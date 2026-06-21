Sau 30 năm phát triển, Petrosetco đang ở đâu với mục tiêu “Sự lựa chọn số 1 trên thị trường”?

Tối 20/6 tại TP.HCM, sự kiện Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Petrosetco diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp vừa hoàn tất một giai đoạn tái cấu trúc quan trọng sau khi Petrovietnam thoái toàn bộ vốn cuối năm 2025.

Toàn cảnh sự kiện Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập doanh nghiệp, đánh dấu chặng đường xây dựng hệ sinh thái dịch vụ đa ngành của Petrosetco. Petrosetco. Ảnh: Petrosetco.

Sự kiện không chỉ mang ý nghĩa nhìn lại hành trình phát triển của doanh nghiệp, mà còn cho thấy cam kết về một hành trình quyết liệt mở rộng hoạt động theo hướng mạnh mẽ và bền bỉ sang các lĩnh vực mới trong giai đoạn tiếp theo.

DOANH THU TĂNG GẤP KHOẢNG 200 LẦN, NHƯNG ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ DẤU ẤN QUAN TRỌNG NHẤT CỦA PETROSETCO

Thành lập năm 1996 với vai trò ban đầu là đơn vị cung cấp dịch vụ đời sống và hậu cần cho ngành dầu khí, Petrosetco những năm đầu chủ yếu hoạt động trong phạm vi nội ngành với quy mô còn tương đối nhỏ.

Nếu năm 2015, doanh thu của Petrosetco đạt 10.906 tỷ đồng, gấp 109 lần so với thời điểm thành lập. Đến năm 2025, doanh thu hợp nhất đã đạt 21.815 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 451,7 tỷ đồng. Như vậy, doanh thu của Petrosetco đã tăng hơn 200 lần so với ngày đầu thành lập.

Năm 2007, Petrosetco chính thức niêm yết trên sàn HoSE, và tới năm 2009 là cột mốc tái cấu trúc quan trọng, từ đó đánh dấu giai đoạn chuyển dịch mạnh sang mô hình hoạt động theo định hướng thị trường. Sau 30 năm phát triển, Petrosetco hiện vận hành hệ sinh thái gồm nhiều công ty thành viên hoạt động trong 4 lĩnh vực chính, từ phân phối công nghệ, cung ứng - hậu cần, dịch vụ đời sống (catering) đến dịch vụ bất động sản.

Trong đó, phân phối công nghệ là lĩnh vực đóng góp doanh thu lớn nhất. Petrosetco cùng các công ty thành viên PSD, PHTD, Smartcom hiện là một trong những đơn vị hàng đầu trong phân phối sản phẩm công nghệ thông tin, thiết bị viễn thông, điện máy và điện lạnh, phục vụ các chuỗi bán lẻ lớn cùng mạng lưới hàng nghìn đại lý trên toàn quốc. Hiện nay, Petrosetco đang là nhà phân phối chiến lược cho các thương hiệu uy tín toàn cầu như Dell, Microsoft, Apple, Samsung, HP, Lenovo…

Phát biểu tại sự kiện, Bà Siau Yen Yen, Giám đốc Điều hành của mảng CSB Việt Nam và khu vực Đông Nam Á của Dell Technologies chia sẻ: “Đối với Dell, PETROSETCO không chỉ là nhà phân phối, mà là một đối tác chiến lược đáng tin cậy. Cùng nhau, chúng tôi đã mang các giải pháp công nghệ tiên tiến đến khách hàng trên khắp Việt Nam, giúp các doanh nghiệp ở mọi quy mô hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin và đồng hành cùng quá trình chuyển đổi số của đất nước”

Ở lĩnh vực cung ứng – hậu cần, Petrosetco hiện cung cấp giải pháp vật tư, thiết bị và dịch vụ hỗ trợ cho các dự án dầu khí, năng lượng và công nghiệp; Đồng thời phục vụ 100% nhu cầu catering tại các công trình, phương tiện biển, ngoài ra còn đã mở rộng năng lực sang cung cấp suất ăn và thực phẩm tại các doanh nghiệp , khu sản xuất, hệ thống bệnh viện, trường học,….

Nghi thức trao Thỏa thuận Hợp tác Chiến lược giữa: Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam và Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Petrosetco. Ảnh: Petrosetco.

Doanh nghiệp cũng đã phát triển mạnh mẽ trong ngành dịch vụ bất động sản và hiện nay các thành viên của Petrosetco là PSA, POTS đã trở thành các thương hiệu hàng đầu trên thị trường về Quản lý vận hành toà nhà, trụ sở, khu phức hợp, dân cư và công nghiệp, cùng các dịch vụ liên quan như dịch vụ tư vấn, khai thác, kỹ thuật và lao động…

PETROSETCO ĐANG Ở ĐÂU VỚI MỤC TIÊU “TRỞ THÀNH LỰA CHỌN SỐ 1”

Petrosetco cũng đang tiếp tục đầu tư vào năng lực vận hành, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước nhằm phát triển các ngành hàng, sản phẩm và dịch vụ mới, đồng thời tìm kiếm các động lực tăng trưởng dài hạn từ lĩnh vực hạ tầng và bất động sản.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu 23.000 tỷ đồng doanh thu hợp nhất trong năm 2026, đồng thời mở rộng hiện diện từ lĩnh vực phân phối truyền thống sang mảng đầu tư hạ tầng môi trường, và phát triển bất động sản có tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

Theo công bố, doanh nghiệp cùng Gelex Infra và Viconship đang nghiên cứu, triển khai 3 dự án xử lý nước thải tại phía Bắc và phía Tây TP.HCM với tổng quy mô đầu tư khoảng 37.000 tỷ đồng theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Song song đó, Petrosetco đang xúc tiến triển khai Khu phức hợp Cape Pearl - Thanh Đa tại TP.HCM. Dự án có diện tích 17.625 m², quy mô 37 tầng, tổng mức đầu tư dự kiến 1.531,6 tỷ đồng, được định hướng phát triển thành tổ hợp căn hộ, biệt thự và trung tâm thương mại cao cấp, tạo thêm dư địa tăng trưởng cho doanh nghiệp bên cạnh các lĩnh vực kinh doanh hiện hữu.

Từ năm 2016, Petrosetco đã đặt ra mục tiêu trở thành “Sự lựa chọn số 1 trên thị trường”. Sau một thập kỷ, mục tiêu này không chỉ được nhìn như định hướng phát triển, mà còn trở thành động lực để doanh nghiệp liên tục mở rộng lĩnh vực hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Ông Phùng Tuấn Hà - Chủ tịch HĐQT Petrosetco cho biết: “30 năm qua, điều Petrosetco tạo dựng không chỉ là quy mô hay doanh thu, mà là năng lực tự tin thay đổi để bước tới”.

Ông Phùng Tuấn Hà - Chủ tịch HĐQT Petrosetco phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Petrosetco.

Đó cũng là tinh thần mà Petrosetco lựa chọn khi bước vào giai đoạn phát triển 30+, với định hướng tiếp tục mở rộng năng lực hoạt động và thích ứng với những thay đổi ngày càng nhanh của thị trường.

Petrosetco được thành lập năm 1996, tiền thân là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đời sống và hậu cần trong hệ sinh thái ngành Dầu khí Việt Nam. Sau 30 năm phát triển, Petrosetco hiện là doanh nghiệp dịch vụ - thương mại đa lĩnh vực với hệ sinh thái gồm nhiều công ty thành viên hoạt động trên toàn quốc.

Các lĩnh vực hoạt động trọng điểm của Petrosetco hiện gồm: Dịch vụ Phân phối, Dịch vụ Cung ứng & Hậu cần, Dịch vụ Đời sống, Dịch vụ Bất động sản.