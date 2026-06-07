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CII nâng tỷ lệ sở hữu tại PC1

Hoài An

07/06/2026, 10:07

Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư CII đã mua 3.888.700 cổ phiếu PC1 trong ngày 2/6, nâng số lượng cổ phiếu lên 6.388.700 cổ phiếu, chiếm 1,55%.

Sơ đồ giá cổ phiếu PC1 trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu PC1 trên TradingView.

Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII, công ty con của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CII-HOSE) báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 (mã PC1-HOSE).

Cụ thể, Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư CII đã mua 3.888.700 cổ phiếu PC1 trong ngày 2/6, nâng số lượng cổ phiếu lên 6.388.700 cổ phiếu, chiếm 1,55%.

Sau giao dịch, tổ chức này đã tăng số lượng nắm giữ từ 17,35 triệu cổ phiếu PC1 lên hơn 23,7 triệu cổ phiếu, chiếm 5,77% và chính thức trở thành cổ đông lớn tại PC1.﻿

Chốt phiên ngày 2/6, giá cổ phiếu PCI tăng lên 19.000 đồng/cổ phiếu. Ước tính ﻿công ty con của CII đã chi khoảng 74 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu trên.

Liên quan đến khoản đầu tư này, CII cho biết quyết định đầu tư vào PC1 dựa trên cơ sở PC1 đang sở hữu danh mục các dự án năng lượng hiện hữu (bao gồm các dự án năng lượng mặt trời được hưởng theo giá FIT) và các dự án sẽ đưa vào vận hành trong tương lai gần.

CII cho biết đây là mảng hạ tầng thiết yếu, phù hợp với xu hướng phát triển năng lượng và nhu cầu tiêu thụ điện ngày càng tăng của nền kinh tế. Đồng thời, đây cũng là mảng hạ tầng mà CII đang thiếu và mong muốn đầu tư trong các năm qua.

Đáng chú ý là CII khẳng định khoản đầu tư vào PCI chỉ đơn thuần là một khoản đầu tư tài chính và CII không có chủ trương tham gia vào các hoạt động của PCI bao gồm nhưng không hạn chế: đề cử/ứng cử nhân sự tham gia HĐQT hoặc Ban kiểm soát của PC1.

Mới đây, PC1 thông báo thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 từ ngày 5/6 sang ngày 25/6.

Về kết quả kinh doanh, PC1 ghi nhận lợi nhuận sau thuế trên BCTC riêng quý 1/2026 đạt 189,16 tỷ đồng, tăng 360% so với cùng kỳ (41,09 tỷ) và lợi nhuận sau thuế trên BCTC hợp nhất quý 1/2026 là 269,83 tỷ đồng, tăng 86% so với cùng kỳ (145,14 tỷ đồng).

Theo giải trình từ PC1, trong quý 1/2026, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ và Tập đoàn ghi nhận sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu đến từ lĩnh vực bất động sản dân dụng tiếp tục ghi nhận doanh thu, lợi nhuận từ dự án Tháp Vàng; trong khi cùng kỳ năm trước dự án vẫn đang trong giai đoạn triển khai. Ngoài ra, công ty mẹ đã hoàn tất thanh lý khoản đầu tư vào một công ty liên kết và ghi nhận thu nhập tài chính tương ứng.

Theo cập nhật từ YSVN, công ty đã có khuyến nghị "mua" đối với PC1 và nhận định đây là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường về xây lắp điện. Cụ thể: lượng backlog mảng EPC của PC1 đạt 8.250 tỷ đồng (+19,7% so với cùng kỳ năm trước) tại tháng 12/2025 và có thể tiếp tục duy trì mức cao nhờ nhu cầu năng lượng thúc đẩy phát triển kinh tế và quy hoạch điện mới của chính phủ.

Hiện công ty đang vận hành ba trang trại điện gió với tổng công suất 144 MW hưởng giá FIT 1 (8,5 US cents - mức giá cao nhất) và YSVN kỳ vọng PC1 sẽ triển khai hai dự án thủy điện trong thời gian tới: Bảo Lạc A (30 MW) và Thượng Hà (13 MW). Theo đó, công suất thủy điện của công ty sẽ tăng +25,4% vào quý 4/2026.

YSVN cho rằng PC1 hiện đang giao dịch ở mức P/B năm 2026E là 1,7x, một mức định giá rẻ khi xét đến kỳ vọng mở rộng chỉ số ROE trong giai đoạn 2025–2026E. Giá mục tiêu của YSVN mang lại tiềm năng tăng giá 0,8% trong 12 tháng, nhưng lợi nhuận mạnh mẽ cho thấy tiềm năng tăng trưởng so với các dự báo và giá mục tiêu hiện tại của YSVN. Do đó, YSVN duy trì khuyến nghị "mua".

Trước đó, PCI cho biết đã nhận được công văn của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc cung cấp thông tin liên quan đến xử lý hành vi vi phạm pháp luật của các cá nhân tại công ty, và đã tiếp nhận thông tin về các Thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an gửi đến gia đình các cá nhân này.

Theo đó: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, điều tra làm rõ hành vi phạm tội đối với 7 cá nhân là người nội bộ của Công ty, bao gồm: ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty đã có hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản; ông Vũ Ánh Dương - ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc đã có hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản và ông Võ Hồng Quang - ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc công ty đang áp dụng biện pháp tạm giam;

Ông Nguyễn Minh Đệ - ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty, Tổng Giám đốc công ty TNHH Cột thép Đông Anh đã có hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản; ông Trịnh Ngọc Anh - Phó Tổng giám đốc Công ty, Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Khoáng sản Tấn Phát đã có hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; ông Đặng Quốc Tưởng - Phó Tổng giám đốc đang áp dụng biện pháp tạm giam; bà Trần Thị Minh Việt - Kế toán trưởng đã có hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản.

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