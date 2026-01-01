Tổng thống Trump: Venezuela sẽ giao cho Mỹ 30-50 triệu thùng dầu

Vào ngày thứ Sáu tuần này, ông Trump có thể sẽ có cuộc gặp với các công ty dầu lửa lớn của Mỹ để bàn về đầu tư vào Venezuela...

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/1 tuyên bố Chính phủ lâm thời của Venezuela sẽ giao cho Mỹ khoảng 30-50 triệu thùng dầu. Động thái này của Caracas diễn ra sau khi Mỹ lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro của Venezuela vào cuối tuần vừa rồi.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nói số dầu trên sẽ được bán với giá thị trường, và “số tiền thu được sẽ do tôi quản lý… để đảm bảo rằng tiền đó sẽ được sử dụng phục vụ cho nhân dân Venezuela và nước Mỹ”. Ông chủ Nhà Trắng cho biết thêm rằng số dầu mà Venezuela dự kiến giao cho Mỹ là dầu “chất lượng cao” và “đã được kiểm chứng”.

Tuyên bố trên được đưa ra 3 ngày sau khi lực lượng Mỹ bắt vợ chồng Tổng thống Maduro ở Caracas và đưa họ về Mỹ để xét xử với cáo buộc điều hành một mạng lưới buôn lậu ma túy - cáo buộc mà ông Maduro phủ nhận hoàn toàn.

Ngày 6/1, tờ báo Wall Street Journal đưa tin ông Trump có kế hoạch gặp đại diện của các công ty dầu lửa lớn của Mỹ gồm Chevron, ConocoPhillips và Exxon Mobil, cùng các nhà sản xuất dầu lửa trong nước khác. Cuộc gặp dự kiến sẽ diễn ra vào ngày thứ Sáu tuần này “để thảo luận về việc đầu tư quan trọng vào ngành dầu lửa Venezuela”.

Ông Trump đã nói các công ty dầu lửa Mỹ sẽ đầu tư nhiều tỷ USD nhằm cải thiện năng lực khai thác dầu khí đã già cỗi của Venezuela.

Chevron hiện là công ty dầu khí duy nhất của Mỹ hoạt động ở Venezuela. Tài sản của ConocoPhillips và Exxon Mobil ở Venezuela đã bị quốc hữu hóa vào giữa những năm 2000 dưới thời Tổng thống Hugo Chavez.

Tập đoàn dầu lửa quốc doanh PDVSA hiện là đơn vị kiểm soát phần lớn trữ lượng dầu lửa của Venezuela cũng như phần lớn hoạt động sản xuất dầu khí của nước này. Venezuela đã quốc hữu hóa ngành công nghiệp dầu lửa vào thập niên 1970, dẫn tới sự ra đời của PDVSA.

Sản lượng dầu của nước này đạt đỉnh ở mức khoảng 3,5 triệu thùng/ngày vào năm 1997, nhưng sau đó sụt giảm còn khoảng 950.000 thùng/ngày hiện nay. Trong số đó, có 550.000 thùng dầu mỗi ngày được xuất khẩu - theo dữ liệu từ công ty Lipow Oil Associates.

Ông Andrew Lipow, Chủ tịch Lipow Oil Associates, dự báo rằng sau những diễn biến địa chính trị gần đây ở Venezuela, nước này sẽ tiếp tục xuất khẩu 150.000 thùng dầu mỗi ngày, nên ảnh hưởng đến nguồn cung dầu toàn cầu sẽ chỉ ở mức độ hạn chế. Đó là lý do vì sao giá dầu không có nhiều biến động trong những phiên gần đây, thậm chí vẫn đương đầu áp lực giảm do mối lo về sự dư thừa nguồn cung dầu.

Theo hãng tin Reuters, giới phân tích nhận định rằng thỏa thuận mua bán dầu giữa Caracas và Wahsington là một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy Chính phủ lâm thời của Venezuela sẵn sàng đáp ứng đề nghị của ông Trump về mở cửa ngành dầu khí cho vốn đầu tư từ Mỹ. Ông Trump đã nói rằng ông muốn Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez của Venezuela cho phép các công ty Mỹ và doanh nghiệp tư nhân có “quyền tiếp cận hoàn toàn” với ngành công nghiệp dầu lửa của Venezuela.

Venezuela hiện đang có nhiều triệu thùng dầu lưu trữ trên các tàu chở dầu và bể chứa mà không thể xuất khẩu do bị Mỹ áp lệnh cấm vận dầu lửa từ giữa tháng 12. Lệnh cấm vận này là một phần trong chiến dịch gây sức ép của Mỹ đối với Tổng thống Maduro mà đỉnh điểm là việc lực lượng Mỹ bắt giữ ông Maduro vào cuối tuần vừa rồi.

Thời gian gần đây, giá dầu Merey - loại dầu thô chủ lực của Venezuela - được bán với giá chiết khấu khoảng 22 USD/thùng so với giá dầu Brent giao sau tại thị trường London. Bởi vậy, số dầu 30-50 triệu thùng mà nước này dự kiến cung cấp cho Mỹ sẽ có giá trị lên tới khoảng 1,9 tỷ USD.

Nguồn thạo tin tiết lộ với Reuters rằng PDVSA đã phải cắt giảm sản lượng khai thác dầu vì lệnh cấm vận của Mỹ, do công ty này không còn chỗ để chứa dầu. Nếu không được sớm nối lại hoạt động xuất khẩu dầu như bình thường, PDVSA có thể phải giảm sản lượng thêm.