“Sáng tạo xanh trong kỷ nguyên số” mở ra không gian kiến trúc mới, bền vững
Thiên Anh
29/09/2025, 06:00
Nhiều mô hình, giải pháp, ý tưởng sáng tạo mở hướng tiếp cận mới cho kiến trúc bền vững, quy hoạch đô thị carbon thấp, phát triển xanh, giảm phát thải, tiết kiệm năng lượng, thích ứng biến đổi khí hậu...đã được đưa ra tại Festival Kiến trúc sư trẻ toàn quốc lần thứ X.
Từ ngày 26 đến 28/9, Festival Kiến trúc sư trẻ toàn quốc lần thứ X được tổ chức tại Huế với chủ đề “Hành trình Xanh”. Sự kiện quy tụ hơn 1.200 kiến trúc sư, giảng viên, nhà nghiên cứu và nhà quản lý, đánh dấu một dấu mốc quan trọng của giới kiến trúc trẻ Việt Nam.
KIẾN TRÚC XANH TRONG KỶ NGUYÊN SỐ
Festival Kiến trúc sư trẻ toàn quốc lần thứ X diễn ra với
nhiều hoạt động thiết thực trong đó có triển lãm các tác phẩm kiến trúc, tọa
đàm chuyên môn, lễ phát động cuộc thi thiết kế nhà ở xã hội.
Hoạt động triển lãm trưng bày nhiều đồ án, công trình tiêu
biểu của kiến trúc sư trẻ trên cả nước, thể hiện sự đa dạng trong ý tưởng sáng
tạo. Các chương trình thiện nguyện và giao lưu văn hóa được tổ chức song song,
tạo không khí sôi động, đồng thời khẳng định trách nhiệm xã hội của giới kiến
trúc trẻ.
Tại lễ khai mạc, TS.KTS Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến
trúc sư Việt Nam nhấn mạnh đây là sự kiện lớn, tạo cơ hội cho giới kiến trúc trẻ
nâng cao trình độ và khẳng định vai trò trong phát triển đô thị bền vững.
Còn theo lãnh đạo UBND thành phố Huế, chủ đề “Hành trình
Xanh” phù hợp với định hướng phát triển của địa phương, kết hợp hài hòa giữa bảo
tồn di sản và xây dựng đô thị mới.
Trong khuôn khổ Festival, hội thảo chuyên đề “Sáng tạo xanh
trong Kỷ nguyên số” đã thu hút sự tham dự của đông đảo kiến trúc sư trẻ và
chuyên gia.
Sáu tham luận của các chuyên gia chia sẻ tại hội thảo tập trung vào
các hướng tiếp cận mới cho kiến trúc bền vững. Điển hình như tham luận của
TS.KTS Đặng Minh Nam, Viện Nghiên cứu và Phát triển TP Huế giới thiệu ứng dụng
ArcGIS Urban trong quản lý quy hoạch đô thị số, với ví dụ thực tế tại Huế.
Trong khi đó TS.KTS Lê Đàm Ngọc Tú, Đại học Xây dựng Miền
Trung đã đưa ra giải pháp quy hoạch đô thị carbon thấp xoay quanh bốn trụ cột
chính đó là: thích ứng biến đổi khí hậu, giao thông xanh, năng lượng sạch và
kinh tế tuần hoàn.
KTS Đàm Huỳnh Quốc Vũ (Kiến trúc O) đề cập mối quan hệ giữa
kiến trúc và thiên nhiên. Đại diện quốc tế, Ar. Jeffri Angkasa (Indonesia) giới
thiệu dự án “The Breathing Habitat” với triết lý công trình như một cơ thể sống.
Còn KTS Nguyễn Xuân Mẫn (XMArchitect) đưa ra mô hình Nhà mô đun xanh, áp dụng cho
vùng sâu vùng xa. KTS Lục Bá Phúc Hưng chia sẻ kinh nghiệm sử dụng trí tuệ nhân
tạo trong thiết kế kiến trúc, hướng đến giảm phát thải và tiết kiệm tài nguyên...
Phần thảo luận mở rộng tại hội thảo đã ghi nhận nhiều ý kiến từ các kiến trúc sư trẻ về khả
năng áp dụng thực tiễn của các giải pháp, từ vật liệu thân thiện môi trường đến
công nghệ hỗ trợ trong quá trình thiết kế.
PHÁT ĐỘNG CUỘC THI THIẾT KẾ NHÀ Ở XÃ HỘI
Cũng tại sự kiện đã diễn ra Lễ phát động Cuộc thi Ý tưởng Thiết kế mẫu Nhà ở xã hội diễn ra tại Hue Times Square, do Bộ Xây dựng chỉ đạo, Hội Kiến trúc sư Việt Nam chủ trì và Tạp chí Kiến trúc tổ chức. Đây là điểm nhấn của Festival năm nay.
Cuộc thi hướng tới các phương án nhà ở có chi phí hợp lý, phù hợp khí hậu và văn hóa từng vùng miền, rút ngắn thời gian thi công và bảo đảm tính bền vững.
TS.KTS Phan Đăng Sơn kêu gọi sự tham gia của các kiến trúc sư, doanh nghiệp và đơn vị tư vấn để tạo ra những mẫu thiết kế khả thi, có thể áp dụng trong thực tiễn.
Giải thưởng có tổng giá trị 1 tỷ đồng, bao gồm nhiều hạng mục. Kết quả sẽ được công bố vào tháng 12/2025. Trong thời gian diễn ra cuộc thi, các diễn đàn và tọa đàm chuyên đề sẽ tiếp tục được tổ chức nhằm trao đổi về giải pháp quy hoạch, kiến trúc, văn hóa và kinh tế gắn với phát triển nhà ở xã hội.
Lễ phát động thu hút hơn 1.200 kiến trúc sư trẻ tham dự, tạo hiệu ứng tích cực cho cộng đồng nghề nghiệp. Sự kiện được kỳ vọng góp phần tạo ra những mô hình nhà ở xã hội chất lượng, bền vững và phù hợp với nhu cầu của người dân.
