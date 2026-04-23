Trang chủ Tài chính

Sau gần hai thập kỷ, Ngân hàng Nhà nước cấp phép thêm một ngân hàng mới

Kỳ Phong

23/04/2026, 18:57

Ngân hàng Nhà nước vừa cấp phép thành lập một ngân hàng 100% vốn nước ngoài, đánh dấu lần đầu sau 18 năm có thêm một ngân hàng mới được chấp thuận. Ngân hàng này hiện diện tại Việt Nam từ năm 2008, từng bước mở rộng hoạt động trước khi hoàn tất thủ tục pháp lý để nâng cấp mô hình hoạt động...

Tháng 7/2017, IBK nộp hồ sơ lên Ngân hàng Nhà nước xin cấp phép thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài.
Tháng 7/2017, IBK nộp hồ sơ lên Ngân hàng Nhà nước xin cấp phép thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài.

Thông tin được nêu tại buổi làm việc với Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Ngọc Cảnh với ông Chang Min Young, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc IBK ngày 22/4.

Theo đó, IBK Việt Nam đã được cấp phép thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2008, Ngân hàng Nhà nước cấp phép thành lập một ngân hàng mới, bao gồm cả ngân hàng trong nước và ngân hàng 100% vốn nước ngoài.

IBK bắt đầu hiện diện tại Việt Nam từ năm 2008 với chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh, sau đó mở thêm chi nhánh tại Hà Nội năm 2013. Đến tháng 7/2017, ngân hàng này nộp hồ sơ lên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị cấp phép thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài.

Ông Chang Min Young cho biết IBK được thành lập với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó khoảng 75% dư nợ tín dụng tập trung vào khu vực này. Theo ông, kinh nghiệm vận hành các cơ chế tài chính dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của IBK có thể đóng góp thiết thực cho hoạt động tư vấn và hợp tác tại Việt Nam.

Theo Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh, khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa  được xác định là động lực quan trọng của nền kinh tế, đóng góp vào tăng trưởng, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội. Do đó, nhu cầu vốn cho khu vực này tại Việt Nam hiện vẫn rất lớn.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước kỳ vọng, với hơn 60 năm kinh nghiệm, IBK Việt Nam sẽ tiếp tục cung cấp các dịch vụ tài chính toàn diện cho doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam cũng như các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam. 

Theo ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, cho biết cả nước hiện có gần một triệu doanh nghiệp nhỏ và vừa, chiếm khoảng 97-98% tổng số doanh nghiệp. Khu vực kinh tế tư nhân đóng góp khoảng 50% GDP, trong đó phần lớn đến từ các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nhóm này cũng sử dụng khoảng 82% lực lượng lao động và đóng góp khoảng 30% nguồn thu ngân sách.

Theo ông Thân, khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước còn tương đối non trẻ so với khu vực và thế giới, hạn chế về tích lũy vốn, tri thức, công nghệ và kinh nghiệm kinh doanh. Phần lớn doanh nghiệp có quy mô nhỏ, với hơn 90% có vốn dưới 10 tỷ đồng; công nghệ còn lạc hậu, trình độ quản lý chưa cao, năng lực huy động và hấp thụ vốn còn hạn chế. Một bộ phận doanh nghiệp đang đối mặt với “tam khó”, gồm khó tiếp cận vốn, khó tiếp cận đất đai, mặt bằng và khó thích ứng với thủ tục hành chính.

Từ khóa:

cấp phép ngân hàng mới Doanh nghiệp nhỏ và vừa Ngân hàng IBK Việt Nam ngân hàng nhà nước

Thanh toán số giữa Việt Nam và Hàn Quốc đang bước sang giai đoạn mới khi dịch vụ QR xuyên biên giới chính thức được đưa vào vận hành, kỳ vọng xóa bỏ rào cản tiền tệ, tỷ giá và thúc đẩy du lịch, thương mại song phương…

Giá mua, bán vàng miếng SJC giảm 4 phiên liên tiếp

Giá mua, bán vàng miếng SJC giảm 4 phiên liên tiếp

Trong phiên sáng 23/4, giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu giảm mạnh 800 nghìn đồng mỗi lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Giá bán trở lại mốc phổ biến là 169,2 triệu đồng/lượng, thấp nhất trong 1 tháng qua…

SHB xác lập kỷ lục cổ đông tham dự, khẳng định vị thế Top 5 ngân hàng tư nhân Việt Nam

SHB xác lập kỷ lục cổ đông tham dự, khẳng định vị thế Top 5 ngân hàng tư nhân Việt Nam

Ngày 22/4/2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, thu hút gần 3.000 cổ đông trực tiếp tham dự - mức cao kỷ lục trong mùa đại hội ngân hàng năm nay. Con số ấn tượng này là minh chứng rõ nét cho thấy sức hút mạnh mẽ và niềm tin ngày càng bền chặt của cộng đồng nhà đầu tư đối với SHB.

Giới đầu tư giảm đặt cược vào khả năng tăng giá của USD

Giới đầu tư giảm đặt cược vào khả năng tăng giá của USD

Các nhà giao dịch trên thị trường tài chính toàn cầu đang rút lui khỏi đặt cược vào sự tăng giá của đồng USD, khi những tia hy vọng về việc chấm dứt cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran đang làm giảm sức hấp dẫn của bạc xanh với tư cách một "hầm trú ẩn" an toàn...

Vikki Bank đang triển khai chương trình tiết kiệm trúng vàng lớn nhất năm

Vikki Bank đang triển khai chương trình tiết kiệm trúng vàng lớn nhất năm

Vikki Bank đang triển khai chương trình tiết kiệm dự thưởng quy mô lớn nhất năm, "Tiết kiệm Vikki trúng ngựa vàng ký", giải đặc biệt Ngựa vàng trị giá 10 lượng vàng SJC dành cho khách hàng may mắn nhất.

