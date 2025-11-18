Thứ Năm, 20/11/2025

Sắp diễn ra Hội thảo “Thanh toán QR Code: Minh bạch và Trải nghiệm không giới hạn”

Tùng Thư

18/11/2025, 15:19

Vào lúc 13h30 ngày 19 tháng 11 năm 2025, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, TP. Hà Nội, sẽ diễn ra Hội thảo chuyên đề: “Thanh toán QR Code: Minh bạch và Trải nghiệm không giới hạn”...

Nội dung hội thảo sẽ được phát trực tiếp trên nền tảng VnEconomy.vn và Fanpage chính thức của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy.
Nội dung hội thảo sẽ được phát trực tiếp trên nền tảng VnEconomy.vn và Fanpage chính thức của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy.

Sự kiện do Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo nội dung, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy phối hợp cùng Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức.

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, trong 9 tháng đầu năm 2025, giao dịch thanh toán không tiền mặt tăng 43,32% về số lượng và 24,23% về giá trị so với cùng kỳ. Đáng chú ý, giao dịch qua mã QR tăng vọt 61,63% về số lượng và 150,67% về giá trị – trở thành phương thức dẫn đầu trong các loại hình thanh toán điện tử.

Riêng hệ thống NAPAS, tính đến hết tháng 9/2025 đã xử lý hơn 8,3 tỷ giao dịch với tổng giá trị đạt 47,53 triệu tỷ đồng. Trong những ngày cao điểm, hệ thống đạt công suất hơn 42,5 triệu giao dịch/ngày, với độ sẵn sàng lên đến 99,997%.

QR Code được người tiêu dùng và doanh nghiệp ưa chuộng bởi thao tác đơn giản, tốc độ xử lý nhanh, tính bảo mật cao, không phụ thuộc vào thời gian, không gian cũng như khả năng sẵn sàng đáp ứng của hệ thống tổ chức tín dụng.

Tuy nhiên, song song với những lợi thế vượt trội đó, mô hình thanh toán QR hiện nay cũng bộc lộ nhiều tồn tại cần được khắc phục để đảm bảo phát triển bền vững.

Thứ nhất, tại Việt Nam, nhiều đơn vị kinh doanh có thói quen sử dụng mã QR cá nhân (QR chuyển tiền) để nhận thanh toán cho hàng hóa, dịch vụ. Dù hình thức này mang lại sự tiện lợi, nhanh chóng, không mất phí và không cần ký hợp đồng với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, nhưng lại tồn tại hàng loạt rủi ro:

  • Không thể thống kê chính xác các giao dịch phục vụ công tác quản lý;
  • Người tiêu dùng không được bảo vệ trong trường hợp phát sinh khiếu nại, tra soát, do không có ràng buộc hợp đồng giữa đơn vị bán hàng và tổ chức trung gian thanh toán;
  • Không thể kết nối với hệ thống thanh toán song phương bằng mã QR với các quốc gia khác như Thái Lan, Lào, Campuchia.

Thứ hai, để phát triển mạng lưới đơn vị chấp nhận mã QR thanh toán (QR Pay) đúng chuẩn, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán cần có cơ chế khuyến khích sử dụng QR Pay thay vì QR chuyển tiền, đồng thời phải đầu tư hạ tầng, nhân lực và công nghệ để mở rộng mạng lưới chấp nhận thanh toán hiện đại, an toàn.

Thứ ba, khi hoàn tất lộ trình chuyển đổi từ mã QR chuyển tiền sang QR thanh toán, nhiều ngành sẽ hưởng lợi trực tiếp. Dữ liệu giao dịch minh bạch sẽ giúp cơ quan quản lý thị trường nội địa điều chỉnh chính sách hỗ trợ tiêu dùng và phát triển hàng hóa. Ngành thuế sẽ có cơ sở dữ liệu chính xác để xác định doanh thu và nghĩa vụ thuế. Đồng thời, các công ty fintech có thể triển khai các dịch vụ tài chính kèm theo ngay tại điểm thanh toán thông qua hệ thống merchant QR.

Hội thảo sẽ được chia làm 2 phiên, tập trung làm rõ thực trạng, giải pháp và lộ trình nâng cấp từ QR chuyển tiền lên QR thanh toán.

Phiên 1 gồm các tham luận của Vụ Thanh toán, Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước, NAPAS, Vietcombank, BIDV, VietinBank và chuyên gia quốc tế.

Phiên 2 (thảo luận) với các vấn đề nóng hổi: Vì sao phải minh bạch giữa chuyển tiền cá nhân và thanh toán?; ngành thuế, quản lý và phát triển thị trường hàng hoá dịch vụ, các trung gian thanh toán, người dùng, fintech… được hưởng lợi gì từ sự minh định này? Các chủ thể liên quan phải làm gì để cùng “kết nối – chia sẻ” về một hạ tầng dùng chung? Làm thế nào để kết nối thanh toán song phương giữa Việt Nam và các quốc gia như Thái Lan, Lào, Campuchia,… cùng các vấn đề chuyên sâu khác.

Tham dự sự kiện có đại diện các đơn vị chức năng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cục Thuế (Bộ Tài chính), Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), các ngân hàng thương mại, trung gian thanh toán, công ty công nghệ tài chính (Fintech), chuyên gia an ninh mạng.

Đại diện các bộ, ngành:

1/ Ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

2/ Ông Phạm Anh Tuấn Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

3/ Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế, Bộ Tài chính);

4/ Ông Nguyễn Đức Lê, Phó trưởng phòng, Phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương.

Đại diện ngân hàng, trung gian thanh toán, Fintech và các chuyên gia công nghệ:

1/ Ông Nguyễn Quang Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS);

2/ Ông Nguyễn Quang Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS);

3/ Ông Nguyễn Hoàng Long, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS);

4/ Bà Nguyễn Thị Quỳnh Giao, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

5/ Bà Đoàn Hồng Nhung, Thành viên Ban điều hành, Giám đốc Khối bán lẻ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank);

6/Bà Phan Thị Thanh Nhàn, Giám đốc Trung tâm Thẻ và Vận hành, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV);

7/ Ông Trần Hoài Nam, Phó Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank);

8/ Ông Trần Văn Thành, Phó Trưởng phòng Phát triển Kênh số & Đối tác, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank);

9/Ông Đỗ Tuấn Anh, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ KiotViet;

10/ Ông Nguyễn Minh Đức, Chủ nhiệm CLB Dịch vụ An ninh mạng (Hiệp hội An ninh mạng Việt Nam – NCA);

11/ Bà Sonal Asnani, Giám đốc thị trường khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Công ty NPCI International (Ấn Độ).

Đặc biệt, hội thảo chào đón Chuyên gia thanh toán và công nghệ ngân hàng Nguyễn Đăng Hùng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ VietFintech (Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam) sẽ điều phối phiên thảo luận. 

Toàn bộ nội dung hội thảo sẽ được phát trực tiếp trên nền tảng VnEconomy.vn và Fanpage chính thức của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy. Kính mời quý độc giả quan tâm theo dõi! 

VnEconomy