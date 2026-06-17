Sắp diễn ra Tuần lễ kinh tế, tài chính và công nghệ Đà Nẵng năm 2026
Ngô Anh Văn
17/06/2026, 07:32
Thành phố Đà Nẵng đang chuẩn bị cho một sự kiện quan trọng, Tuần lễ kinh tế, tài chính và công nghệ Đà Nẵng năm 2026 (Da Nang Business, Finance and Technology Week 2026 - DBFTW 2026). Sự kiện này không chỉ là cơ hội để Đà Nẵng quảng bá tiềm năng và lợi thế của mình mà còn là dịp để thành phố khẳng định vị thế là trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và tài chính quốc tế mới của Việt Nam…
Trong buổi họp báo
diễn ra vào chiều ngày 16/6, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND
thành phố Đà Nẵng, cho biết DBFTW 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 07 đến 12/7/ 2026, được tổ chức với mục tiêu
chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận các xu hướng phát triển mới trong lĩnh vực kinh
tế, tài chính, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thông qua sự kiện, Đà Nẵng mong
muốn quảng bá tiềm năng, lợi thế, môi trường đầu tư, kinh doanh của địa phương;
thúc đẩy thu hút các nguồn lực đầu tư chất lượng cao; tăng cường kết nối hợp
tác quốc tế và từng bước khẳng định vị thế của Đà Nẵng là trung tâm đổi mới
sáng tạo, công nghệ cao và tài chính quốc tế mới của Việt Nam.
Tuần
lễ Kinh tế, Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2026 sẽ bao gồm 05 hoạt động
chính và nhiều hoạt động bên lề, tập trung vào các chủ đề kinh tế, tài chính,
công nghệ, đổi mới sáng tạo, vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và phát triển hệ
sinh thái khởi nghiệp.
Các hoạt động
chính gồm Lễ khai mạc, Hội nghị đối thoại chính sách cấp cao với chủ đề “Tăng
trưởng mới - Đổi mới sáng tạo - Thành phố toàn cầu”, Diễn đàn Tài chính Việt
Nam 2026, Hội thảo “Đẩy mạnh gắn kết ba nhà: Nhà nước - Đại học - Doanh
nghiệp”, và Hội thảo “Bán dẫn và Công nghệ cao Đà Nẵng 2026”.
Bên
cạnh đó, Tuần lễ Tài chính và Công nghệ năm 2026 còn có các hoạt động bao gồm
khảo sát thực địa các dự án trọng điểm, triển lãm giới thiệu môi trường đầu tư
và sản phẩm tài chính - công nghệ, các hội thảo quốc tế chuyên ngành, chương
trình kết nối doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.
Dự kiến sự kiện sẽ
thu hút sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các tổ chức quốc tế,
định chế tài chính, hiệp hội doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học, doanh
nghiệp và nhà đầu tư trong nước và quốc tế.
Đà
Nẵng đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển mới từ các cơ chế, chính sách đặc
thù của Trung ương, việc triển khai Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà
Nẵng, cùng định hướng phát triển các lĩnh vực công nghệ cao, vi mạch bán dẫn,
trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo và kinh tế số. DBFTW 2026 được kỳ vọng sẽ
tiếp tục là cầu nối quan trọng để thành phố tăng cường hội nhập quốc tế, thu
hút các nguồn lực phát triển và nâng cao vị thế trên bản đồ kinh tế, tài chính
và công nghệ của khu vực.
Kết
luận buổi họp báo, ông Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh rằng Tuần lễ kinh tế, tài chính và
công nghệ Đà Nẵng không chỉ là chuỗi hoạt động xúc tiến đầu tư, mà còn là diễn
đàn thúc đẩy đối thoại chính sách, kết nối các nguồn lực phát triển và mở rộng
hợp tác quốc tế. Thành phố kỳ vọng sự kiện sẽ góp phần tạo ra các cơ hội hợp
tác mới, thúc đẩy đầu tư, đổi mới sáng tạo và phát triển các ngành kinh tế có
giá trị gia tăng cao.
Với
những bước chuẩn bị kỹ lưỡng và sự tham gia đông đảo của các bên liên quan,
Tuần lễ kinh tế, tài chính và công nghệ Đà Nẵng năm 2026 hứa hẹn sẽ là một sự
kiện đáng chú ý, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà
đầu tư và doanh nghiệp trên toàn thế giới.
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