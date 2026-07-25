Tiền mã hoá được dự báo góp khoảng 55 tỷ USD cho kinh tế Mỹ trong năm 2026

Dự báo được đưa ra trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp Mỹ trong lĩnh vực này đã cắt giảm nhân sự, thậm chí dừng hoạt động...

Ảnh minh hoạ: Getty Images.

Nghiên cứu mới của Hiệp hội Tiền mã hóa Quốc gia của Mỹ (National Cryptocurrency Association - NCA) dự báo ngành công nghiệp tiền mã hóa sẽ đóng góp khoảng 55 tỷ USD cho nền kinh tế nước này trong năm 2026.

Báo cáo về tác động kinh tế của lĩnh vực được tính toán dựa trên 3 nhóm việc làm: việc làm trực tiếp tại các doanh nghiệp tiền mã hóa, việc làm gián tiếp trong chuỗi cung ứng và việc làm phát sinh từ hoạt động chi tiêu của người lao động.

Báo cáo cũng chỉ ra nhiều lĩnh vực được hưởng lợi từ sự phát triển của ngành. Trong đó, dịch vụ đầu tư ghi nhận mức đóng góp lớn nhất với khoảng 9,7 tỷ USD, tiếp theo là lĩnh vực bất động sản với khoảng 4,8 tỷ USD.

Theo nghiên cứu, hiện có khoảng 34.000 lao động làm việc trực tiếp tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tiền mã hóa tại Mỹ. Tuy nhiên, khi tính cả các tác động lan tỏa đến chuỗi cung ứng và nền kinh tế, ngành này đang hỗ trợ khoảng 232.000 việc làm.

Xét theo từng bang, California có 57.649 lao động trong lĩnh vực tiền mã hóa, New York là 53.766, Texas theo sau với 26.536 việc làm, Washington với 15.097 việc làm và Bắc Carolina với 9.524 việc làm.

Báo cáo cũng chỉ ra mức thu nhập trung bình với một công việc liên quan đến crypto là 133,000 USD/năm, cao hơn gấp đôi mức trung bình toàn quốc là 64,000 USD. Con số này cũng vượt qua nhiều ngành nghề có thu nhập cao khác như công nghệ thông tin (104,000 USD/năm) và sản xuất (76,000 USD/năm). Trong tổng mức đóng góp kinh tế 55 tỷ USD, khoảng 31 tỷ USD là thu nhập của người lao động.

Báo cáo chi ra mức thu nhập bình quân của một lao động trong ngành tiền mã hóa tại Mỹ là khoảng 133.000 USD mỗi năm, cao hơn gấp đôi mức thu nhập bình quân của người lao động Mỹ (khoảng 64.000 USD/năm). Con số này cũng vượt xa nhiều lĩnh vực khác, như lao động trong lĩnh vực công nghệ thông tin có thu nhập khoảng 104.000 USD/năm.

Đáng nói, báo cáo được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đã và đang chứng kiến một số doanh nghiệp và dự án trong lĩnh vực này phải chấm dứt hoạt động, hoặc cắt giảm nhân sự do áp lực thị trường và nhiều khó khăn khác nhau.

Cụ thể, startup tiền mã hóa Entropy có trụ sở tại New York đã thông báo ngừng hoạt động từ tháng 1, sau 4 năm phát triển. Bên cạnh đó, trong những tuần gần đây, một số doanh nghiệp khác cũng tiến hành tinh giản nhân sự để tập trung nguồn lực cho các mảng kinh doanh khác. Chẳng hạn, BitGo cắt giảm gần 15% lực lượng lao động nhằm dồn nguồn lực cho AI, stablecoin và hạ tầng giao dịch.

Trong khi đó, Coinbase cũng thông báo cắt giảm khoảng 700 nhân viên trong quá trình tái cấu trúc, hướng tới mô hình vận hành lấy AI làm trọng tâm.