có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, nhà làm phim và nhà phê bình điện ảnh Việt Nam và Pháp.

Ngoài ra, các diễn giả cũng phân tích những lợi thế song phương, từ hệ sinh thái điện ảnh phát triển của Pháp đến nguồn lực sáng tạo trẻ và thị trường đang mở rộng của Việt Nam, để chỉ ra các hướng hợp tác khả thi trong sản xuất, đào tạo, phát hành và quảng bá quốc tế.

Theo TS. Ngô Phương Lan, Việt Nam đang ở trong một thời điểm mà điện ảnh rất phát triển, đặc biệt là năm 2025 - là một năm đánh dấu phát triển vượt bậc về thị phần của phim Việt Nam, của sự tăng trưởng thị trường điện ảnh Việt Nam và đặc biệt là trong thời gian gần đây thì có rất nhiều bộ phim Việt Nam, các nhà làm phim trẻ, các bạn làm phim độc lập có những sáng tạo được mời chào, được ghi nhận và được trao giải ở liên hoan phim quốc tế.

Đồng thời, không khí làm phim ở Việt Nam hiện nay nhờ vào những thành công hàng tuần, hàng tháng trong rạp chiếu và cả ngoài thị trường. Điều này kích thích những nhà đầu tư, những nhà làm phim không chỉ ở Việt Nam mà ở một số nước ở trong khu vực Châu Á, cũng như ở trên thế giới đến với Việt Nam.

“Tôi mong trong năm 2026 sẽ là năm phát triển mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn và thực sự đem đến những kết quả cụ thể hơn, hiệu quả hơn trong việc hợp tác điện ảnh Việt Nam và Pháp”, TS. Ngô Phương Lan chia sẻ

TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC ĐỂ TẠO NÊN NHIỀU TÁC PHẨM CẠNH TRANH

Trong thời gian tới, ông Ripka nhận định hợp tác giữa Việt Nam và Pháp hoàn toàn có thể tiếp tục được mở rộng để nền điện ảnh hai nước tăng cường giao lưu, khai thác hiệu quả nguồn lực của nhau và cùng phát triển những dự án đủ sức cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Đặc biệt, lĩnh vực phát hành vẫn còn nhiều dư địa, qua đó giúp phim Pháp tiếp cận sâu hơn thị trường Việt Nam và tạo điều kiện để phim Việt Nam vươn tới khán giả Pháp.

“Và cuối cùng, tại sao không xem xét cả lĩnh vực khai thác rạp chiếu, vốn cũng là một thế mạnh của Pháp. Chúng tôi có hệ thống rạp chiếu phim ở khắp mọi nơi trên lãnh thổ, và chúng tôi rất am hiểu trong lĩnh vực khai thác này. Tất cả những điều đó đòi hỏi nhiều sự trao đổi hơn nữa giữa hai bên”, ông Ripka gợi ý.

Nhìn lại tiến trình phát triển của điện ảnh Việt Nam, bà Trần Thị Bích Ngọc, Nhà sản xuất phim, cho rằng những năm qua, sự hợp tác giữa điện ảnh Việt Nam và Pháp đã tiến triển theo chiều hướng ngày càng tích cực.

Nếu trước đây hai bên chủ yếu dừng lại ở việc cung cấp dịch vụ, thì hiện nay đã tiến tới hợp tác sản xuất thực chất hơn. Các nhà sản xuất Pháp đồng hành cùng các đạo diễn Việt Nam trong quá trình sáng tạo, cùng sở hữu tác phẩm và cùng đưa phim ra thị trường quốc tế.

Tọa đàm đã góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa và tăng cường hợp tác Việt Nam - Pháp.

Bên cạnh đó, TS. Ngô Phương Lan nhấn mạnh rằng không thể không kể đến khát vọng mạnh mẽ đưa điện ảnh Việt Nam vươn ra thế giới của các tổ chức như Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam và Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam Toàn cầu (AVSE Global). Những nỗ lực này được triển khai dưới sự bảo trợ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp.

“Chúng tôi kỳ vọng làm nên một chương trình chắc chắn sẽ để lại dấu ấn cho điện ảnh Việt Nam nói riêng và cho mối quan hệ hữu nghị Việt – Pháp nói chung không chỉ là hôm nay mà còn trong tương lai”, TS. Ngô Phương Lan nhấn mạnh.