Thứ Tư, 24/09/2025

Trang chủ Chuyển động xanh

Lan tỏa thông điệp phát triển đô thị xanh và kinh tế tuần hoàn

Nguyễn Thuấn

24/09/2025, 17:08

Việc triển khai đồng bộ các nội dung truyền thông không chỉ giúp tăng cường năng lực cho các cơ quan, địa phương mà còn tạo sức lan tỏa trong cộng đồng về ý thức tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, hướng đến mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững...

Dự án đô thị xanh loại II thúc đẩy truyền thông cộng đồng.
Dự án đô thị xanh loại II thúc đẩy truyền thông cộng đồng.

Chiều ngày 23/9/2025, tại thành phố Huế, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế phối hợp với Ban Quản lý Dự án “Lồng ghép chống chịu biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường để phát triển các đô thị xanh loại II” tổ chức cuộc họp tham vấn Kế hoạch truyền thông, nhằm huy động sự tham gia của các bên liên quan trong thúc đẩy mô hình đô thị xanh và phát triển bền vững.

Theo Ban Quản lý Dự án thành phố Huế, công tác truyền thông được xem là một trong những trụ cột quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về ứng phó biến đổi khí hậu, kinh tế tuần hoàn và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên. Kế hoạch truyền thông sẽ triển khai nhiều hoạt động đa dạng, hướng tới nhiều đối tượng khác nhau.

Toàn cảnh buổi tham vấn.
Toàn cảnh buổi tham vấn.

Cụ thể, dự án sẽ tổ chức cuộc thi và triển lãm ảnh với các chủ đề kinh tế tuần hoàn, mua sắm công xanh, phát thải ít carbon. Song song đó là xây dựng bộ nhận diện truyền thông trên mạng xã hội, tăng cường đăng tải các bài viết, infographic trên báo chí, đài phát thanh – truyền hình. Một bộ phim ngắn tổng kết kết quả dự án cũng sẽ được sản xuất để lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường và phát triển đô thị xanh đến đông đảo người dân.

Ngoài các hình thức truyền thông phổ biến, Ban Quản lý Dự án còn dự kiến tổ chức các tour truyền thông tại một số địa phương, trong đó có Tuyên Quang, Phú Thọ và Huế. Đây sẽ là cơ hội để các mô hình đô thị xanh, giải pháp giảm phát thải và kinh tế tuần hoàn được giới thiệu, nhân rộng và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn.

Bên cạnh hoạt động truyền thông đại chúng, dự án còn chú trọng đến việc xây dựng sản phẩm tri thức, bao gồm kiểm kê khí nhà kính, đánh giá tổn thương khí hậu và sinh thái. Các diễn đàn đối thoại, hội thảo chuyên đề sẽ được tổ chức, có sự tham gia của các nhà quản lý, doanh nghiệp, cộng đồng và tổ chức quốc tế, nhằm thúc đẩy hợp tác, chia sẻ sáng kiến trong ứng phó biến đổi khí hậu.

Theo đại diện Ban Quản lý Dự án thành phố Huế, việc triển khai đồng bộ các nội dung truyền thông không chỉ giúp tăng cường năng lực cho các cơ quan, địa phương mà còn tạo sức lan tỏa trong cộng đồng về ý thức tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, hướng đến mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Cuộc họp tham vấn lần này được xem là bước chuẩn bị quan trọng để hoàn thiện kế hoạch truyền thông, đảm bảo tính khả thi khi triển khai trong thực tế. Sự tham gia đóng góp ý kiến của các bên liên quan sẽ giúp các thông điệp về đô thị xanh, kinh tế tuần hoàn và ứng phó biến đổi khí hậu đến gần hơn với đời sống xã hội, qua đó khẳng định cam kết của Việt Nam trong thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

Lồng ghép biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường để phát triển các đô thị xanh

18:47, 18/08/2025

Lồng ghép biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường để phát triển các đô thị xanh

Phát triển đô thị xanh là xu hướng tất yếu của tương lai

15:52, 27/02/2024

Phát triển đô thị xanh là xu hướng tất yếu của tương lai

TP.HCM hướng tới phát triển bất động sản và khu đô thị xanh

10:50, 17/10/2024

TP.HCM hướng tới phát triển bất động sản và khu đô thị xanh

Từ khóa:

biến đổi khí hậu đô thị xanh huế Kinh tế tuần hoàn Kinh tế xanh phát triển bền vững

Đọc thêm

Việt Nam có thể thu đến 1,9 tỷ USD hàng năm khi tham gia thị trường carbon quốc tế

Việt Nam có thể thu đến 1,9 tỷ USD hàng năm khi tham gia thị trường carbon quốc tế

Việc tham gia vào thị trường carbon quốc tế mang lại lợi ích tài chính và ngoại hối đáng kể cho Việt Nam. Theo kịch bản nghiên cứu tác động, doanh thu hàng năm dao động từ 59 triệu USD đến 522 triệu USD trong kịch bản S20 và từ 468,2 triệu USD đến 1,9 tỷ USD trong kịch bản S56...

Định hướng ESG của Việt Nam trong tiến trình toàn cầu

Định hướng ESG của Việt Nam trong tiến trình toàn cầu

ESG đang thay đổi với những chuyển dịch ở cấp độ toàn cầu và khu vực. Việt Nam đã có những cam kết để thực hành ESG nhưng vẫn cần những hành động thực chất...

89% doanh nghiệp tại Việt Nam có kế hoạch cam kết ESG trong 2-4 năm tới

89% doanh nghiệp tại Việt Nam có kế hoạch cam kết ESG trong 2-4 năm tới

Báo cáo Khảo sát tiến trình thực hành ESG năm 2025 của PwC Việt Nam cho thấy doanh nghiệp Việt Nam đang bước vào một giai đoạn mới trong hành trình trưởng thành ESG...

Giải pháp kiểm kê khí nhà kính, tính toán dấu chân carbon đầu tiên của Việt Nam đạt chứng chỉ quốc tế

Giải pháp kiểm kê khí nhà kính, tính toán dấu chân carbon đầu tiên của Việt Nam đạt chứng chỉ quốc tế

Giải pháp tự động hóa kiểm kê phát thải VertZéro được xem là giải pháp công nghệ Make in Vietnam đầu tiên đạt Chứng chỉ Phương pháp tính toán dấu chân carbon doanh nghiệp của tổ chức TÜV Rheinland Đức - một trong những chuẩn mực cao cấp và khắt khe nhất trong lĩnh vực kiểm kê khí nhà kính toàn cầu...

Tập đoàn Singapore đầu tư dự án điện gió hơn 5.700 tỷ đồng tại Gia Lai

Tập đoàn Singapore đầu tư dự án điện gió hơn 5.700 tỷ đồng tại Gia Lai

Tỉnh Gia Lai vừa cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy Điện gió Vân Canh Bình Định, tổng vốn hơn 5.700 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và vận hành từ năm 2028…

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

