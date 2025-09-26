Mỹ chuẩn bị áp thuế quan lên một loạt hàng hóa

Kế hoạch này được đưa ra một ngày sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald thông báo mở cuộc điều ra để đánh thuế quan với robot, máy móc công nghiệp và thiết bị y tế...

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/9 thông báo một loạt kế hoạch áp thuế quan mới, bao gồm 100% với thuốc có thương hiệu, 25% với xe tải nặng và 50% với tủ bếp nhập khẩu...

Ngoài ra, đồ nội thất bọc nệm sẽ chịu mức thuế quan mới 30% từ tuần tới. Riêng thuế quan với xe tải nặng có hiệu lực từ ngày 1/10.

“Để bảo vệ các nhà sản xuất xe tải nặng tuyệt vời của đất nước chúng ta khỏi sự cạnh tranh không công bằng từ bên ngoài, tôi sẽ áp thuế quan 25% với toàn bộ xe tải nặng sản xuất ở nước ngoài từ ngày 1/10/2025”, ông Trump viết Trong một chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social ngày 25/9,

Theo ông chủ Nhà Trắng, các nhà sản xuất xe tải nặng (tải trọng từ 12 tấn trở lên) của Mỹ như Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks và nhiều công ty khác, sẽ được bảo vệ khỏi “cuộc tấn công dữ dội” từ hàng nhập khẩu.

“Vì nhiều lý do, các nhà sản xuất của chúng ta cần được vững mạnh về tài chính, nhưng trên hết vì mục đích an ninh quốc gia”, ông Trump tiếp tục.

Nhà Trắng hiện chưa cung cấp thêm thông tin về kế hoạch áp thuế này của ông Trump.

Ông Trump cho biết áp đặt thuế quan mới với đồ nội thất nhà bếp, phòng tắm và một số nội thất khác bởi việc nhập khẩu quá nhiều các mặt hàng này đang gây tổn hại cho các nhà sản xuất Mỹ.

“Lý do để áp thuế là để ngăn chặn tình trạng ngập tràn các mặt hàng này vào Mỹ từ các quốc gia khác”, ông Trump cho biết và chỉ ra mối lo ngại về an ninh quốc gia liên quan tới ngành sản xuất Mỹ.

Tuy nhiên, Phòng Thương mại Mỹ kêu gọi nhà chức trách chưa áp dụng các loại thuế quan mới, đồng thời nhấn mạnh 5 thị trường nhập khẩu hàng đầu gồm Mexico, Canada, Nhật Bản, Đức và Phần Lan đều là “đồng minh hoặc đối tác thân cận của Mỹ, không gây ra mối đe dọa nào với an ninh quốc gia Mỹ”.

Mexico là thị trường nhập khẩu xe tải hạng trung và hạng nặng lớn nhất của Hoa Kỳ. Một nghiên cứu được công bố vào tháng 1/2025 cho biết nhập khẩu xe tải hạng nặng nhập khẩu từ Mexico của Mỹ đã tăng gấp 3 lần kể từ năm 2019.

Việc Mỹ tăng thuế quan với xe tải thương mại có thể gây áp lực với chi phí vận tải tại Mỹ trong cảnh ông Trump cam kết sẽ giảm lạm phát, đặc biệt đối với các mặt hàng tiêu dùng như thực phẩm.

Thuế quan này cũng có thể ảnh hưởng tới Stellantis, công ty mẹ của Chrysler - nhà sản xuất xe tải nặng tại Mexico. Tập đoàn Volvo của Thụy Điển cũng đang xây dựng một nhà máy sản xuất xe tải nặng với vốn đầu tư 700 triệu USD tại Monterrey, Mexico, dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2026.

Theo Cơ quan Thương mại Quốc tế Mỹ (ITA), Mexico hiện có 14 nhà sản xuất và lắp ráp xe buýt, xe tải và xe đầu kéo, và 2 nhà sản xuất động cơ ô tô. Đây cũng là nước xuất khẩu xe đầu kéo hàng đầu thế giới, trong đó 95% được xuất khẩu sang Mỹ.

Mexico trước đây từng phản đối kế hoạch thuế quan với xe tải của Mỹ. Trong một thông báo với Bộ Thương mại Mỹ hồi tháng 5, nước này nhấn mạnh rằng tất cả xe tải xuất khẩu từ Mexico vào Mỹ có 50% linh kiện nhập khẩu từ Mỹ, trong đó có động cơ diesel.

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản (JAMA) cũng phản đối thuế quan mới của Mỹ. Tổ chức này cho rằng các công ty Nhật đã giảm xuất khẩu sang Mỹ bằng việc tăng cường hoạt động sản xuất xe tải trung và xe tải nặng tại Mỹ.

Thời gian qua, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã khởi động một số cuộc điều tra theo Mục 232 của Đạo luật Thương mại Mỹ năm 1974 để mở đường cho việc tăng thuế quan với nhiều mặt hàng.

Theo thông báo từ tờ Công báo Liên bang của Chính phủ Mỹ ngày 24/9, Bộ Thương mại nước này đang tiến hành các cuộc điều tra nhằm vào robot, máy móc công nghiệp và thiết bị y tế nhập khẩu.

Các cuộc điều tra tương tự đang được tiến hành với con chip, máy bay, khoáng sản quan trọng, ô tô tải hạng trung đến hạng nặng và một số sản phẩm nhập khẩu khác. Đến nay, chính quyền ông Trump đã sử dụng Mục 232 của Đạo luật Thương mại để áp thuế quan với ô tô, kim loại đồng, thép và nhôm.