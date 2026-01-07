Giá vàng tiến sát mốc 4.500 USD/oz, SPDR Gold Trust mua ròng

Điều đáng chú ý là giá vàng giữ xu hướng tăng mạnh ngay cả khi giá cổ phiếu và trái phiếu cùng tăng...

Giá vàng thế giới duy trì đà tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (6/1), tiến sát mốc quan trọng 4.500 USD/oz, do nhu cầu phòng ngừa rủi ro địa chính trị gia tăng và trong lúc nhà đầu tư đợi số liệu việc làm của Mỹ. Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust mua ròng 2 tấn vàng trong phiên này.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York tăng 45,8 USD/oz, tương đương tăng hơn 1% so với mức chốt của phiên trước, đạt 4.496 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay tăng gần 6,1%, chốt phiên ở mức 81,31 USD/oz.

Trên sàn giao dịch hàng hóa COMEX, giá vàng giao tháng 2 tăng 1%, đóng cửa ở mức 4.496,1 USD/oz.

Trước phiên tăng này, giá vàng đã tăng 2,7% trong phiên ngày thứ Hai. Kỷ lục mọi thời đại của giá vàng là mức 4.550 USD/oz thiết lập vào cuối tháng 12 vừa qua.

Những diễn biến địa chính trị gần đây ở Venezuela đang thúc đẩy nhu cầu của nhà đầu tư toàn cầu tìm đến kim loại quý như một “hầm trú ẩn” an toàn.

Sau khi mở chiến dịch chớp nhoáng để bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro vào cuối tuần, Mỹ đã đưa ông Maduro về New York để xét xử với cáo buộc rằng ông điều hành một mạng lưới buôn bán ma túy. Trong phiên tòa diễn ra vào ngày thứ Hai, ông Maduro đã phủ nhận những cáo buộc này và tuyên bố mình hoàn toàn vô tội.

Sau sự kiện ở Caracas, thị trường tài chính toàn cầu đang lo ngại về khả năng Tổng thống Donald Trump có thể giành quyền kiểm soát đảo Greenland - lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch.

Điều đáng chú ý là giá vàng giữ xu hướng tăng mạnh ngay cả khi giá cổ phiếu và trái phiếu cùng tăng. Thị trường chứng khoán Mỹ lập kỷ lục trong cả phiên ngày thứ Hai và thứ Ba. Giá trái phiếu kho bạc Mỹ cũng tăng trong phiên ngày thứ Ba, khiến lợi suất giảm.

“Ở thời điểm hiện tại, các nhà giao dịch kim loại quý nhận thấy có nhiều rủi ro trước mắt hơn so với các nhà giao dịch cổ phiếu và trái phiếu”, nhà phân tích cấp cao Jim Wyckoff của công ty Kitco Metals nhận xét.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust nâng khối lượng nắm giữ lên mức 1.067,1 tấn vàng trong phiên ngày thứ Ba, từ mức 1.065,1 tấn vàng của phiên trước. Trong đợt tăng đầu năm này của giá vàng, quỹ mua ròng khá dè dặt.

Đồng USD tăng giá trong phiên ngày thứ Ba. Chỉ số Dollar Index tăng hơn 0,3%, chốt phiên ở mức 98,6 điểm. Sau khi giảm hơn 10% trong năm ngoái, chỉ số đã cho thấy dấu hiệu phục hồi khi bước sang năm nay, với mức tăng gần 0,3% so với chốt năm 2025.

Căng thẳng địa chính trị và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất trong năm 2026 vẫn đang là hai yếu tố hỗ trợ chính đối với giá vàng. Thị trường đang dự báo Fed sẽ hạ lãi suất hai lần trong năm nay, sau khi có 3 lần giảm trong năm ngoái.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Số liệu việc làm phi nông nghiệp tháng 12/2025 mà Bộ Lao động Mỹ dự kiến công bố vào ngày thứ Sáu tuần này có thể dẫn tới những thay đổi trong kỳ vọng về lãi suất Fed. Thị trường đang dự báo khu vực phi nông nghiệp của Mỹ có 60.000 công việc mới trong tháng 12, giảm nhẹ từ con số 64.000 công việc của tháng 11.

Ngân hàng đầu tư Morgan Stanley dự báo giá vàng có thể đạt mức 4.800 USD/oz trong năm nay, nhờ các yếu tố hỗ trợ gồm lãi suất giảm, việc thay đổi chủ tịch Fed vào tháng 5, và xu hướng mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương và quỹ lớn.

Lúc 6h20 sáng nay (7/1) theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 2,6 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ, tương đương tăng 0,06%, giao dịch ở mức 4.498,7 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương gần 143 triệu đồng/lượng, tăng gần 1,8 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.048 đồng (mua vào) và 26.378 đồng (bán ra), giảm 2 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.