Trang chủ Kinh tế số

TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ trên môi trường số

Hồng Vinh

11/03/2026, 22:25

TP. Hồ Chí Minh đang nỗ lực xây dựng một môi trường tiêu dùng số tin cậy, minh bạch và an toàn thông qua việc ban hành Chương trình thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ trên môi trường số…

TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ trên môi trường số - Ảnh minh họa.
TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ trên môi trường số - Ảnh minh họa.

Chương trình thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ trên môi trường số (Chương trình) là một phần trong chiến lược phát triển kinh tế số bền vững và xây dựng xã hội số bao trùm tại Thành phố. Chương trình không chỉ nhằm nâng cao năng lực số cho người dân và doanh nghiệp mà còn tạo động lực phát triển kinh tế số bền vững.

Mục tiêu của TP. Hồ Chí Minh đến năm 2026 là đạt tỷ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến tối thiểu 90%. Đồng thời, ít nhất 45% sản phẩm được công nhận là sản phẩm quốc gia, sản phẩm chủ lực quốc gia, và các sản phẩm OCOP sẽ được hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Điều này không chỉ giúp kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sản phẩm mà còn thúc đẩy tiêu dùng trên môi trường số.

Thành phố cũng đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến sẽ đạt 99%. Ít nhất 60% sản phẩm quốc gia và sản phẩm OCOP sẽ được đăng ký, bảo hộ và khai thác hiệu quả tài sản trí tuệ. Đặc biệt, TP. Hồ Chí Minh sẽ mở rộng chương trình hỗ trợ cửa hàng bán lẻ chuyển đổi số trên toàn địa bàn, với mục tiêu 100% trung tâm dữ liệu và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện toán đám mây triển khai IPv6 only.

Để đạt được những mục tiêu này, TP. Hồ Chí Minh sẽ triển khai nhiều giải pháp như phát triển các nền tảng số dùng chung, thúc đẩy ứng dụng sản phẩm công nghệ số “Make in Vietnam” trong lĩnh vực bán lẻ, logistics và thanh toán. Thành phố cũng sẽ phát triển hạ tầng số như mạng cáp quang băng rộng, phủ sóng 5G và mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt trong giao thông và đời sống đô thị.

Chương trình này không chỉ là một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy tiêu dùng số mà còn là một phần trong chiến lược phát triển kinh tế số bền vững của TP. Hồ Chí Minh. Với những nỗ lực này, Thành phố đang hướng tới một tương lai nơi mà công nghệ số không chỉ là công cụ hỗ trợ mà còn là động lực chính cho sự phát triển kinh tế và xã hội.

Từ khóa:

chương trình thúc đẩy tiêu dùng số chuyển đổi số cửa hàng bán lẻ dịch vụ công trực tuyến kinh tế số phát triển kinh tế số bền vững

Công ty tài sản mã hoá phải hạch toán doanh thu tương tự kinh doanh chứng khoán

Công ty tài sản mã hoá phải hạch toán doanh thu tương tự kinh doanh chứng khoán

Đối với nhà đầu tư trong nước, hoạt động mua bán tài sản mã hóa trên các nền tảng giao dịch được hạch toán tương tự hoạt động đầu tư tài chính...

Công nghệ chiến lược cần cơ chế “kiểm soát rủi ro, dừng đúng lúc”

Công nghệ chiến lược cần cơ chế “kiểm soát rủi ro, dừng đúng lúc”

Phát triển công nghệ chiến lược là lĩnh vực mới, khó, tiềm ẩn nhiều rủi ro, vì vậy cần xây dựng cơ chế kiểm soát rủi ro, cơ chế dừng đúng lúc với những nhiệm vụ không còn khả năng tiếp tục hiệu quả...

TP. Hồ Chí Minh sắp khởi công trung tâm dữ liệu AI hơn 2 tỉ USD

TP. Hồ Chí Minh sắp khởi công trung tâm dữ liệu AI hơn 2 tỉ USD

Trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) sắp khởi công có vốn đầu tư lên tới 2,1 tỉ USD, không chỉ đánh dấu một bước tiến lớn trong việc phát triển hạ tầng công nghệ của TP. Hồ Chí Minh mà còn mở ra nhiều cơ hội cho nền kinh tế số tại Việt Nam…

“Tôm hùm AI” khuấy động cuộc đua phát triển trợ lý số tại Trung Quốc

“Tôm hùm AI” khuấy động cuộc đua phát triển trợ lý số tại Trung Quốc

Trợ lý cá nhân sử dụng trí tuệ nhân tạo mang tên OpenClaw đang gây chú ý trên toàn cầu và thúc đẩy làn sóng phát triển các sản phẩm AI bản địa tại Trung Quốc...

Ngành bán dẫn lao đao giữa căng thẳng địa chính trị

Ngành bán dẫn lao đao giữa căng thẳng địa chính trị

Một cuộc xung đột kéo dài ở Trung Đông có thể dẫn tới những tác động đáng kể đến ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu, đặc biệt là khả năng tiếp cận các nguyên liệu quan trọng...

