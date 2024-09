Sản xuất nông nghiệp 8 tháng năm 2024: Thủy sản và diện tích rừng trồng mới tăng khá

Theo Tổng cục Thống kê, sản xuất nông nghiệp trong tháng 8/2024 đã tập trung vào thu hoạch lúa hè thu, gieo cấy, chăm sóc lúa vụ mùa và cây hàng năm khác. Tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, chăn nuôi nhìn chung ổn định, đàn lợn và gia cầm tiếp tục phát triển. Khai thác, nuôi trồng thủy sản tăng khá đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

DIỆN TÍCH LÚA THU ĐÔNG TĂNG, LÚA MÙA GIẢM

Về tình hình lúa hè thu, báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy, diện tích gieo trồng cả nước năm nay ước đạt 1.909,8 nghìn ha, bằng 99,8% cùng kỳ năm trước. Trong đó, các địa phương phía Bắc đạt 173,9 nghìn ha, bằng 100,7%; các địa phương phía Nam đạt 1.735,9 nghìn ha, bằng 99,8%, riêng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 1.470,0 nghìn ha, bằng 99,7%.

"Tiến độ xuống giống lúa hè thu năm nay chậm hơn so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn từ đầu năm", Tổng cục Thống kê nêu nguyên nhân.

"Sản xuất cây rau màu, diện tích ngô, lạc và đậu tương tiếp tục giảm so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do hiệu quả kinh tế không cao. Diện tích khoai lang tăng do gần đây có nhiều giống khoai lang chất lượng tốt đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn nên người dân tăng diện tích trồng mới". Theo Tổng cục Thống kê.

Tính đến ngày 20/8/2024, cả nước thu hoạch được 1.170,6 nghìn ha lúa hè thu, chiếm 61,3% diện tích xuống giống và bằng 99,2% cùng kỳ năm trước. Trong đó, tập trung chủ yếu tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long với diện tích thu hoạch ước đạt 968,0 nghìn ha, chiếm 65,9% diện tích xuống giống và bằng 98,7% cùng kỳ năm 2023.

Với vụ lúa mùa, tính đến ngày 20/8/2024, cả nước gieo cấy được 1.391,2 nghìn ha lúa mùa, bằng 99,7% cùng kỳ năm trước. Trong đó: Các địa phương phía Bắc gieo cấy 994,0 nghìn ha, bằng 99,5%; các địa phương phía Nam gieo cấy 397,2 nghìn ha, bằng 100,5%. Sản xuất lúa mùa tại các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trên diện rộng thời gian qua.

Trước tình hình trên, các địa phương đã kịp thời chỉ đạo bơm tiêu úng cứu lúa, đồng thời chủ động khắc phục nhanh hậu quả của mưa lũ như tiến hành gieo cấy lại và dặm lúa, nhanh chóng ổn định cuộc sống, sản xuất tại các vùng bị ảnh hưởng. Hiện những diện tích lúa mùa không bị ảnh hưởng mưa lũ đang sinh trưởng, phát triển tốt.

Tuy nhiên, hiện tượng sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng... xuất hiện rải rác trên các trà lúa gây hại nhẹ ở một số địa phương. Ngành nông nghiệp các địa phương cần chỉ đạo bà con nông dân tích cực phòng, trừ, không để lây lan ra diện rộng làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất toàn vụ.

Sản xuất lúa thu đông năm nay tại Đồng bằng sông Cửu Long gặp thời tiết thuận lợi, giá lúa ở mức ổn định nên bà con đẩy nhanh tiến độ. Tính đến ngày 20/8/2024, vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã xuống giống được 489,1 nghìn ha, bằng 107,4% cùng kỳ năm trước. Lúa thu đông hiện đang phát triển tốt, các địa phương cần thường xuyên kiểm tra năng lực của các công trình thủy lợi, xây dựng phương án bảo đảm vận hành an toàn và kịp thời phát hiện, xử lý các vị trí xung yếu, sạt lở trong mùa mưa lũ sắp tới.

SẢN LƯỢNG THUỶ SẢN ĐẠT 6 TRIỆU TẤN

Theo Tổng cục Thống kê, sản lượng thủy sản thu hoạch trong tháng 8/2024 ước đạt 862,3 nghìn tấn, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Cá ước đạt 561,0 nghìn tấn, tăng 2,4%; tôm ước đạt 176,3 nghìn tấn, tăng 2,7%; thủy sản khác ước đạt 125,0 nghìn tấn, tăng 2,6% so với tháng 8/2023.

Sản lượng thủy sản nuôi trồng thu hoạch trong tháng 8/2024 ước đạt 522,4 nghìn tấn, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Cá đạt 293,0 nghìn tấn, tăng 4,5%; tôm đạt 165,7 nghìn tấn, tăng 2,8%.

Trong tháng 8/2024, sản lượng cá tra thu hoạch đạt 148,2 nghìn tấn, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước do giá cá tra nguyên liệu duy trì ổn định ở mức giá cao nên hộ nuôi cá và doanh nghiệp tăng sản lượng nuôi, đáp ứng nhu cầu chế biến và xuất khẩu.

Sản lượng tôm thu hoạch trong tháng 8/2024 cũng tăng so với cùng kỳ năm trước, do hoạt động xuất khẩu tăng và là thời điểm tận thu sản lượng thủy sản, trong đó có tôm nước lợ. Sản lượng tôm thẻ chân trắng ước đạt 119,6 nghìn tấn, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng tôm sú ước đạt 30,0 nghìn tấn, tăng 1,7%.

Sản lượng thủy sản khai thác trong tháng 8/2024 ước đạt 339,9 nghìn tấn, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Cá đạt 268,0 nghìn tấn, tăng 0,1%; tôm đạt 10,6 nghìn tấn, tăng 1,0%; thủy sản khác đạt 61,3 nghìn tấn, tăng 2,5%. Sản lượng thủy sản khai thác biển ước đạt 314,6 nghìn tấn, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế 8 tháng năm 2024, sản lượng thủy sản ước đạt 6.090,1 nghìn tấn, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước. Bao gồm: Cá đạt 4.321,3 nghìn tấn, tăng 2,5%; tôm đạt 877,2 nghìn tấn, tăng 3,9%; thủy sản khác 891,6 nghìn tấn, tăng 2,2%.

Đề cập đến sản xuất của ngành lâm nghiệp, Tổng cục Thống kê cho hay diện tích rừng trồng mới tập trung cả nước tháng 8/2024 ước đạt 20,8 nghìn ha, giảm 5,2% so với cùng kỳ năm trước. Một số tỉnh có tiến độ trồng rừng chậm: Kon Tum bằng 41,2% so với cùng kỳ năm trước; Quảng Trị bằng 71,8%; Nghệ An bằng 95,3%. Số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 6,5 triệu cây, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng gỗ khai thác trong tháng 8/2024 đạt 2.086,4 nghìn m3, tăng 7,6% do người dân đẩy mạnh khai thác gỗ đến tuổi thu hoạch. Một số địa phương có sản lượng khai thác gỗ tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Bắc Kạn tăng 28,8%; Yên Bái tăng 15,5%; Thanh Hóa tăng 7,9%; Quảng Ninh tăng 7,6%.

Tính chung 8 tháng năm 2024, diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 164,2 nghìn ha, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 57,5 triệu cây, tăng 3,1%. Tổng sản lượng gỗ khai thác trong 8 tháng đạt 14.033,2 nghìn m3, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước.

Diện tích rừng bị thiệt hại trong tháng 8/2024 là 48,5 ha, giảm 55,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, diện tích rừng bị chặt, phá là 43,2 ha, giảm 56,8%; diện tích rừng bị cháy là 5,3 ha, giảm 38,2%. Tính chung 8 tháng năm 2024, cả nước có 1.386,2 ha rừng bị thiệt hại, giảm 6,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, diện tích rừng bị chặt, phá là 647,7 ha, giảm 24,5%; diện tích rừng bị cháy là 738,5 ha, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm ngoái.