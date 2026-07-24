Bão tiến gần Biển Đông, Bắc Bộ tiếp tục đối mặt với đợt mưa lớn kéo dài

Bão đang tiến gần Biển Đông, trong khi Bắc Bộ tiếp tục đối mặt với một đợt mưa lớn kéo dài, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại nhiều địa phương. Các cơ quan chức năng đã phát đi cảnh báo, đồng thời triển khai các biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai...

Hậu quả lũ quét tại Lai Châu trong đợt mưa lũ vừa qua. Ảnh: Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, cho biết lúc 7 giờ ngày 24/7, tâm bão ở khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc và 124,2 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 210 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8, giật cấp 10 và đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Dự báo đến sáng 25/7, bão sẽ đi vào vùng biển Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông và có khả năng mạnh lên cấp 9-10, giật cấp 12. Đến sáng 26/7, bão tiếp tục di chuyển về phía vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cường độ có thể đạt cấp 10-11, giật cấp 13. Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 đối với vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Theo Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, những ngày qua mưa lớn tiếp tục xuất hiện trên diện rộng tại Bắc Bộ và một số khu vực khác. Từ tối 22 đến sáng 24/7, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa lớn, có điểm vượt 100 mm. Một số trạm đo có lượng mưa rất cao như Mường Mươn (Điện Biên) 186 mm, Hà Lang (Tuyên Quang) 119 mm, Tân Thái (Thái Nguyên) 121 mm, Trạm đo mưa số 18 (Đồng Nai) 114 mm.

Tính trong ba ngày từ tối 20 đến sáng 24/7, tổng lượng mưa tại nhiều địa phương đạt từ 70-120 mm, riêng một số nơi cao hơn đáng kể như Mường Mươn (Điện Biên) 189 mm, Phố Đu (Thái Nguyên) 175 mm, Phúc Yên (Tuyên Quang) 167 mm và Xuân Lập (Tuyên Quang) 163 mm.

Dự báo từ ngày 24 đến 25/7, Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Thanh Hóa và Nghệ An có mưa từ 30-70 mm, có nơi trên 150 mm. Đáng lưu ý, nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn trên 100 mm trong 3 giờ có thể gây ngập úng cục bộ, lũ quét và sạt lở đất tại các khu vực miền núi.

Trên biển, ngày và đêm 24/7, vùng biển từ Lâm Đồng đến TP. Hồ Chí Minh có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Đặc biệt, khu vực phía Đông Bắc Bắc Biển Đông chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão với gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 13; sóng biển cao từ 4-6 m, biển động dữ dội. Nhiều vùng biển khác cũng được cảnh báo có mưa dông, lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng cao.

Về thủy văn, từ ngày 24 đến 25/7, các sông khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ từ 2-5 m. Hiện hồ Hòa Bình vẫn duy trì mở một cửa xả đáy từ ngày 11/7.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cùng nhiều bộ, ngành đã ban hành các văn bản chỉ đạo địa phương chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tiếp tục tổ chức trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, đồng thời đã phối hợp với Zalo Việt Nam gửi tin nhắn hướng dẫn kỹ năng phòng tránh mưa lũ, lũ quét và sạt lở đất tới khoảng 7,7 triệu người dân các tỉnh miền núi phía Bắc.

Đoàn công tác của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cũng đã khảo sát các khu vực có nguy cơ sạt lở tại xã Mường Than (Lai Châu) để phục vụ đề xuất hỗ trợ di dời, tái định cư các hộ dân.