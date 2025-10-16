Samsung Việt Nam dành 10 tỷ đồng hỗ trợ người dân các tỉnh khắc phục hậu quả bão số 10 và 11

Trước tình hình bão, lũ gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản tại Việt Nam, Samsung Việt Nam đã dành 10 tỷ đồng hỗ trợ người dân các tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Samsung Việt Nam đã ủng hộ số tiền 10 tỷ đồng hỗ trợ người dân các tỉnh khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Trong đó, 5 tỷ đồng sẽ được chuyển tới Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để phân bổ cho các tỉnh, thành phố và số tiền còn lại, Samsung sẽ trao trực tiếp cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh và Thái Nguyên, mỗi đơn vị 2,5 tỷ đồng. Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp nhận ủng hộ.

Trao số tiền tới Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam mong muốn, số tiền này sẽ góp phần hỗ trợ nhân dân các tỉnh khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 và số 11 gây ra.

“Thay mặt lãnh đạo và nhân viên Samsung Việt Nam, tôi xin bày tỏ lời chia sẻ sâu sắc nhất khi liên tiếp 2 cơn bão số 10 và 11 vừa qua đã gây ra nhiều thiệt hại và mất mát cho người dân Việt Nam. Chúng tôi hy vọng rằng những đóng góp của Samsung Việt Nam sẽ phần nào góp phần giúp nhân dân Việt Nam khắc phục nhanh chóng những hậu quả sau thiên tai, đưa cuộc sống của người dân những khu vực chịu ảnh hưởng sớm trở lại bình thường”, ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam chia sẻ.

Ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam thông tin thêm cùng với số tiền này, tại các nhà máy của Samsung Việt Nam cũng đang phát động chương trình ủng hộ thông qua nhiều hình thức khác nhau để hỗ trợ nhân dân các tỉnh khắc phục hậu quả khi bão lũ đi qua; đồng thời nhấn mạnh, Samsung cam kết với trách nhiệm của doanh nghiệp sẽ luôn đồng hành cùng Việt Nam để cùng sẻ chia với những khó khăn của nhân dân.

Tiếp nhận số tiền ủng hộ từ Samsung Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến bày tỏ niềm xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành tới Samsung Việt Nam khi luôn đồng hành, hỗ trợ khi nhân dân Việt Nam gặp khó khăn bởi thiên tai, dịch bệnh; đồng thời cam kết số tiền này sẽ được phân bổ kịp thời, công khai, minh bạch để nhân dân các tỉnh có thêm nguồn lực khắc phục hậu quả khi bão lũ đi qua.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết những ngày qua, để giúp nhân dân các tỉnh khắc phục hậu quả do bão lũ, Đảng, Nhà nước đã phân bổ kinh phí hàng ngàn tỷ đồng tới các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi những cơn bão chồng bão, lũ chồng lũ; cùng với đó, được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra.

Số tiền này sẽ được phân bổ về các địa phương để hỗ trợ các gia đình về nhà ở, sinh kế tái thiết cuộc sống và quá trình thực hiện sẽ được giám sát nhằm đảm bảo kinh phí đến tận tay người được thụ hưởng.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến mong muốn thời gian tới, Samsung Việt Nam tiếp tục phát triển và có thêm nguồn lực để chăm lo cho an sinh xã hội của đội ngũ công nhân viên trong Tập đoàn và chăm lo cho những người dân Việt Nam gặp khó khăn trong cuộc sống.