Thứ Tư, 08/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Ngành thép Anh có thể khủng hoảng chưa từng thấy vì thuế quan mới của EU

Hoài Thu

08/10/2025, 16:44

Anh cho biết có thể cân nhắc đáp trả nếu EU triển khai chính sách thuế quan mới với thép nhập khẩu...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg

Ngày thứ Ba (7/10/2025), Chính phủ Anh tuyên bố sẽ bảo vệ ngành thép trong nước khỏi “những hành vi bất công” sau khi Liên minh châu Âu (EU) công bố đề xuất tăng thuế với thép nhập khẩu vào khối này từ 25% lên 50%, đồng thời giảm hạn ngạch thép nhập khẩu được miễn thuế.

“Chúng tôi đang khẩn trương xác định ảnh hưởng của động thái này với Anh”, ông Chris McDonald, Bộ trưởng Công nghiệp Anh, nói với tờ báo Financial Times và cho biết London có thể trả đũa nếu EU triển khai kế hoạch thuế quan trên.

“Chúng tôi sẽ cân nhắc các biện pháp thương mại quyết liệt hơn để bảo vệ các nhà sản xuất thép của Anh khỏi những hành vi bất công”, vị Bộ trưởng nhấn mạnh.

Phát biểu với phóng viên trên đường tới Ấn Độ ngày 7/10/2025, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết nước này đang thảo luận với cả Brussels và chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về thuế quan thép.

Đề xuất thuế quan mới của EU được dự báo có thể gây ra cơn địa chấn lớn với ngành thép toàn cầu, trong bối cảnh ngành này vốn đã chịu áp lực bởi giá năng lượng cao, tình trạng dư thừa công suất thép của Trung Quốc và việc tuân thủ các chính sách về khí hậu.

Khoảng 80% thép xuất khẩu của Anh là sang thị trường châu Âu, nhiều hơn đáng kể so với sang Mỹ. Do đó, thuế quan tăng gấp đôi ở châu Âu sẽ gây thiệt hại cho Anh lớn hơn nhiều so với thuế quan 25% mà  Mỹ đang áp lên thép Anh vượt hạn ngạch nhập khẩu. Ngoài ra, giá thép tại Anh - vốn đang ở mức rẻ - có nguy cơ giảm thêm do dư thừa hơn nữa trong trường hợp thuế quan EU được triển khai.

Ngày 7/10/2025, Hiệp hội Thép Vương quốc Anh (UK Steel) kêu gọi Chính phủ nhanh chóng đàm phán với EU để “được đối xử đặc biệt” và tiếp tục có biện pháp kiểm soát thép nhập khẩu.

Nằm trong đề xuất thuế quan của EU, hạn ngạch thép nhập khẩu được miễn thuế vào khối này có thể giảm xuống còn 18 triệu tấn/năm. Lượng nhập khẩu vượt hạn ngạch này sẽ bị tăng thuế gấp đôi lên 50%. Theo đó, hạn ngạch miễn thuế sẽ trở lại mức của năm 2013 và giảm 47% so với hạn ngạch năm ngoái.

Năm 2024, Anh xuất khẩu 1,9 triệu tấn thép sang EU, phần lớn được miễn thuế quan nhờ thỏa thuận về hạn ngạch nhập khẩu miễn thuế với Brussels.

“Chính phủ Anh giờ đây phải thừa nhận rằng tình hình rất khẩn cấp và phải có biện pháp tự vệ khỏi làn sóng thép nhập khẩu giá rẻ”, ông Gareth Stace, Tổng giám đốc UK Steel, nhận xét với tờ báo Financial Times.

Theo ông Stace, chính sách mới của EU nếu được đưa vào thực thi có thể sẽ làm chuyển hướng hàng triệu tấn thép từ khắp nơi trên thế giới tới Anh và “đặt dấu chấm hết” cho những công ty thép còn lại của Anh.

“Đây có lẽ là cuộc khủng hoảng lớn nhất trong lịch sử với ngành thép Anh. Chính phủ cần phải nỗ lực để tận dụng mối quan hệ thương mại với EU để đảm bảo hạn ngạch miễn thuế cho Anh, nếu không chúng ta sẽ đối mặt với thảm họa”, ông Stace nói thêm.

Về phía EU, khối này cũng đang hành động để bảo vệ ngành thép vốn đang suy yếu do hàng nhập khẩu giá rẻ.

“Việc củng cố ngành thép mạnh mẽ và theo hướng phi carbon hóa là yếu tố then chốt với khả năng cạnh tranh, an ninh kinh tế và quyền tự chủ chiến lược của EU. Tình trạng dư thừa công suất trên toàn cầu đang gây tổn hại cho ngành công nghiệp của EU. Chúng ta cần phải hành động ngay bây giờ”, bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), phát biểu ngày 7/10.

EU chuẩn bị đánh thuế biên giới carbon với nhôm, thép và nhiều mặt hàng

09:59, 01/10/2025

EU chuẩn bị đánh thuế biên giới carbon với nhôm, thép và nhiều mặt hàng

Mỹ bổ sung hơn 400 sản phẩm chứa nhôm và thép vào danh sách chịu thuế quan 50%

10:13, 20/08/2025

Mỹ bổ sung hơn 400 sản phẩm chứa nhôm và thép vào danh sách chịu thuế quan 50%

10 nước sản xuất thép nhiều nhất thế giới, châu Á có 4 đại diện

13:32, 11/07/2025

10 nước sản xuất thép nhiều nhất thế giới, châu Á có 4 đại diện

Từ khóa:

chính phủ Anh EU ngành thép Anh thế giới thép nhập khẩu thuế quan thép UK Steel

Đọc thêm

Các công ty năng lượng rót 50 tỷ USD xây đường ống dẫn khí đốt ở Mỹ

Các công ty năng lượng rót 50 tỷ USD xây đường ống dẫn khí đốt ở Mỹ

Các công ty năng lượng đang đầu tư mạnh mẽ vào việc xây dựng và mở rộng hệ thống đường ống dẫn khí đốt tại Mỹ, với tổng số vốn lên tới gần 50 tỷ USD trong vòng 5 năm tới...

Chính phủ Mỹ mua cổ phần công ty khai khoáng Canada

Chính phủ Mỹ mua cổ phần công ty khai khoáng Canada

Khoản đầu tư vào Trilogy Metals tiếp nối một loạt thương vụ tương tự của Nhà Trắng với các công ty khoáng sản trong thời gian gần đây...

Thủ tướng Canada nêu ý tưởng

Thủ tướng Canada nêu ý tưởng "đầu tư 1 nghìn tỷ USD vào Mỹ"

Đây là tuyên bố của Thủ tướng Canada Mark Carney trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày thứ Ba (7/10/2025)...

Chuỗi cung ứng toàn cầu trước bước ngoặt mới: Từ phân mảnh đến thích ứng linh hoạt

Chuỗi cung ứng toàn cầu trước bước ngoặt mới: Từ phân mảnh đến thích ứng linh hoạt

Toàn cầu hóa không biến mất, mà đang đổi dạng - và chuỗi cung ứng chính là nơi phản chiếu rõ nhất sự chuyển mình đó.

Thuế quan xe tải của Mỹ có thể gây thiệt hại lớn cho Mexico

Thuế quan xe tải của Mỹ có thể gây thiệt hại lớn cho Mexico

Thuế quan mới của Mỹ sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới kim ngạch 15 tỷ USD từ xuất khẩu xe tải nặng của Mexico...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

eMagazine

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Multimedia

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Thế giới

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Hà Tĩnh: 9 tháng thu hút đầu tư đạt hơn 107.000 tỷ đồng

Đầu tư

2

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Tôn vinh những “người hùng” thầm lặng của đất nước

Thị trường

3

Vietcombank và Petrovietnam ký kết hợp đồng tín dụng hơn 1 tỷ USD cho Chuỗi dự án khí điện Lô B - Ô Môn

Tài chính

4

Chủ động nắm bắt tỷ giá, giải pháp tài chính thông minh từ Sacombank

Tài chính

5

Các công ty năng lượng rót 50 tỷ USD xây đường ống dẫn khí đốt ở Mỹ

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy