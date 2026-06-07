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Tháng khuyến mại hàng hóa hè 2026 tại Đà Nẵng diễn ra trong 3 tháng

Ngô Anh Văn

07/06/2026, 09:50

Tháng khuyến mại hàng hóa tại Đà Nẵng không chỉ là một sự kiện thương mại đơn thuần mà còn là một chiến lược kinh tế quan trọng nhằm kích cầu tiêu dùng nội địa, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân và du khách trong dịp hè...

Một gian hàng khuyến mại được đông đảo khách hàng quan tâm mua sắm. Ảnh Ngô Anh Văn
Một gian hàng khuyến mại được đông đảo khách hàng quan tâm mua sắm. Ảnh Ngô Anh Văn

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 2493/QĐ-UBND ngày 04/6/2026 về việc phát động Mùa khuyến mại hè Đà Nẵng năm 2026. Sự kiện này không chỉ nhằm thu hút khách du lịch đến thành phố mà còn tạo ra một không khí mua sắm sôi động, thúc đẩy phát triển thương mại và dịch vụ. Đồng thời, tạo điều kiện để người tiêu dùng tiếp cận các hàng hóa, dịch vụ có chất lượng với giá cả hợp lý, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế thành phố năm 2026 đạt hai con số.

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang đối mặt với nhiều thách thức, việc tổ chức Tháng khuyến mại hàng hóa tại Đà Nẵng là một bước đi chiến lược nhằm thúc đẩy tiêu dùng nội địa. Theo Quyết định số 1184/QĐ-BCT ngày 21/5/2026 của Bộ Công Thương, chương trình “Khuyến mại tập trung quốc gia lần 1 năm 2026 - The First Vietnam Grand Sale in 2026” đã được triển khai, tạo ra một sân chơi lớn cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Tháng khuyến mại hàng hóa tại Đà Nẵng diễn ra từ ngày 06/6/2026 đến ngày 31/8/2026, tại các sự kiện lớn hoặc tại địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp, thương nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đối tượng tham gia bao gồm các đơn vị, doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế, đặc biệt là các trung tâm thương mại, siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi, các chợ, các tuyến phố chuyên doanh, và các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực du lịch, lữ hành, y tế.

Các sản phẩm được chế biến từ sâm Ngọc Linh, giới thiệu, bán tại Hội chợ Xuân 2026. Ảnh Ngô Anh Văn
Các sản phẩm được chế biến từ sâm Ngọc Linh, giới thiệu, bán tại Hội chợ Xuân 2026. Ảnh Ngô Anh Văn

Các doanh nghiệp tham gia chương trình sẽ triển khai đồng loạt các chương trình khuyến mại với nhiều hình thức hấp dẫn như bốc thăm, quay số trúng thưởng, tặng quà, giảm giá, và voucher dành cho người tiêu dùng khi mua sắm hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ. Đặc biệt, mức giảm giá tối đa lên đến 100% tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, chỉ áp dụng đối với các doanh nghiệp có đăng ký tham gia chương trình theo kế hoạch này.

Việc lồng ghép các chương trình quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hội chợ triển lãm trên địa bàn thành phố cũng là một điểm nhấn quan trọng. Các doanh nghiệp không chỉ triển khai các chương trình ưu đãi, khuyến mại đi kèm tại sự kiện mà còn có cơ hội quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường và tăng cường mối quan hệ với khách hàng.

Tháng khuyến mại không chỉ là cơ hội để người tiêu dùng tiếp cận các sản phẩm chất lượng với giá cả hợp lý mà còn là dịp để các doanh nghiệp tăng cường doanh số, cải thiện hình ảnh thương hiệu và mở rộng thị trường. Đối với thành phố Đà Nẵng, sự kiện này không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế mà còn tạo ra một không khí sôi động, thu hút du khách và tạo động lực cho các ngành dịch vụ khác phát triển.

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Từ khóa:

Bộ Công Thương Mùa khuyến mại hè Đà Nẵng 2026 phát triển kinh tế Đà Nẵng Quyết định số 2493/QĐ-UBND Tháng khuyến mại hàng hóa Đà Nẵng

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