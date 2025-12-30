Dự báo bất ngờ về thị trường chứng khoán năm 2026

MBS hạ kỳ vọng trong nửa sau 2026 với luận điểm lãi suất thiết lập mặt bằng mới sẽ dần tác động đến thanh khoản của thị trường, bên cạnh đó dòng tiền sẽ phần nào dịch chuyển sang sản xuất kinh doanh trong bối cảnh triển vọng sản xuất phục hồi.

Chứng khoán MBS vừa đưa ra dự báo lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết sẽ duy trì đà tăng trưởng tích cực, với mức tăng lần lượt 17,4% trong năm 2026 và 15,4% trong năm 2027.

Theo đánh giá của MBS, hoạt động sản xuất tăng tốc, đầu tư hạ tầng được đẩy mạnh và thị trường bất động sản sôi động trở lại sẽ tiếp tục lan tỏa tích cực tới kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết, qua đó hỗ trợ mức tăng trưởng lợi nhuận lần lượt 17,3% trong năm 2026 và 15,5% trong năm 2027.

Tuy nhiên, chi phí tài chính được dự báo sẽ gia tăng trong năm tới, trong bối cảnh lãi suất thiết lập mặt bằng mới ở mức cao hơn, do đó các doanh nghiệp có trạng thái “tiền mặt ròng” được kỳ vọng sẽ có khả năng chống chịu tốt hơn trong giai đoạn tới.

Tính đến ngày 25/12/2025, VN-Index đang giao dịch ở mức 15.8 lần P/E, cao hơn 16% so với trung bình 3 năm gần đây (13.6x), tuy nhiên vẫn thấp hơn so với mức đỉnh 21.0x của năm 2021.

Khác với những chu kỳ bùng nổ trước đây của VN-Index, thị trường chứng khoán Việt Nam đang có mức độ tập trung cao khi nhóm cổ phiếu Vingroup (VIC, VHM,VRE) đóng góp 21% giá trị vốn hóa và 67% điểm tăng của chỉ số.

Tuy nhiên, theo MBS, bất kỳ một chu kỳ tăng giá nào muốn duy trì sự bền vững đều phải xây dựng trên tăng trưởng về lợi nhuận và định giá phù hợp.

Với mức định giá xấp xỉ 14.0x P/E và 9.0x P/B, những lợi thế của VIC đã phản ánh hoàn toàn vào giá thị trường. Vì vậy, định giá của VN-Index nếu loại bỏ ảnh hưởng của cổ phiếu này hiện tại ở mức 13.5x, trung bình 2025 ở mức 12.2x . Điều này cho thấy đà tăng của VN-Index, nếu loại bỏ ảnh hưởng của cổ phiếu VIC, sẽ chủ yếu đến từ tăng trưởng lợi nhuận, nhiều hơn là từ nâng cao định giá (re-rating).

Với quan điểm trên MBS sử dụng vùng định giá 12.5x – 13.0x P/E cho năm 2026. Trên cơ sở kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết ở mức 16% - 17%, MBS dự báo VN-Index sẽ đạt ở mức 1.670 – 1.750 vào cuối năm 2026.

Trong nửa đầu năm 2026, MBS duy trì quan điểm tích cực do hiệu ứng “tin tốt đầu năm” và khả năng thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng sau kỳ rà soát trung gian tháng 3. Khả năng VN-Index có thể hướng đến vùng 1.860 trong nửa đầu năm.

Tuy nhiên, MBS hạ kỳ vọng trong nửa sau 2026 với luận điểm lãi suất thiết lập mặt bằng mới sẽ dần tác động đến thanh khoản của thị trường, bên cạnh đó dòng tiền sẽ phần nào dịch chuyển sang sản xuất kinh doanh trong bối cảnh triển vọng sản xuất phục hồi. Dự báo Vn-Index sẽ đạt ở mức 1.670 – 1.750 vào cuối năm 2026.

Mặt bằng lãi suất cao hơn trong năm 2026 sẽ là yếu tố tác động đến lợi nhuận của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong các lĩnh vực thâm dụng vốn như bất động sản, năng lượng, xây dựng.

Sau khi ghi nhận mức tăng trưởng mạnh khoảng 30% trong năm 2025, lợi nhuận ngành dầu khí sẽ chậm lại, đạt mức 18,7%, với đóng góp chính đến từ Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, tăng 45% so với cùng kỳ, và Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí, tăng 23% so với cùng kỳ.

Giá dầu được dự báo sẽ không xuất hiện các biến động bất ngờ, tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động hơn trong hoạt động kinh doanh, đồng thời giúp biên lợi nhuận gộp cải thiện. Bên cạnh đó, Nghị quyết số 70 về bảo đảm an ninh năng lượng cũng như đề xuất về cơ chế tài chính đặc thù cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đang được xây dựng, được kỳ vọng sẽ tạo cú huých dài hạn cho các doanh nghiệp trong ngành.

Ở chiều ngược lại, một số nhóm ngành có thể ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận năm 2026 thấp hơn so với nền cao của năm 2025, bao gồm dịch vụ tài chính tăng 15,6%, vận tải tăng 11,3%, xuất khẩu tăng 10,8%, xây dựng tăng 10,1%, bất động sản dân cư tăng 9,3%, hàng không tăng 3,9%, trong khi bất động sản khu công nghiệp giảm 8,8%.

Về mặt kỹ thuật, chỉ số VN-Index đang trong một Uptrend lớn kéo dài kể từ đáy Covid (2020), xu hướng tăng đang gặp thử thách ở vùng biên trên của kênh tăng giá ở khu vực 1.800 điểm (đỉnh thứ 3).

Trên cơ sở chỉ số đang vận động trong kênh tăng giá dài hạn, trong kịch bản lạc quan chỉ số VN-Index sẽ hướng đến vùng mục tiêu 1.930 điểm (điểm chạm thứ 4), là một trong những ngưỡng cản kỹ thuật trong một Uptrend lớn kéo dài.

Trong kịch bản thận trọng thị trường có nhịp điều chỉnh, các ngưỡng hỗ trợ có thể nằm ở khu vực 1.520 – 1.525 điểm (vùng đỉnh của chỉ số VnIndex năm 2022), hoặc vùng hỗ trợ mạnh hơn ở khu vực 1.400 – 1.420 điểm (trendline tăng giá từ năm 2023 đến 2025 và cũng là khu vực đỉnh của VN-Index năm 2021).