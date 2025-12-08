Gặp gỡ và giao lưu đoàn làm phim Việt Nam tại Pháp

Trong khuôn khổ Tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam – Hành trình Ánh sáng”, ngày 7/12/2025, buổi gặp gỡ và giao lưu với đoàn làm phim Việt Nam đã diễn ra trong không khí ấm cúng và sôi nổi tại Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp (Quận 13, Paris). Sự kiện không chỉ thu hút đông đảo cộng đồng người Việt tại châu Âu mà còn nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả Pháp và bạn bè quốc tế…

Chương trình do Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) phối hợp cùng Tổ chức AVSE Global thực hiện, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp.

Buổi giao lưu có sự tham gia của nhiều gương mặt tiêu biểu của điện ảnh Việt Nam qua các thời kỳ, cùng các nghệ sĩ Việt kiều thành danh. Khán giả đã có dịp gặp gỡ nữ diễn viên Linh Đan Phạm (phim Đông Dương – giải César), NSƯT Nguyễn Hữu Mười (Bao Giờ Cho Đến Tháng Mười), và diễn viên Lê Tú Oanh (Mưa trên cánh bướm).

Bên cạnh đó, sự kiện còn có sự góp mặt của dàn diễn viên trẻ từ đoàn phim Tử chiến trên không như Kaity Nguyễn, Bảo Định và Hiếu Nguyễn. Các nhà làm phim tài năng cũng hiện diện đông đủ, bao gồm đạo diễn Đặng Thái Huyền (Mưa đỏ), đạo diễn trẻ Hà Lệ Diễm (Những đứa trẻ trong sương), đạo diễn Đàm Quang Trung (Những con voi bên vệ đường), biên kịch Nghiêm Quỳnh Trang (Culi không bao giờ khóc) và nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc.

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng bày tỏ hy vọng cộng đồng sẽ tiếp tục đóng góp cho nghệ thuật nước nhà, đồng thời mong muốn sự kiện giúp mọi người hiểu thêm về những bước phát triển của điện ảnh Việt Nam.

TS. Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, chia sẻ đầy xúc động khi nhắc lại cột mốc diễn viên Phạm Linh Đan trở về Việt Nam đóng phim Đông Dương – cũng là thời điểm cô bắt đầu bước vào con đường điện ảnh. Bà nhấn mạnh vai trò của những dự án Pháp quay tại Việt Nam đầu thập niên 1990 – những tác phẩm đã đặt viên gạch đầu tiên, đưa hình ảnh điện ảnh Việt đến gần hơn với khán giả Pháp và châu Âu.

“Các nhà làm phim Việt Nam đã mang những tác phẩm của mình đến Paris; họ đã mở được một cánh cửa. Con đường này cần được tiếp bước một cách đều đặn, liên tục, và quan trọng nhất là phải mang theo “tiếng nói Việt Nam”, tiếng nói có sức lan tỏa, có câu chuyện để chinh phục công chúng quốc tế”, bà Lan nhấn mạnh.

TS.Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, chia sẻ tại buổi gặp gỡ và giao lưu với đoàn làm phim Việt Nam.

Được gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, diễn viên Kaity Nguyễn chia sẻ cảm xúc ấm áp mà cô nhận được từ khán giả kiều bào: “Kaity cảm nhận rất rõ tình yêu mà mọi người dành cho điện ảnh Việt. Kaity hy vọng Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam sẽ mang đến những bộ phim thật sự ấn tượng, đồng thời trở thành một kỷ niệm nhỏ, gợi nhớ về quê hương cho khán giả Việt Nam đang sinh sống tại Pháp.”

Lần đầu đến Pháp, diễn viên Hiếu Nguyễn bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ: “Tôi chắc chắn mong sẽ quay lại. Vì cảnh đẹp, vì tình cảm giữa hai nước, và vì tôi muốn tiếp tục giao lưu, mang văn hóa Việt đến đây. Tôi cũng muốn học hỏi những tinh hoa của điện ảnh Pháp để áp dụng tại Việt Nam.”

Chia sẻ về bộ phim Mưa Đỏ, đạo diễn Đặng Thái Huyền cho biết tác phẩm có quy mô đặc biệt trong dòng phim quân đội: “Có thể nói Mưa Đỏ là bộ phim lớn nhất của điện ảnh quân đội trong 20 năm trở lại đây. Điều đặc biệt là bộ phim được thực hiện bởi một ê-kíp rất nhiều phụ nữ.”

Ông Trần Nam Chung, Giám đốc Điện ảnh CAND, bày tỏ: “Sau thành công ban đầu của Tử chiến trên không, áp lực dành cho những tác phẩm tiếp theo là rất lớn. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng hành và những góp ý chân thành từ khán giả cũng như các nhà chuyên môn, để có thể hoàn thiện hơn trên chặng đường phía trước.”

Diễn viên Kaity Nguyễn giao lưu cùng khán giả Việt tại Pháp.

Buổi giao lưu thu hút rất nhiều câu hỏi từ cộng đồng người Việt tại Pháp, tập trung vào các chủ đề như: sự đổi mới trong ngôn ngữ điện ảnh Việt, kỹ thuật sản xuất và phối hợp kỹ xảo, hành trình đưa phim độc lập Việt Nam ra thị trường quốc tế, hay cách nghệ sĩ gìn giữ bản sắc trong sáng tạo.

Không chỉ dừng lại ở một buổi trò chuyện, sự kiện còn là minh chứng cho sự kết nối mạnh mẽ giữa nghệ sĩ, công chúng và các tổ chức đang nỗ lực thúc đẩy điện ảnh Việt Nam. Thành công của chương trình góp phần nâng tầm Tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam – Hành trình Ánh sáng tại Paris - Pháp”, đồng thời khẳng định quyết tâm của ban tổ chức và nghệ sĩ trong việc mở rộng không gian sáng tạo và đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với công chúng quốc tế.