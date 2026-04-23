Sau gần hai thập kỷ, Ngân hàng Nhà nước cấp phép thêm một ngân hàng mới

Ngân hàng Nhà nước vừa cấp phép thành lập một ngân hàng 100% vốn nước ngoài, đánh dấu lần đầu sau 18 năm có thêm một ngân hàng mới được chấp thuận. Ngân hàng này hiện diện tại Việt Nam từ năm 2008, từng bước mở rộng hoạt động trước khi hoàn tất thủ tục pháp lý để nâng cấp mô hình hoạt động...

Thông tin được nêu tại buổi làm việc với Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Ngọc Cảnh với ông Chang Min Young, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc IBK ngày 22/4.

Theo đó, IBK Việt Nam đã được cấp phép thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2008, Ngân hàng Nhà nước cấp phép thành lập một ngân hàng mới, bao gồm cả ngân hàng trong nước và ngân hàng 100% vốn nước ngoài.

IBK bắt đầu hiện diện tại Việt Nam từ năm 2008 với chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh, sau đó mở thêm chi nhánh tại Hà Nội năm 2013. Đến tháng 7/2017, ngân hàng này nộp hồ sơ lên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị cấp phép thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài.

Ông Chang Min Young cho biết IBK được thành lập với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó khoảng 75% dư nợ tín dụng tập trung vào khu vực này. Theo ông, kinh nghiệm vận hành các cơ chế tài chính dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của IBK có thể đóng góp thiết thực cho hoạt động tư vấn và hợp tác tại Việt Nam.

Theo Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh, khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định là động lực quan trọng của nền kinh tế, đóng góp vào tăng trưởng, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội. Do đó, nhu cầu vốn cho khu vực này tại Việt Nam hiện vẫn rất lớn.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước kỳ vọng, với hơn 60 năm kinh nghiệm, IBK Việt Nam sẽ tiếp tục cung cấp các dịch vụ tài chính toàn diện cho doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam cũng như các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, cho biết cả nước hiện có gần một triệu doanh nghiệp nhỏ và vừa, chiếm khoảng 97-98% tổng số doanh nghiệp. Khu vực kinh tế tư nhân đóng góp khoảng 50% GDP, trong đó phần lớn đến từ các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nhóm này cũng sử dụng khoảng 82% lực lượng lao động và đóng góp khoảng 30% nguồn thu ngân sách.

Theo ông Thân, khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước còn tương đối non trẻ so với khu vực và thế giới, hạn chế về tích lũy vốn, tri thức, công nghệ và kinh nghiệm kinh doanh. Phần lớn doanh nghiệp có quy mô nhỏ, với hơn 90% có vốn dưới 10 tỷ đồng; công nghệ còn lạc hậu, trình độ quản lý chưa cao, năng lực huy động và hấp thụ vốn còn hạn chế. Một bộ phận doanh nghiệp đang đối mặt với “tam khó”, gồm khó tiếp cận vốn, khó tiếp cận đất đai, mặt bằng và khó thích ứng với thủ tục hành chính.