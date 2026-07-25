Tiền mã hoá được dự báo góp khoảng 55 tỷ USD cho kinh tế Mỹ trong năm 2026

Nghiên cứu mới của Hiệp hội Tiền mã hóa Quốc gia của Mỹ (National Cryptocurrency Association - NCA) dự báo ngành công nghiệp tiền mã hóa sẽ đóng góp khoảng 55 tỷ USD cho nền kinh tế nước này trong năm 2026.
Báo cáo về tác động kinh tế của lĩnh vực được tính toán dựa trên 3 nhóm việc làm: việc làm trực tiếp tại các doanh nghiệp tiền mã hóa, việc làm gián tiếp trong chuỗi cung ứng và việc làm phát sinh từ hoạt động chi tiêu của người lao động.
Báo cáo cũng chỉ ra nhiều lĩnh vực được hưởng lợi từ sự phát triển của ngành. Trong đó, dịch vụ đầu tư ghi nhận mức đóng góp lớn nhất với khoảng 9,7 tỷ USD, tiếp theo là lĩnh vực bất động sản với khoảng 4,8 tỷ USD.
Theo nghiên cứu, hiện có khoảng 34.000 lao động làm việc trực tiếp tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tiền mã hóa tại Mỹ. Tuy nhiên, khi tính cả các tác động lan tỏa đến chuỗi cung ứng và nền kinh tế, ngành này đang hỗ trợ khoảng 232.000 việc làm.
Xét theo từng bang, California có 57.649 lao động trong lĩnh vực tiền mã hóa, New York là 53.766, Texas theo sau với 26.536 việc làm, Washington với 15.097 việc làm và Bắc Carolina với 9.524 việc làm.
Báo cáo cũng chỉ ra mức thu nhập trung bình với một công việc liên quan đến crypto là 133,000 USD/năm, cao hơn gấp đôi mức trung bình toàn quốc là 64,000 USD. Con số này cũng vượt qua nhiều ngành nghề có thu nhập cao khác như công nghệ thông tin (104,000 USD/năm) và sản xuất (76,000 USD/năm). Trong tổng mức đóng góp kinh tế 55 tỷ USD, khoảng 31 tỷ USD là thu nhập của người lao động.
Báo cáo chi ra mức thu nhập bình quân của một lao động trong ngành tiền mã hóa tại Mỹ là khoảng 133.000 USD mỗi năm, cao hơn gấp đôi mức thu nhập bình quân của người lao động Mỹ (khoảng 64.000 USD/năm). Con số này cũng vượt xa nhiều lĩnh vực khác, như lao động trong lĩnh vực công nghệ thông tin có thu nhập khoảng 104.000 USD/năm.
Đáng nói, báo cáo được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đã và đang chứng kiến một số doanh nghiệp và dự án trong lĩnh vực này phải chấm dứt hoạt động, hoặc cắt giảm nhân sự do áp lực thị trường và nhiều khó khăn khác nhau.
Cụ thể, startup tiền mã hóa Entropy có trụ sở tại New York đã thông báo ngừng hoạt động từ tháng 1, sau 4 năm phát triển. Bên cạnh đó, trong những tuần gần đây, một số doanh nghiệp khác cũng tiến hành tinh giản nhân sự để tập trung nguồn lực cho các mảng kinh doanh khác. Chẳng hạn, BitGo cắt giảm gần 15% lực lượng lao động nhằm dồn nguồn lực cho AI, stablecoin và hạ tầng giao dịch.
Trong khi đó, Coinbase cũng thông báo cắt giảm khoảng 700 nhân viên trong quá trình tái cấu trúc, hướng tới mô hình vận hành lấy AI làm trọng tâm.
Trí tuệ nhân tạo (AI) được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt cho ngành chăm sóc sức khỏe, từ nâng cao chất lượng chẩn đoán đến tối ưu vận hành và giảm chi phí y tế. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng quá trình ứng dụng AI sẽ diễn ra từng bước do còn vướng nhiều rào cản về độ tin cậy, bảo mật dữ liệu, tính minh bạch và sự thận trọng của ngành y tế…
Tính đến cuối tháng 6, chỉ tính riêng 4 sàn thương mại điện tử lớn nhất, trung bình tổng doanh thu mỗi ngày đã đạt 1.611 tỷ đồng...
Dự luật AI Kill Switch đề xuất công ty sở hữu mô hình AI mạnh của Mỹ không tạm dừng hoặc tắt hoàn toàn hệ thống trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý sẽ bị phạt dân sự lên tới 20 triệu USD mỗi ngày...
Trước đây, để hoàn tất một thủ tục hay ký một văn bản, nhiều người vẫn phải in giấy tờ, ký tay, scan rồi gửi lại cho bên liên quan. Giờ đây, với sự phát triển của các nền tảng số, nhiều giao dịch có thể được thực hiện ngay trên điện thoại, từ ký hồ sơ hành chính, hợp đồng điện tử đến phê duyệt chứng từ, giúp tiết kiệm thời gian nhưng vẫn bảo đảm giá trị pháp lý.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang đề xuất doanh nghiệp sản xuất và phát hành trò chơi điện tử có nội dung giáo dục, quảng bá các giá trị văn hóa, lịch sử Việt Nam sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất, phát triển game thuộc diện khuyến khích...
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...