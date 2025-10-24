Rừng trên mái - Triết lý kiến trúc vượt thời gian của Flamingo Holdings

Từ những khu vườn treo trên cao đến những tán cây cổ thụ vươn mình giữa không trung, Rừng trên mái của Flamingo Holdings không chỉ là kiến trúc, mà là một tuyên ngôn về sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên. Cùng khám phá hành trình kiến tạo những biểu tượng sống xanh độc đáo, nơi sự xa hoa được định nghĩa bởi hơi thở của rừng.

FLOWER AND FOREST IN THE SKY - TRIẾT LÝ XANH VĨNH CỬU CỦA FLAMINGO HOLDINGS

Flower and Forest in the Sky là cảm hứng được khơi nguồn từ "cánh rừng trên không" - một khu vườn thẳng đứng, nơi thiên nhiên được giải phóng để vươn mình tự do, hòa quyện vào từng nhịp sống.

Với Flamingo Holdings, Flower and Forest in the Sky không phải là một xu hướng thoáng qua, mà là triết lý kiến trúc xanh dài hạn, bản sắc cốt lõi của tập đoàn. Đây là kim chỉ nam để Tập đoàn đánh thức những miền đất nguyên sơ, không chỉ gìn giữ mà còn nâng tầm vẻ đẹp của thiên nhiên.

Với triết lý sống sang trọng giữa lòng xanh, mỗi công trình của Flamingo đều thỏa mãn khát khao sâu thẳm của con người: nhìn lên để mơ mộng, nhìn xa để chiêm ngưỡng, và cảm nhận được nhịp đập của đất trời, nơi sự xa hoa là hơi thở trong lành của rừng xanh.

Đại diện cho triết lý này là tòa Forest In The Sky (FITS) tại lòng Flamingo Đại Lải Resort – một kiệt tác được hiện thực hóa với hơn 70.000 cây xanh, hàng vạn bụi hoa rực rỡ và cây leo phủ kín toàn bộ mặt đứng, vươn mình trên độ cao 100 mét. Hệ thống cây xanh khổng lồ này không chỉ tạo nên vẻ đẹp thị giác, mà còn hoạt động như một máy lọc tự nhiên khổng lồ, mang đến không khí trong lành, tinh khiết, xua tan mọi ô nhiễm đô thị.

Đây là điểm nhấn kiến trúc độc đáo và tiên phong trên thị trường bất động sản Việt Nam, nơi Flamingo không chỉ xây dựng nhà, mà kiến tạo nên những biểu tượng sống – nơi con người và thiên nhiên hòa quyện trong sự hài hòa hoàn hảo.

Biểu tượng Forest In The Sky (FITS) tại Flamingo Đại Lải Resort.

Một biểu tượng khác của triết lý Flower and Forest in the Sky là Flamingo Cát Bà Resorts, nơi đây thiên nhiên hoang sơ của biển đảo được tôn vinh qua thiết kế xanh độc đáo. Tọa lạc giữa lòng vịnh Lan Hạ, khu nghỉ dưỡng này mang đến một trải nghiệm sống động với hàng ngàn cây xanh và hoa cỏ đan xen, tạo nên những "cánh rừng trên cao" ôm trọn khung cảnh biển trời hùng vĩ. Mỗi căn biệt thự trên không tại đây được thiết kế để hòa quyện với cảnh quan thiên nhiên, từ những ban công phủ đầy cây leo đến các khu vườn treo rực rỡ sắc màu.

Hệ thống xanh tại Flamingo Cát Bà Resorts không chỉ làm đẹp không gian mà còn góp phần thanh lọc không khí, mang lại cảm giác thư thái và gần gũi với thiên nhiên.

FLAMINGO MAISON 108 HO NUI COC: RỪNG TRÊN MÁI, ĐỈNH CAO CỦA KIẾN TRÚC XANH

Nếu Forest In The Sky là bản giao hưởng đầu tiên, thì Flamingo Maison 108 chính là đỉnh cao của triết lý xanh, nơi ý tưởng "rừng trên mái" được đẩy lên một tầm cao mới, biến mỗi dinh thự biệt lập thành một kiệt tác riêng biệt.

Nằm nép mình trong lòng Hồ Núi Cốc – vùng đất được bảo tồn nghiêm ngặt với hệ sinh thái phong phú, nơi mọi tác động của con người đều bị kiểm soát chặt chẽ – bộ sưu tập 108 dinh thự này là sản phẩm cao cấp nhất từ trước đến nay của Flamingo Holdings. Đây không chỉ là biểu tượng của sự xa xỉ, mà còn là tâm huyết sâu sắc dành cho triết lý xanh bền vững, nơi Flamingo Holdings là chủ đầu tư duy nhất được trao quyền hiện diện, tôn vinh và bảo vệ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên.

Bộ sưu tập 108 dinh thự Flamingo Maison 108 trong lòng Hồ Núi Cốc.

Tại Hồ Núi Cốc, nơi rừng già ôm ấp lấy mặt hồ lấp lánh, Flamingo Holdings không chọn cách can thiệp vào hệ sinh thái. Thay vào đó, tập đoàn bù đắp từng mét vuông rừng, đưa thiên nhiên lên tầng cao để thiên nhiên tiếp tục sinh sôi, nảy nở, ôm ấp lấy không gian sống thuần khiết.

Kết quả là những mảng xanh trù phú, nơi rừng trên mái không phải là những bụi cây cảnh quan thấp mà là những tán cây lưu niên khổng lồ, với những giống cây quý hiếm như thiên tuế cổ thụ, hoa giấy cổ thụ, lộc vừng…

Sự độc đáo của Flamingo Maison 108 còn được tạo nên bởi kỹ thuật trồng cây tiên phong do Flamingo Holdings dày công phát triển, kết tinh từ vô số thử nghiệm khắt khe. Những cây xanh lưu niên, cao từ 5 đến 10 mét, được chăm chút trong các bồn cây dung tích 1 m2, khéo léo bố trí tại lô gia và ban công.

Rừng trên mái - Đặc trưng kiến trúc Flower & Forest in the Sky.

Cùng với đó, các mặt đứng bên trong được xử lý chống thấm hoàn hảo, kết hợp hệ thống vỉ thoát nước thẳng đứng tinh vi, đảm bảo rễ cây không xâm hại tường và nước mưa được dẫn thoát tức thì. Nhờ vậy, những bồn cây lơ lửng giữa trời không chỉ bền vững, không bao giờ nứt vỡ, mà còn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình, để thiên nhiên tự do tỏa sức sống mạnh mẽ, như thể đang vươn mình từ mặt đất.

Chính sự tinh tế này đã kiến tạo nên phong cách sống sang trọng giữa thiên nhiên đích thực cho chủ nhân Flamingo Maison 108. Không chỉ sở hữu một dinh thự biệt lập bên hồ, mỗi chủ nhân còn là ông chủ của một khu rừng riêng.

Đây là nơi mỗi buổi bình minh, gia chủ có thể cảm nhận được ánh nắng len qua tán lá cổ thụ đánh thức giác quan. Nơi những buổi chiều, gió hồ mang theo tiếng thì thầm của núi rừng và nơi đêm về, chủ nhân có thể chiêm ngưỡng sao trời qua lớp màn xanh mướt.

Đây là tính độc bản được hòa quyện hoàn hảo giữa công nghệ tiên tiến và bản năng thiên nhiên, biến mỗi dinh thự thành một báu vật riêng tư, độc quyền.

Flamingo Maison 108 không chỉ là nơi ở – đó là lời khẳng định về một lối sống thượng lưu, nơi mỗi mét vuông xanh là minh chứng cho sự sang trọng bền vững, nơi con người không chinh phục thiên nhiên mà trở thành một phần của thiên nhiên.

Với Flower and Forest in the Sky, Flamingo Holdings mời gọi những tâm hồn tinh tế quy tụ về Flamingo Maison 108, vì trong thế giới hối hả, chỉ có những khu rừng trên mái mới thực sự mang đến sự bình yên vĩnh cửu.