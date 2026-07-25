Người Việt chi ít nhất 1.611 tỷ đồng mỗi ngày để mua sắm online

Tính đến cuối tháng 6, chỉ tính riêng 4 sàn thương mại điện tử lớn nhất, trung bình tổng doanh thu mỗi ngày đã đạt 1.611 tỷ đồng...

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Nửa đầu năm 2026, tổng doanh số trên 4 sàn thương mại điện tử là Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki đạt 291,6 nghìn tỷ đồng, tăng 44,11% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng lượng hàng hóa tiêu thụ đạt 2.186 triệu sản phẩm, tăng 13,67%, trong khi số lượng cửa hàng phát sinh đơn hàng đạt 613,8 nghìn, tăng 14,11%, theo nền tảng tổng hợp và phân tích dữ liệu Metric.vn.

Đà tăng trưởng của thị trường thương mại điện tử tiếp tục được duy trì ở mức cao trong suốt nửa đầu năm. Doanh số của bốn sàn đều tăng từ 38% đến 52% so với cùng kỳ năm trước.

Xét theo từng tháng, doanh số của bốn sàn đều cao hơn cùng kỳ năm 2025. Tháng 1 ghi nhận mức tăng mạnh nhất, đạt 52%, trước khi giảm xuống 39% trong tháng 2.

Sang tháng 3, tốc độ tăng trưởng phục hồi lên 47%, sau đó chững lại ở mức 38% trong tháng 4. Tuy vậy, từ tháng 5, thị trường lấy lại đà tăng khi doanh số tăng 43%, và tiếp tục đạt mức tăng 44% trong tháng 6.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, làm đẹp tiếp tục là ngành hàng có doanh số lớn nhất trên các sàn thương mại điện tử, đạt 49.507,75 tỷ đồng. Xếp sau là thời trang nữ với 40.351,10 tỷ đồng và nhà cửa - đời sống với 37.679,18 tỷ đồng.

Đáng chú ý, doanh số của các gian hàng chính hãng Mall tăng mạnh. Trong 6 tháng đầu năm 2026, các shop Mall chỉ chiếm 2,79% tổng số cửa hàng trên Shopee, Lazada và TikTok Shop nhưng đóng góp tới 34,2% tổng doanh số của ba nền tảng này.

Điển hình như trong dịp 6/6 (lễ hội mua sắm giữa năm), GMV (tổng giá trị giao dịch) toàn sàn Lazada Việt Nam đã tăng gần gấp 4 lần so với ngày thường, chủ yếu do tăng trưởng GMV tới 330% từ các gian hàng chính hãng LazMall. Gian hàng LazMall cũng ghi nhận mức độ gắn bó của người dùng tăng mạnh, số người mua lặp lại (ít nhất hai đơn trong cùng kỳ sale) tại Việt Nam chiếm tới 42,5% người mua LazMall, cao hơn đáng kể so với mức trung bình khu vực.

Việt Nam hiện cũng là thị trường có tỷ trọng đơn hàng LazMall cao nhất Đông Nam Á. Có tới 77,5% tổng số đơn hàng phát sinh trên Lazada Việt Nam đến từ các gian hàng chính hãng, tương đương hơn ba trong bốn đơn hàng được thực hiện thông qua Mall. Giá trị đơn hàng trung bình của Lazada Việt Nam dịp giảm giá cũng tăng cao nhất khu vực (61%), riêng AOV của kênh LazMall tăng 38%.

Theo Metric, xu hướng đang cho thấy doanh thu đang ngày càng tập trung vào nhóm nhà bán chính hãng có hiệu quả kinh doanh cao.

Nguồn: Nền tảng tổng hợp và phân tích dữ liệu Metric.vn.

Ở cơ cấu giá trị đơn hàng, phân khúc từ 100.000-200.000 đồng tiếp tục chiếm tỷ trọng doanh số lớn nhất trong 6 tháng đầu năm 2026. Tuy nhiên, các phân khúc có giá trị từ 200.000 đồng trở lên đang dần mở rộng thị phần, phản ánh xu hướng người tiêu dùng sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn khi mua sắm trực tuyến.

Cụ thể, phân khúc 100.000-200.000 đồng chiếm 22,9% tổng doanh số, đứng đầu thị trường. Tiếp theo là phân khúc 200.000-350.000 đồng với 18,6%, nhóm sản phẩm có giá trên 1 triệu đồng chiếm 18,2% và phân khúc dưới 100.000 đồng chiếm 18,1%.

Về thị phần thương hiệu, công nghệ tiếp tục dẫn đầu doanh số. Trong đó, Apple tiếp tục giữ vị trí số một với doanh số 4.035 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,77% so với cùng kỳ năm trước. Samsung xếp thứ hai với doanh số 2.938 tỷ đồng, đồng thời ghi nhận mức tăng trưởng lên tới 142,48%. Xiaomi cũng duy trì đà tăng mạnh khi đạt doanh số 1.506 tỷ đồng, tăng 81,24%.

Dự báo trong quý 3/2026, doanh số của 4 sàn này ước đạt 146.3 nghìn tỷ đồng, tăng 2,31% so với quý 2/2026. Sản lượng dự báo đạt khoảng 1.084 triệu sản phẩm, tăng 3,45% so với quý 2.

Trong tháng 7, khi nhu cầu du lịch hè vẫn ở mức cao, các nhóm sản phẩm phục vụ du lịch như vali, ba lô, túi xách du lịch, cùng các sản phẩm chống nắng,... được dự báo sẽ tiếp tục dẫn dắt sức mua.

Bước sang tháng 8, thời điểm mùa tựu trường, nhu cầu đối với ba lô, cặp sách, hộp bút, văn phòng phẩm, sách tham khảo và các dụng cụ học tập được dự báo sẽ tăng mạnh.

Đến tháng 9, nhờ kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, bên cạnh các sản phẩm phục vụ du lịch như vali, ba lô và phụ kiện du lịch, người tiêu dùng cũng sẽ gia tăng chi tiêu cho thời trang du lịch, đồ ăn nhẹ, nước giải khát, cũng như các mặt hàng ứng phó với thời tiết như áo mưa, ô, giày dép chống nước. Đồng thời, các thiết bị sấy, hút ẩm và sản phẩm chăm sóc nhà cửa cũng được dự báo sẽ ghi nhận nhu cầu tăng trong giai đoạn này.