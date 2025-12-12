Rivea Residences - Vị thế chiến lược “khởi nguyên” sống mới tại Thủ đô

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 12/12/2025
Khánh Huyền
12/12/2025, 08:00
Giữa nhịp chuyển mình mạnh mẽ của Thủ đô, để kiến tạo nên chuẩn sống tinh hoa cần bắt đầu từ một điểm “khởi nguyên” – nơi hội tụ vị thế, tầm nhìn và giá trị bền vững. Tổ hợp Rivea Hanoi, với tâm điểm là hai tòa tháp hạng sang Rivea Residences được hình thành từ chính tinh thần đó, đồng thời mở ra một chất sống xứng tầm.
Khái niệm “khởi nguyên” tại Rivea Hanoi không chỉ được dùng để đánh dấu thời khắc dự án ra mắt, mà còn để nói về sự khởi đầu của một chuẩn mực sống hoàn toàn mới. Sở hữu vị trí đắc địa tại phường Vĩnh Hưng, thuộc ranh giới giữa khu vực Hoàng Mai và Hai Bà Trưng, dự án nắm giữ “lợi thế kép”: Vừa kết nối trực tiếp với trung tâm thành phố, vừa có quỹ đất đủ rộng để kiến tạo một tổ hợp hạng sang đồng bộ – điều vốn trở nên xa xỉ tại thời điểm này.
Nằm sát tuyến giao thông huyết mạch vành đai 2, vành đai 2.5, dự án sở hữu ưu thế đáng “mơ ước” khi di chuyển nhanh chóng, kết nối liền mạch và tiếp cận dễ dàng tới trung tâm thành phố. Từ vị trí này, Rivea Residences trở thành điểm hội tụ của nhịp sống sôi động, văn minh và hệ thống dịch vụ tiện ích hiện hữu. Dự án nổi lên như “điểm dẫn dòng năng lượng mới” tại Nam Hà Nội – khu vực được định hướng trở thành cực tăng trưởng tiếp theo của Thủ đô.
Trong bán kính ít phút di chuyển, cư dân Rivea Residences gần như “chạm tay” vào toàn bộ hệ thống tiện ích thiết yếu xung quanh: 1 phút đến công viên sinh thái Vĩnh Hưng, trường Meyschool Đoàn Thị Điểm; 3 – 5 phút tới hệ thống cơ quan hành chính, trường học, bệnh viện Vinmec, trung tâm thương mại Vincom Mega Mall... Đồng thời cũng chỉ chưa tới 10 phút chạy xe là cư dân có thể tiếp cận với Hồ Hoàn Kiếm, Nhà hát Lớn, phố cổ hay các trường đại học lớn như Bách Khoa, Xây dựng, Kinh tế Quốc dân; các bệnh viện tuyến đầu như Bạch Mai, 108…
Tổ hợp tiện ích này tạo nên một hệ sinh thái hoàn chỉnh, giúp cư dân tối ưu thời gian di chuyển cũng như tăng cường chất lượng sống. Trong bối cảnh quỹ đất nội đô gần như “đóng băng”, đặc biệt trong vùng lõi vành đai 1, vành đai 2 thì dự án như Rivea Residences không chỉ mang lại giá trị an cư mà còn trở thành tài sản đầu tư, tích lũy lâu dài. Với vị trí có tính “bất biến” sẽ là yếu tố giúp dự án duy trì khả năng tăng trưởng bền vững, đặc biệt khi khu Nam Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển thăng hoa.
Không chỉ kết nối thuận lợi cho cư dân trẻ năng động, vị trí này còn phù hợp cho gia đình đa thế hệ – nhóm khách hàng đề cao sự thuận tiện trong học tập, chăm sóc sức khỏe cũng như thương mại và giải trí. Vì vậy Rivea Residences được đánh giá mang “giá trị kép”, vừa sống sang, tiện nghi, vừa là tài sản truyền đời cho thế hệ tương lai.
Nếu vị trí là lợi thế nổi bật thì không gian xanh bao quanh lại là yếu tố khiến dự án trở nên đặc biệt thu hút. Kề cận ngay dự án là công viên sinh thái Vĩnh Hưng – “lá phổi xanh” khổng lồ rộng 15 ha, giúp thanh lọc không khí và mang tới sự trong lành và khoáng đạt trong từng nhịp thở.
Vị trí hướng công viên – hướng nước – hướng sinh khí tạo nên ưu thế vượng phong thủy, đồng thời giúp không gian sống được cân bằng và nguồn năng lượng tích cực được tái tạo liên tục. Từ căn hộ của mình, cư dân có thể đón bình minh mỗi sớm mai, tận hưởng chiều hoàng hôn lộng gió, hay đơn giản là tìm về những phút bình yên giữa nhịp sống hối hả của đô thị.
Trong vùng lõi nội đô, việc tìm được một dự án vừa gần trung tâm, vừa sở hữu hệ sinh thái xanh như Rivea Residences trở thành một “bài toán” khó. Nếu vị trí là điểm nhấn mở đầu, thì tầm nhìn chính là “át chủ bài” tạo nên sự khác biệt của dự án.
Từ nơi đây, dải sông Hồng mở ra như trục cảnh quan thi vị với dòng năng lượng dồi dào chảy qua thành phố, mang tới sự bình an và thăng hoa. Thiết kế hai tòa tháp với hệ kính tràn mô phỏng cấu trúc của dòng thác tuân chảy sẽ mở ra tầm view panorama bao trọn sông Hồng, hồ Hoàn Kiếm và khu vực phố cổ.
Có thể thấy, hiếm dự án tại Hà Nội hiện nay có thể cùng lúc ngắm trọn được cả 2 biểu tượng về cảnh quan thiên nhiên và lịch sử - văn hóa của Hà Nội như Rivea Residences. Đây không chỉ là khung cảnh xứng tầm thượng lưu, mà còn là cảm hứng sống mới cho những cư dân muốn được hòa mình vào nhịp phát triển sôi động của Thủ đô nhưng vẫn giữ được khoảng không gian riêng tư và tĩnh tại.
Song hành cùng sự phát triển của khu Nam Hà Nội, sự xuất hiện của Rivea Residences mang ý nghĩa tái định hình chất sống của khu vực: Văn minh, tiện nghi và trong lành. Với vị trí chiến lược trên quỹ đất nội đô hiếm có, hệ tiện ích phong phú, không gian xanh tinh khiết cùng tầm nhìn vô giá, dự án không chỉ mang giá trị ở thì hiện tại mà còn hứa hẹn tăng trưởng bền vững trong tương lai.
Thay vì đi theo trào lưu hay những giá trị hào nhoáng, Rivea Residences tiên phong định vị như một “điểm khởi nguyên” – nơi mở ra chuẩn sống mới dành cho cư dân tinh hoa. Tất cả nhằm tạo nên những giá trị độc bản, khó sao chép và cũng là lý do khiến Rivea Residences được kỳ vọng trở thành một biểu tượng sống sang kiêu hãnh tại Thủ đô.
Sau chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, hiện có 62,49 triệu thửa đất được rà soát, phân nhóm; 39% đạt chuẩn “đúng - đủ - sạch - sống”...
Giữa một Hà Nội vận động không ngừng, nhu cầu tìm về sự tĩnh tại đang trở thành lối sống được giới thượng lưu lựa chọn. Trong bối cảnh đó, GIA22 - GIA by KITA xuất hiện như một dấu ấn hiếm có tại Tây Hồ Tây: Một không gian được kiến tạo dành riêng cho những người hiểu giá trị của sự bình yên giữa phồn hoa.
Nằm tại giao điểm của các trục giao thông huyết mạch quốc gia, Dầu Giây (Đồng Nai) được giới kinh doanh bất động sản đánh giá là “tọa độ vàng” trong mạng lưới liên kết vùng, nắm giữ vai trò đầu mối giao thông chiến lược vùng Đông Nam Bộ. Lợi thế này cùng dư địa phát triển lớn chính là nền tảng giúp Dầu Giây đang chuyển mình mạnh mẽ.
“Nếu sổ hồng xác lập quyền sở hữu tất yếu phải có về mặt pháp lý thì “bộ sưu tập” đặc quyền trải nghiệm sau khi nhận nhà mới là giá trị không thể sao chép, khẳng định dự án có thật sự cao cấp và đáng sống hay không”.
Tại Hà Nội, phân khúc đất nền tiếp tục đối mặt với thách thức lớn nhất trong quý 3/2025. Theo đó, mức độ quan tâm đất nền dự án đã “bốc hơi” tới 55% so với quý trước. Tuy nhiên, dù nhu cầu giảm mạnh nhưng giá chào bán vẫn tăng 16%, neo trên 50 triệu đồng/m2. Đối với đất nền ngoài dự án (đất dân), mức độ tìm kiếm cũng giảm 22%. Giá chào bán hầu như đi ngang, xấp xỉ 80 triệu đồng/m2.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: