Sắp diễn ra chuỗi sự kiện Tết “Xuân Sen - Sắc Nghệ” tại The Sensia

Thứ Sáu, 30/01/2026
Khánh Huyền
30/01/2026, 14:00
Từ ngày 31/1 - 8/2, chuỗi sự kiện Tết “Xuân Sen - Sắc Nghệ” sẽ diễn ra tại công viên trung tâm dự án The Sensia (phường Trường Vinh, Nghệ An), mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm kéo dài 8 ngày, tái hiện không khí xuân xứ Nghệ trong một không gian đô thị hiện đại.
Theo ban tổ chức, chuỗi sự kiện Tết được xây dựng như một hành trình trải nghiệm văn hóa, những giá trị Tết truyền thống được gìn giữ và kể lại bằng ngôn ngữ mới, phù hợp với nhịp sống hiện đại. Lấy hình ảnh hoa sen làm biểu tượng xuyên suốt, “Xuân Sen - Sắc Nghệ” gợi nhắc tinh thần bền bỉ, sâu lắng của con người Nghệ An, đồng thời gửi gắm thông điệp về sự khởi đầu may mắn trong năm mới.
Không gian sự kiện được tổ chức ngoài trời, đan xen giữa cảnh quan công viên trung tâm và các tiện ích hiện hữu của The Sensia, tạo điều kiện để du khách vừa du xuân, vừa trải nghiệm nhịp sống tương lai của khu đô thị. Những góc chợ xuân, khu ẩm thực mang hương vị quê nhà, cùng các tiểu cảnh lấy cảm hứng từ Tết xưa được bố trí như những điểm chạm ký ức, gợi lại không khí sum vầy, chậm rãi của những ngày đầu năm.
Trong không gian đó, nhiều hoạt động truyền thống được tái hiện nhằm đưa du khách trở về với ký ức ngày Tết của miền quê xứ Nghệ. Các trò chơi dân gian như nhảy dây, ô ăn quan, cà kheo, bịt mắt đập niêu, chơi chuyền, nhảy bao bố hay cờ tướng tạo nên không khí rộn ràng, các thế hệ cùng tham gia và kết nối. Bên cạnh đó, các hoạt động mang tính trải nghiệm như xin chữ ông đồ, gói bánh chưng, bánh tét hay trồng cây đầu xuân với thông điệp “gieo mầm may mắn” đưa không khí Tết đến gần hơn với khách tham dự, khi các giá trị truyền thống được cảm nhận trực tiếp, thay vì chỉ dừng lại ở việc tham quan, di chuyển.
Song song với các giá trị truyền thống, “Xuân Sen - Sắc Nghệ” mang đến chuỗi hoạt động trải nghiệm hấp dẫn, diễn ra xuyên suốt trong nhiều ngày, hướng tới nhiều thế hệ. Người lớn có thể tìm lại ký ức Tết qua những sinh hoạt quen thuộc của làng quê, trong khi giới trẻ được khuyến khích tham gia các hoạt động sáng tạo, check-in, ghi lại khoảnh khắc xuân theo cách riêng. Trẻ em có không gian vui chơi, khám phá văn hóa dân gian thông qua các hoạt động thủ công và trò chơi truyền thống.
Các điểm check-in “Sắc Xuân Sensia” được bố trí tại nhiều khu vực trong công viên trung tâm. Khu vui chơi, camping ngoài trời với các tiện ích có sẵn, hệ thống gian hàng mua sắm, dịch vụ xe điện dành cho trẻ em… góp phần hoàn thiện hành trình trải nghiệm cho khách tham dự.
Âm nhạc là một điểm nhấn quan trọng, góp phần tạo nên sắc thái riêng cho không gian sự kiện. Các ban nhạc trình diễn những bản phối chill-out, acoustic nhẹ nhàng, xen kẽ là những giai điệu dân ca quê hương được làm mới, mang đến bầu không khí xuân thư thái vào ban ngày. Vào buổi tối, các chương trình biểu diễn sân khấu với mini concert có sự tham gia của các ca sĩ như Tăng Phúc, Uyên Linh tiếp tục khuấy động không khí, thu hút đông đảo người dân và du khách.
Không khí sự kiện còn được làm nóng bởi các hoạt động hoạt náo như múa lân, ảo thuật đường phố và diễu hành carnaval, tạo nên những khoảnh khắc sôi động, bất ngờ trong suốt hành trình du xuân.
Theo đại diện ban tổ chức, thông qua chuỗi hoạt động Tết trải nghiệm quy mô lớn, giàu bản sắc văn hóa và tính giải trí, “Xuân Sen – Sắc Nghệ” góp phần lan tỏa hình ảnh The Sensia như một điểm đến văn hóa – lễ hội – trải nghiệm mới tại Nghệ An, đồng thời giúp khách mời trực tiếp cảm nhận không gian, cảnh quan, tiện ích và nhịp sống tương lai của khu đô thị.
Biệt thự song lập tại bán đảo SOLA mở ra phong vị ung dung giữa phố thị, nơi kiến trúc và thiên nhiên hòa thành bản hòa ca vườn – phố – sông đầy tinh tế. Giữa lòng ba dòng nước, sự tĩnh tại không đến từ lời giới thiệu, mà từ cách từng chi tiết được tinh chỉnh để nuôi dưỡng nhịp sống nhẹ nhàng, sâu lắng và trọn vẹn.
Con người thời hiện đại đang chủ động lựa chọn lối sống cân bằng, đề cao tái tạo năng lượng và chăm sóc sức khỏe tinh thần như một giá trị bền vững. Những không gian giúp tâm trí chậm lại, lắng nghe chính mình và hồi phục năng lượng trở thành điểm tựa cần thiết cho mỗi cá nhân.
