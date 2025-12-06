Chủ Nhật, 07/12/2025

Hợp tác điện ảnh Việt – Pháp bước sang giai đoạn mới

Phương Nhi

06/12/2025, 12:32

Các chuyên gia trong ngành điện ảnh của Việt Nam và Pháp cho rằng tiềm năng và dư địa hợp tác giữa hai nền điện ảnh vẫn còn rất dồi dào, mở ra nhiều cơ hội để mở rộng kết nối và phát triển trong thời gian tới...

Các diễn giả tại Tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp : Cơ hội hợp tác” diễn ra vào ngày 4/12 tại Pháp.
Các diễn giả tại Tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp : Cơ hội hợp tác” diễn ra vào ngày 4/12 tại Pháp.

Ngày 4/12, ta đàm “Đin nh Vit Nam và Pháp : Cơ hi hp tácđã diễn ra tại Trung tâm Văn hoá Vit Nam của Pháp. Skin là mt trong nhng đim nhn ni bt ca Tun l, to không gian đối thoi chuyên sâu gia các nhà qun lý, chuyên gia, nhà sn xut và nghsĩ hai nước vchiến lược phát trin và hi nhp quc tế ca đin nh Vit Nam trong bi cnh mi.

Ta đàm din ra trong bi cnh đin nh Vit Nam đang có nhiu chuyn động tích cc khi phim Vit liên tc xut hin ti các liên hoan quc tế uy tín, lc lượng sáng to trngày càng trưởng thành, và thtrường trong nước cho thy nhng tín hiu tăng trưởng rõ rt.

KT NI ĐA CHIỀU NỀN ĐIỆN ẢNH  VIT NAM - PHÁP

Trong những năm gn đây, Vit Nam là quc gia đã tchc được nhng liên hoan phim quc tế như Haniff, Danaff ti các thành phln như Hà Ni và Đà Nng, dn đã to được uy tín chuyên môn vi các nước trong khu vc.

Đng thi, chiến lược phát trin các ngành công nghip văn hoá đến năm 2030 ca Chính phVit Nam xác định đin nh là mt trong by ngành mũi nhn. Đây được xem là nn tng quan trng để ngành đin nh bt phá và hi nhp sâu hơn vi thế gii.

Trong xu thế đó, vic tăng cường kết ni vi các nn công nghip đin nh phát trin, đặc bit là Pháp, quc gia có hsinh thái đin nh hoàn chnh và cơ chế htrtiên tiến, là yếu tthen cht giúp phim Vit mrng thtrường và nâng cao năng lc cnh tranh quc tế.

 Ông Đinh Toàn Thắng, Đại sứ Việt Nam tại Pháp chia sẻ tại tọa đàm.
 Ông Đinh Toàn Thắng, Đại sứ Việt Nam tại Pháp chia sẻ tại tọa đàm.

Chia sẻ tại tọa đàm, ông Đinh Toàn Thng, Đi sVit Nam ti Pháp nhn mnh rong thi gian qua, giao lưu Vit – Pháp din ra sôi ni trên nhiu lĩnh vc. Cùng vi đó, đin nh ca hai nước cũng đang tìm tòi nhng hướng hp tác ngày càng hiu qu, có tm vóc và phc vtt hơn cho sphát trin ca đin nh mi quc gia.

Tương tự, ông Mathieu Ripka, Tổng đại diện ARP (Société civile des Auteurs- RéalisateursProducteurs), Hiệp hội các Tác giả – Đạo diễn – Nhà sản xuất (Pháp), cũng  bày tti sao không đặt ra mt mc tiêu đẹp đẽ: năm nay, mt bphim hp tác Pháp–Iran sẽ đại din cho Pháp ti gii Oscar; và hoàn toàn có thtưởng tượng rng mt ngày nào đó, mt bphim hp tác Pháp - Vit cũng sẽ đại din cho Pháp ti Oscar.

Vit Nam rõ ràng là mt phn không thtách ri ca câu chuyn này, vi slượng ln người Vit Nam sinh sng ti Pháp, và cũng có rt nhiu người Pháp gc Vit. Hai quc gia stiếp tc trao đổi, đặc bit trong lĩnh vc đin nh, gia các nghsĩ ca hai bên, và chính điu đó sgóp phn duy trì và phát trin mi quan htt đẹp này”, ông Ripka nhấn mạnh.

Chia sẻ dưới góc nhìn của mt nhà làm phim trtng d20 liên hoan phim quc tế ln nh, Đo din Lê Bình Giang, Tác gica bphim kinh dKfc (2015), cho biết luôn mong mun tìm cơ hi hp tác vi các nhà làm phim quc tế, đặc bit là Pháp cái nôi ca nhiu đạo din tài năng và nhng bphim ni tiếng. Đo din Lê Bình Giang hy vng có thhc hi và hp tác vi các nhà làm phim, các quỹ đin nh ti Pháp để tiến gn hơn vi nn đin nh thế gii.

Trong tương lai, tôi cũng mong scó thêm nhiu chương trình hp tác gia Pháp và Vit Nam để cùng thúc đẩy sphát trin ca đin nh hai nước. Khi cùng phát trin, chúng ta không chto ra giá trcho đin nh mà còn góp phn qung bá văn hóa, du lch và hình nh Vit Nam ra quc tế, Đo din Lê Bình Giang bày tỏ.

Sự kiện có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, nhà làm phim và nhà phê bình điện ảnh Việt Nam và Pháp.
Sự kiện có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, nhà làm phim và nhà phê bình điện ảnh Việt Nam và Pháp.

Ngoài ra,  các din giả cũng phân tích nhng li thế song phương, thsinh thái đin nh phát trin ca Pháp đến ngun lc sáng to trvà thtrường đang mrng ca Vit Nam, để chra các hướng hp tác khthi trong sn xut, đào to, phát hành và qung bá quc tế.

Theo TS. Ngô Phương Lan, Vit Nam đang trong mt thi đim mà đin nh rt phát trin, đặc bit là năm 2025 - là mt năm đánh du phát trin vượt bc vthphn ca phim Vit Nam, ca stăng trưởng thtrường đin nh Vit Nam và đặc bit là trong thi gian gn đây thì có rt nhiu bphim Vit Nam, các nhà làm phim tr, các bn làm phim độc lp có nhng sáng to được mi chào, được ghi nhn và được trao gii liên hoan phim quc tế.

Đồng thời, không khí làm phim Vit Nam hin nay nhvào nhng thành công hàng tun, hàng tháng trong rp chiếu và cngoài thtrường. Điều này kích thích nhng nhà đầu tư, nhng nhà làm phim không chỉ ở Vit Nam mà mt snước trong khu vc Châu Á, cũng như ở trên thế gii đến vi Vit Nam.

Tôi mong trong năm 2026 slà năm phát trin mnh mhơn, hiu quhơn và thc sự đem đến nhng kết qucthhơn, hiu quhơn trong vic hp tác đin nh Vit Nam và Pháp”, TS. Ngô Phương Lan chia sẻ

TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC ĐỂ TẠO NÊN NHIỀU TÁC PHẨM CẠNH TRANH

Trong thời gian tới, ông Ripka nhận định hợp tác giữa Việt Nam và Pháp hoàn toàn có thể tiếp tục được mở rộng để nền điện ảnh hai nước tăng cường giao lưu, khai thác hiệu quả nguồn lực của nhau và cùng phát triển những dự án đủ sức cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Đặc biệt, lĩnh vực phát hành vẫn còn nhiều dư địa, qua đó giúp phim Pháp tiếp cận sâu hơn thị trường Việt Nam và tạo điều kiện để phim Việt Nam vươn tới khán giả Pháp.

Và cui cùng, ti sao không xem xét clĩnh vc khai thác rp chiếu, vn cũng là mt thế mnh ca Pháp. Chúng tôi có hthng rp chiếu phim khp mi nơi trên lãnh th, và chúng tôi rt am hiu trong lĩnh vc khai thác này. Tt cnhng điu đó đòi hi nhiu strao đổi hơn na giữa hai bên”,  ông Ripka gợi ý.

Nhìn lại tiến trình phát triển của điện ảnh Việt Nam, bà Trần Thị Bích Ngọc, Nhà sản xuất phim, cho rằng những năm qua, sự hợp tác giữa điện ảnh Việt Nam và Pháp đã tiến triển theo chiều hướng ngày càng tích cực.

Nếu trước đây hai bên chủ yếu dừng lại ở việc cung cấp dịch vụ, thì hiện nay đã tiến tới hợp tác sản xuất thực chất hơn. Các nhà sản xuất Pháp đồng hành cùng các đạo diễn Việt Nam trong quá trình sáng tạo, cùng sở hữu tác phẩm và cùng đưa phim ra thị trường quốc tế.

Tọa đàm đã góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa và tăng cường hợp tác Việt Nam - Pháp.
Tọa đàm đã góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa và tăng cường hợp tác Việt Nam - Pháp.

Bên cạnh đó, TS. Ngô Phương Lan nhấn mạnh rằng không thể không kể đến khát vọng mạnh mẽ đưa điện ảnh Việt Nam vươn ra thế giới của các tổ chức như Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam và Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam Toàn cầu (AVSE Global). Những nỗ lực này được triển khai dưới sự bảo trợ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp.

“Chúng tôi kỳ vọng làm nên một chương trình chắc chắn sẽ để lại dấu ấn cho điện ảnh Việt Nam nói riêng và cho mối quan hệ hữu nghị Việt – Pháp nói chung không chỉ là hôm nay mà còn trong tương lai”, TS. Ngô Phương Lan nhấn mạnh.

Ngoài ra, ngày 5/12, Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam tại Paris cũng đã chính thức khai mạc tại rạp Le Grand Rex – rạp chiếu phim lớn nhất châu Âu và cũng là một trong những biểu tượng văn hoá của Paris. Không chỉ đánh dấu sự khởi đầu cho hành trình giới thiệu 17 tác phẩm điện ảnh tiêu biểu của Việt Nam đến công chúng quốc tế, lễ khai mạc còn là dịp quy tụ các nhà quản lý, đạo diễn, nghệ sĩ và chuyên gia điện ảnh trong và ngoài nước.

Tại không gian tráng lệ của “thủ đô ánh sáng”, Tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam – Hành trình Ánh sáng” mang đến một màn mở đầu ấn tượng, lan tỏa tinh thần sáng tạo, hội nhập và khát vọng vươn tầm quốc tế của điện ảnh Việt Nam.

