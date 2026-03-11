TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ trên môi trường số

TP. Hồ Chí Minh đang nỗ lực xây dựng một môi trường tiêu dùng số tin cậy, minh bạch và an toàn thông qua việc ban hành Chương trình thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ trên môi trường số…

Chương trình thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ trên môi trường số (Chương trình) là một phần trong chiến lược phát triển kinh tế số bền vững và xây dựng xã hội số bao trùm tại Thành phố. Chương trình không chỉ nhằm nâng cao năng lực số cho người dân và doanh nghiệp mà còn tạo động lực phát triển kinh tế số bền vững.

Mục tiêu của TP. Hồ Chí Minh đến năm 2026 là đạt tỷ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến tối thiểu 90%. Đồng thời, ít nhất 45% sản phẩm được công nhận là sản phẩm quốc gia, sản phẩm chủ lực quốc gia, và các sản phẩm OCOP sẽ được hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Điều này không chỉ giúp kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sản phẩm mà còn thúc đẩy tiêu dùng trên môi trường số.

Thành phố cũng đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến sẽ đạt 99%. Ít nhất 60% sản phẩm quốc gia và sản phẩm OCOP sẽ được đăng ký, bảo hộ và khai thác hiệu quả tài sản trí tuệ. Đặc biệt, TP. Hồ Chí Minh sẽ mở rộng chương trình hỗ trợ cửa hàng bán lẻ chuyển đổi số trên toàn địa bàn, với mục tiêu 100% trung tâm dữ liệu và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện toán đám mây triển khai IPv6 only.

Để đạt được những mục tiêu này, TP. Hồ Chí Minh sẽ triển khai nhiều giải pháp như phát triển các nền tảng số dùng chung, thúc đẩy ứng dụng sản phẩm công nghệ số “Make in Vietnam” trong lĩnh vực bán lẻ, logistics và thanh toán. Thành phố cũng sẽ phát triển hạ tầng số như mạng cáp quang băng rộng, phủ sóng 5G và mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt trong giao thông và đời sống đô thị.

Chương trình này không chỉ là một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy tiêu dùng số mà còn là một phần trong chiến lược phát triển kinh tế số bền vững của TP. Hồ Chí Minh. Với những nỗ lực này, Thành phố đang hướng tới một tương lai nơi mà công nghệ số không chỉ là công cụ hỗ trợ mà còn là động lực chính cho sự phát triển kinh tế và xã hội.