VN-Index có thể sẽ có những nhịp rung lắc nhằm kiểm định cung cầu

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 8-12/6/2026.

Trong tuần, VN-Index giảm 24,59 điểm, tương đương 1,32% xuống 1838,9 điểm. Hnx-Index giảm 1,15 điểm, tương đương 0,39% xuống 293,79 điểm.

Rủi ro điều chỉnh của thị trường trong tuần tới vẫn còn hiện hữu

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Thị trường tiếp tục duy trì đà hồi phục trong phiên nay với sự hỗ trợ của các cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng khi chỉ số tiến tới vùng kháng cự mạnh 1838-1845 điểm khiến chỉ số không thể quay trở lại vùng dao động đi ngang quanh đỉnh cũ được thiết lập trước đó. Việc đóng cửa tuần dưới vùng kháng cự này khiến rủi ro điều chỉnh của thị trường trong tuần tới vẫn còn hiện hữu.

Nhà đầu tư cần thực hiện cơ cấu danh mục hoặc bán chốt lời các vị thế ngắn hạn có thể xem xét thực hiện khi VnIndex tiếp tục thử thách vùng 1838-1845 điểm.

Với các nhà đầu tư có tỷ trọng tiền mặt cao vẫn có thể mở mua trading T+ ở các nhóm có dự báo lợi nhuận quý 2 tăng trưởng tích cực, đi kèm với các câu chuyện riêng như thoái vốn, chia cổ tức…”.

Nhà đầu tư nên tiếp tục giữ tâm thế cẩn trọng khi giao dịch vì thị trường vẫn chưa rõ xu hướng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

"VN-Index hôm nay tăng nhẹ hơn 7 điểm và đóng cửa tại mốc 1838,90 điểm, chủ yếu nhờ lực kéo của nhóm cổ phiếu Vin. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 14/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Công nghệ thông tin và Hàng & dịch vụ công nghiệp giảm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, ngành Du lịch & giải trí và Bất động sản có phiên giao dịch tích cực. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này mua ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM. Trong những phiên tới, nhà đầu tư nên tiếp tục giữ tâm thế cẩn trọng khi giao dịch vì thị trường vẫn chưa rõ xu hướng".

Phiên tăng cuối tuần hiện vẫn mang tính hồi phục kỹ thuật và chưa đủ xác nhận tín hiệu tạo đáy hoặc kết thúc nhịp điều chỉnh

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

“VN-Index đóng cửa vượt MA5, đà hồi phục ngắn hạn vẫn được duy trì. Tuy nhiên, thanh khoản thấp cùng độ rộng thị trường tiêu cực cho thấy các phiên tăng hiện vẫn mang tính hồi phục kỹ thuật, chưa đủ xác nhận tín hiệu tạo đáy hoặc kết thúc nhịp điều chỉnh. Do đó, chưa thể loại trừ khả năng chỉ số rung lắc trong phiên 08/06, kiểm định lại vùng hỗ trợ ngắn hạn tại 1820–1830 điểm”.

VN-Index tiếp đà hồi phục hướng về thử thách vùng 1850 – 1860

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VNIndex tiếp đà hồi phục hướng về thử thách vùng 1850 – 1860. Trạng thái chung chưa ghi nhận nhiều chuyển động đáng kể với nhịp độ giao dịch trầm lắng và độ lan tỏa hẹp. Trong kịch bản rung lắc trở lại, vùng 1800 – 1810 vẫn là điểm tựa quan trọng của chỉ số”.

TVS duy trì mục tiêu 1850 của VN-Index

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt – TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 7,4 điểm (+0,4%), đóng cửa tại mức 1838,9 điểm. Chỉ số tăng điểm từ đầu phiên sáng và duy trì trên mức tham chiếu trong suốt phiên hôm nay với lực cầu chủ yếu tập trung tại nhóm cổ phiếu Vingroup (VIC và VHM) và nhóm ngân hàng tư nhân (TCB, SHB và MSB). Thanh khoản thị trường giảm trở lại trong phiên hôm nay với với tổng GTGD đạt 13,825 tỷ VND.

Chúng tôi duy trì mục tiêu 1850 của VN-Index trong các phiên tới nhờ lực kéo của nhóm Vingroup. Thanh khoản thị trường tiếp tục giảm cho thấy dòng tiền đang quay lại và tập trung giao dịch tại nhóm Vingroup và một số cổ phiếu trụ khác. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân với cổ phiếu của các nhóm trên và duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức tối đa 50%”.

VN-Index đang trên đường tiến về vùng 1860 - 1870 điểm

(Công ty Chứng khoán Vietcombank - VCBS)

“VN Index kết phiên với nến tăng điể m dạng búa ngược (inverted hammer) và đóng cửa quanh mốc 1840, nhưng mức tăng chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu Vingroup.

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo kỹ thuật như RSI và CMF đều đang dần lấy lại động lực hướng lên cho thấy dòng tiền mua chủ động dần quay trở lại thị trường. Chỉ số đang trên đường tiến về vùng 1860 - 1870 điểm và có thể sẽ có những nhịp rung lắc nhằm kiểm định cung cầu tại vùng kháng cự này cũng như tích lũy thêm động lực trước khi tiếp tục đà bứt phá.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ số chung tiếp tục ghi nhận đà tăng mạnh và duy trì quanh biên trên của dải Bollinger band. Các chỉ báo kỹ thuật cũng đang duy trì đà đi lên nên n ếu xu hướ ng này tiếp tục trong những phiên tới thì mục tiêu trước mắt của chỉ số sẽ là vùng kháng cự tại đỉnh cũ quanh 1870 điểm.

Nhóm cổ phiếu họ Vingroup tiếp tục đóng vai trò giữ nhịp cho xu hướng hồi phục của VN-Index. Tuy nhiên, dòng tiền có sự phân hóa mạnh mẽ khi phần lớn tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và một số ít cổ phiếu vốn hóa vừa và nh ỏ khác. Theo đó, nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân vào các cổ phiếu đang thu hút dòng tiền chủ động và còn nhiều dư địa tăng giá so vớ i vùng đỉnh cũ gần nhất, đồng thời cần thận trọng với những mã đang áp sát vùng đỉnh cũ để tránh các nhịp điều chỉnh ngắn hạn có thể xảy ra. Các nhóm ngành tiềm năng có thể lưu ý là ngân hàng và chứng khoán”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.