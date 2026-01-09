Sáu công nghệ chiến lược ưu tiên triển khai ngay

Mô hình ngôn ngữ lớn và trợ lý ảo tiếng Việt, robot di động tự hành, hạ tầng mạng blockchain và các lớp ứng dụng truy xuất nguồn gốc, thiết bị bay không người lái là 4/6 công nghệ cần ưu tiên triển khai ngay...

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng vừa ký Quyết định số 2815/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên triển khai ngay. Đây là chương trình có ý nghĩa quan trọng, đặt nền móng cho việc làm chủ công nghệ lõi, nâng cao năng lực tự chủ, tự cường công nghệ quốc gia.

Sáu sản phẩm công nghệ chiến lược được ưu tiên triển khai ngay gồm: Mô hình ngôn ngữ lớn và trợ lý ảo tiếng Việt; AI camera xử lý tại biên; Robot di động tự hành; Hệ thống và thiết bị mạng di động 5G; Hạ tầng mạng blockchain và các lớp ứng dụng truy xuất nguồn gốc, tài sản mã hóa; Thiết bị bay không người lái.

Chương trình đặt mục tiêu nghiên cứu, phát triển và làm chủ các công nghệ lõi, công nghệ chiến lược; tạo ra các sản phẩm công nghệ có tỷ lệ nội địa hóa và giá trị gia tăng cao, đủ năng lực thay thế nhập khẩu, hướng tới xuất khẩu; qua đó hình thành một số ngành công nghiệp chiến lược có năng lực cạnh tranh quốc tế, đóng góp thiết thực cho tăng trưởng kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh và tự chủ công nghệ.

Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu làm chủ công nghệ thiết kế, tích hợp, chế tạo, thử nghiệm và đưa vào ứng dụng 6 sản phẩm công nghệ chiến lược nêu trên; đồng thời làm chủ các công nghệ lõi và phát triển các mô-đun có khả năng thương mại hóa cao trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Chương trình đặt yêu cầu các sản phẩm công nghệ chiến lược phải có khả năng thay thế nhập khẩu, đáp ứng tối thiểu 30% nhu cầu thị trường trong nước và từng bước mở rộng xuất khẩu. Song song đó, hỗ trợ ít nhất 30 doanh nghiệp và 10 viện nghiên cứu, trường đại học tham gia nghiên cứu, phát triển công nghệ lõi; hình thành mạng lưới khoảng 100 doanh nghiệp phụ trợ cung ứng thiết bị, dịch vụ liên quan.

Một mục tiêu quan trọng khác là hỗ trợ hình thành tối thiểu 3 ngành công nghiệp chiến lược, tạo ra các dòng sản phẩm, dịch vụ mới có giá trị gia tăng cao. Các sản phẩm, nền tảng, thiết bị, phần mềm được tạo ra phải đạt trình độ kỹ thuật, chất lượng tương đương sản phẩm cùng loại của các nước tiên tiến, có khả năng chuyển giao công nghệ và thương mại hóa hiệu quả.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Chương trình triển khai 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: Hoàn thiện cơ chế, chính sách; hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và nâng cao năng lực; thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển thị trường; phát triển nguồn nhân lực; đẩy mạnh hợp tác quốc tế; nâng cao nhận thức và hiệu quả quản lý Chương trình.

Kinh phí thực hiện Chương trình được bảo đảm từ ngân sách nhà nước theo phân cấp, trong tổng số 15% chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu công nghệ chiến lược; đồng thời huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, khu vực tư nhân và các nguồn hợp pháp khác.

Theo Quyết định, Tổ Công tác triển khai Chương trình được thành lập do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ làm Tổ trưởng. Tổ Công tác có nhiệm vụ điều phối, đôn đốc, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai Chương trình; đồng thời phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học trong quá trình thực hiện.