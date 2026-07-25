Phân Bón Cà Mau nâng tầm giá trị mới cho Cà phê Robusta Việt

Việt Nam hiện là quốc gia sản xuất Robusta lớn nhất thế giới, xuất khẩu khoảng 1,5 triệu tấn mỗi năm, đóng góp hơn 43% sản lượng Robusta toàn cầu và tạo sinh kế cho hơn 600.000 hộ nông dân. Song, để biến lợi thế thị trường thành lợi thế cạnh tranh bền vững, chất lượng Robusta Việt cần được nâng tầm từ gốc rễ sản xuất.

Hội thảo “Nâng chất Robusta Việt từ gốc” tại Lâm Đồng. Ảnh: PVCFC.

Ngày 24/7, Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC; HoSE: DCM), đơn vị thành viên của Petrovietnam đồng hành tổ chức Hội thảo “Nâng chất Robusta Việt từ gốc” tại Lâm Đồng trong khuôn khổ dự án “Khẳng định vị thế Robusta Việt” do Báo Điện tử Tuổi Trẻ phối hợp cùng các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và chuyên gia đầu ngành triển khai.

Qua đó, hội thảo tập trung trao đổi về các giải pháp hình thành chuỗi liên kết bền vững trong sản xuất, thu mua, tiêu thụ và sử dụng Robusta. Đồng thời, phân tích vai trò và tầm quan trọng của từng mắt xích trong chuỗi sản xuất nhằm nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị và khẳng định vị thế Robusta Việt trên thị trường.

Là địa phương sở hữu diện tích cà phê lớn hàng đầu cả nước, Lâm Đồng được xem là một trong những vùng nguyên liệu chiến lược của ngành cà phê Việt Nam. Theo các chuyên gia tại hội thảo, chất lượng hạt cà phê không chỉ được quyết định ở khâu chế biến hay thương mại mà bắt đầu từ chính vườn ươm. Từ giống, thổ nhưỡng, dinh dưỡng, quy trình chăm sóc đến quản lý vườn đều tác động trực tiếp đến năng suất, chất lượng nhân, hương vị và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường xuất khẩu. Muốn nâng tầm Robusta Việt Nam, cần bắt đầu từ việc nâng chất lượng canh tác ngay từ gốc rễ.

Hoạt động tham quan mô hình canh tác, sơ chế cà phê Robusta. Ảnh: PVCFC.

Bên cạnh các phiên thảo luận chuyên môn, các đại biểu, chuyên gia, doanh nghiệp và các hộ sản xuất đến tham quan thực tế một số vườn cà phê Robusta và vườn ươm giống tại Lâm Đồng. Tại đây, các khách mời được tìm hiểu mô hình canh tác theo hướng bền vững, ứng dụng quản lý dinh dưỡng và kỹ thuật canh tác hiện đại nhằm nâng cao chất lượng hạt cà phê ngay từ gốc. Những chia sẻ thực tế từ nông hộ và địa phương cũng mang đến góc nhìn sinh động về cơ hội, thách thức của ngành cà phê hiện nay, qua đó góp phần hoàn thiện các giải pháp nâng chất và nâng giá trị Robusta Việt Nam trong tương lai.

Trong nhiều năm qua, cà phê luôn được Phân bón Cà Mau xác định là một trong những cây trồng chủ lực tại khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên. Đối với Robusta, nhu cầu dinh dưỡng luôn ở mức cao do đặc tính cho năng suất lớn và khai thác kéo dài nhiều năm. Người trồng cà phê hiện nay không chỉ quan tâm đến việc tăng năng suất mà còn đặc biệt chú trọng đến chất lượng hạt, tỷ lệ nhân chắc, khả năng chống chịu thời tiết, tối ưu chi phí sản xuất và đáp ứng các tiêu chuẩn canh tác bền vững.

Với phương châm cung cấp trọn bộ giải pháp dinh dưỡng cho cây trồng, hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, đội ngũ kỹ thuật nông nghiệp trải rộng trên cả nước cùng các nền tảng chuyển đổi số trong nông nghiệp, Phân bón Cà Mau đang từng bước tham gia sâu hơn vào quá trình nâng chất lượng vùng nguyên liệu cà phê, hỗ trợ người nông dân tối ưu hiệu quả canh tác, giảm chi phí đầu vào, nâng cao chất lượng hạt và gia tăng giá trị đầu ra.

Bà Nguyễn Thị Hiền – Phó Tổng giám đốc PVCFC tham dự tại sự kiện. Ảnh: PVCFC.

Bà Nguyễn Thị Hiền – Phó Tổng giám đốc PVCFC cho biết, việc Phân bón Cà Mau tham gia đồng hành với dự án “Khẳng định vị thế Robusta Việt” là một phần trong chiến lược dài hạn của doanh nghiệp nhằm tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị nông sản chủ lực của Việt Nam. Trong bối cảnh thế giới ngày càng đề cao các yếu tố chất lượng, phát triển xanh, truy xuất nguồn gốc và giảm phát thải, ngành phân bón không còn đơn thuần là nhà cung ứng vật tư đầu vào mà cần trở thành đối tác đồng hành cùng người nông dân trong toàn bộ quá trình sản xuất.

Bên cạnh đồng hành tại hội thảo chuyên ngành, PVCFC kỳ vọng góp phần xây dựng nền tảng canh tác bền vững cho ngành cà phê Việt Nam, nơi năng suất đi cùng chất lượng, hiệu quả kinh tế song hành với trách nhiệm môi trường và giá trị gia tăng được tạo ra ngay từ vùng nguyên liệu. Đó cũng là cách để hạt Robusta Việt Nam từng bước thoát khỏi hình ảnh của một nguyên liệu xuất khẩu đơn thuần, tiến sâu hơn vào các phân khúc giá trị cao trên thị trường thế giới.