Sàn kim loại London vượt đối thủ Mỹ nhờ thuế quan của ông Trump

Sàn Giao dịch kim loại London (LME) đang chiếm ưu thế trước đối thủ Mỹ là Sàn Giao dịch hàng hóa New York (Comex), khi chính sách thương mại của Tổng thống Donald Trump khiến nhiều nhà đầu tư chuyển hướng sang thị trường Anh...

Theo giới phân tích, sự khó lường trong chính sách thuế quan của ông Trump đối với kim loại đồng đã khiến giá mặt hàng này trên sàn Comex biến động mạnh, đồng thời làm sai lệch giá các hợp đồng tương lai. Nguyên nhân là hợp đồng tương lai trên sàn này bao gồm cả thuế quan và các khoản phí phải nộp tại Mỹ.

Ngược lại, LME - sàn kim loại cơ bản lớn nhất thế giới - giao dịch đồng được lưu trữ trong các kho ngoại quan trên toàn cầu ở mức giá chưa bao gồm thuế. Ông Matthew Chamberlain, CEO của LME, cho rằng cơ chế này mang lại cho thị trường một “mức giá thuần túy toàn cầu”, không bị chi phối bởi biến động thuế quan.

Sự khác biệt trong cơ chế định giá giữa hai sàn đã dẫn tới làn sóng dịch chuyển giao dịch từ New York sang London kể từ khi ông Trump nhậm chức. Từ đầu năm nay, sàn LME ghi nhận khối lượng giao dịch các hợp đồng kim loại cơ bản tăng mạnh, trong đó khối lượng giao dịch bình quân hàng ngày đối với hợp đồng tương lai đồng tăng 4% so với cùng kỳ năm 2024. Ngược lại, trên sàn Comex, khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai đồng giảm 34% trong 9 tháng đầu năm, phần lớn do tình trạng bất ổn về thuế quan.

Ban đầu, các nhà giao dịch dự đoán chính quyền ông Trump sẽ áp thuế đối với đồng tinh luyện. Tuy nhiên, chính sách công bố vào cuối tháng 7 lại miễn trừ cho mặt hàng này, đồng thời gây bất ngờ lớn khi áp dụng với các sản phẩm bán thành phẩm như ống và dây đồng, cùng các sản phẩm phái sinh như phụ kiện đường ống và cáp điện.

“Cơ chế định giá tách biệt khỏi tác động thuế quan trên sàn LME đang chứng tỏ hiệu quả. Chúng tôi luôn nỗ lực thiết kế cơ cấu hợp đồng nhằm bảo vệ giá toàn cầu khỏi những biến động mang tính kỹ thuật do chính sách thuế của từng quốc gia gây ra”, ông Chamberlain nhận xét bên lề một sự kiện của tờ báo Financial Times gần đây.

Ông Marc Bailey, CEO công ty môi giới kim loại Sucden Financial, cho biết biến động giá liên tục trên sàn COMEX đã khiến nhiều khách hàng của công ty rút khỏi sàn này.

“LME rõ ràng đang hưởng lợi nhờ cơ chế miễn nhiễm với thuế quan”, ông Bailey nhận định.

Những năm gần đây, cạnh tranh giữa các sàn giao dịch ngày càng gay gắt khi LME và Comex - nơi giao dịch cả vàng, dầu và nông sản bên cạnh kim loại cơ bản - đều nỗ lực tận dụng nhu cầu tăng mạnh đối với các kim loại cơ bản và kim loại phục vụ sản xuất pin.

Thị trường đồng thu hút sự chú ý đặc biệt trong năm nay, sau khi một loạt sự cố tại các mỏ đồng lớn trên thế giới đẩy giá kim loại này tăng vọt lên hơn 11.000 USD/tấn - mức tiệm cận kỷ lục.

“Trước đây, LME từng chịu sức ép cạnh tranh từ Comex. Tuy nhiên, cán cân nay đã đảo chiều”, ông Guy Wolf, giám đốc phân tích thị trường tại công ty môi giới hàng hóa Marex, nhận xét.

Sau sự cố năm 2022, khi LME buộc phải hủy 8 giờ giao dịch nickel giữa lúc thị trường hỗn loạn và sau đó đối mặt với hàng loạt vụ kiện tụng, nhiều nhà giao dịch bắt đầu nghi ngờ khả năng phục hồi của sàn. Nắm bắt cơ hội đó, Comex nhanh chóng mở rộng thị phần bằng việc tung ra các hợp đồng kim loại phục vụ sản xuất pin như lithium và coban. Tuy nhiên, năm nay, giữa làn sóng biến động do chính sách thuế quan của ông Trump, LME đã lấy lại lợi thế nhờ hệ thống kho ngoại quan phủ khắp toàn cầu.

Kim loại được lưu giữ trong hệ thống kho của LME tại nhiều quốc gia, bao gồm cả Mỹ, ở trạng thái "chưa nộp thuế". Trong khi đó, Comex áp dụng cơ chế tương tự với một số kim loại, ngoại trừ đồng. Riêng kim loại đồng tại kho của Comex được lưu trữ theo cơ chế “đã nộp thuế”, nghĩa là đã nộp đầy đủ các khoản thuế trước khi hàng hóa được nhập kho.

Kết quả là trong năm nay, các thương nhân đã đổ xô đưa đồng vào kho Comex trước khi mức thuế quan của ông Trump có hiệu lực. Làn sóng nhập hàng này khiến nhu cầu đồng tăng vọt, đẩy mức chênh lệch giá mà người mua trên Comex phải trả so với giá trên LME lên mức kỷ lục khoảng 3.000 USD mỗi tấn.

Theo phân tích Marex, giá đồng trên sàn Comex từng hai lần biến động mạnh chỉ trong vài phút, khi các nhà giao dịch đẩy lệnh đặt cược vào khả năng Mỹ áp thuế quan với mặt hàng này. Tuy nhiên, sau đó giá nhanh chóng lao dốc khi thuế quan với đồng tinh luyện không được áp dụng như dự đoán.

Phía Comex, công ty chủ quản CME Group thừa nhận “mức chênh lệch giá lớn giữa hai bờ Đại Tây Dương” đang gây ra không ít lo ngại nhưng đồng thời khẳng định sẽ “tiếp tục đồng hành và hỗ trợ khách hàng trong giai đoạn biến động này”.

Tuy nhiên, ông Wolf của công ty Marex cho biết hiện giá hợp đồng tương lai đồng trên sàn Comex vẫn cao hơn so với giá trên LME. Điều này cho thấy giới giao dịch vẫn đang đặt cược vào khả năng thuế quan của ông Trump có thể được mở rộng sang đồng tinh luyện.

“Rủi ro vẫn còn đó. Mọi thứ vẫn chưa an toàn trừ khi bạn biết trước điều gì sẽ xảy ra”, ông Wolf nhận xét.