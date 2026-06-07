Xu thế dòng tiền: Đảo chiều từ mốc 1800 điểm, thị trường vẫn chưa có đợt “rũ bỏ” đúng nghĩa?

Hai phiên đảo chiều phục hồi cuối tuần qua của VN-Index ngay sau khi chạm tới ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1800 điểm đem lại chút hi vọng. Tuy nhiên còn nhiều yếu tố bất lợi cho thấy sự thiếu chắc chắn.

Các chuyên gia đều đánh giá thận trọng về cơ hội thực sự của mốc 1800 điểm trở thành đáy của nhịp điều chỉnh này. Mặc dù đều công nhận đây là ngưỡng hỗ trợ tâm lý và đã được xác định từ trước, nhưng thị trường chưa có nhiều tín hiệu xác nhận một cách tin cậy.

Yếu tố đầu tiên là ảnh hưởng của các cổ phiếu trụ quá rõ. VN-Index chạm tới 1800 điểm rồi quay đầu đi lên hầu như chỉ dựa vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn dẫn dắt. Yếu tố thứ hai là không có sự đồng thuận của dòng tiền. Thanh khoản cao ở phiên giảm nhưng rất thấp ở các phiên tăng. Yếu tố thứ ba là thị trường chưa xuất hiện nhịp rũ bỏ đúng nghĩa trong xu hướng giảm.

Đánh giá về mức định giá ở đa số cổ phiếu, các chuyên đồng thuận về yếu tố “rẻ”, nhưng cũng đồng thuận rằng “rẻ” không phải lý do duy nhất để nhà đầu tư “xuống tiền” lúc này. Thị trường vẫn chưa có điểm tựa tốt để dòng tiền đồng thuận.

Với đánh giá thận trọng, các chuyên gia cũng chưa quay lại thị trường và tiếp tục quan sát về khả năng củng cố đánh quanh vùng 1800 điểm. Điều quan trọng là chờ đợi tín hiệu rõ hơn của dòng tiền, cũng như về mặt thời gian phù hợp cho yếu tố hỗ trợ, ví dụ các thông tin dự báo sớm về kết quả kinh doanh quý 2/2026.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Nhịp điều chỉnh kéo dài đã đưa VN-Index trong tuần có lúc chạm mốc 1800 điểm, tương đương với ngưỡng hỗ trợ anh chị dự kiến tuần trước. Chỉ số đã có hai phiên cuối tuần phục hồi nhưng dấu ấn của việc kéo trụ rất rõ. Theo anh chị ngưỡng hỗ trợ 1800 điểm có đủ mạnh hay đây chỉ là một nhịp hồi “bull-trap” trong xu hướng giảm?

Thị trường lúc này không thiếu cổ phiếu rẻ, nhưng đang thiếu một chất xúc tác đủ mạnh để dòng tiền sẵn sàng quay lại trên diện rộng. Ông Nguyễn Việt Anh

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Trong tuần qua VN-Index có 3 phiên đầu tuần chịu áp lực bán với thanh khoản gia tăng về vùng giá 1800 điểm. Sau đó VN-Index phục hồi khá tốt trở lại dưới ảnh hưởng của nhóm Vin Group với thanh khoản suy giảm, chỉ khoảng 60% mức trung bình trong 2 phiên cuối tuần. Kết tuần chỉ số vẫn giảm -1,32%, tuần thứ 3 liên tiếp giảm điểm về mức 1838,90 điểm, trên hỗ trợ tâm lý 1800 điểm.

Diễn biến điểm số VN-Index tương đồng, chịu ảnh hưởng lớn của cổ phiếu VIC, Vin Group trong khi đa phần thị trường vẫn kéo dài giai đoạn điều chỉnh, tích lũy. Đồng thời, thanh khoản chỉ gia tăng khi giá giảm mạnh và thanh khoản giảm khi phục hồi cho thấy dòng tiền chỉ tích lũy ở vùng giá thấp và lực cung vùng giá cao gia tăng trở lại ở các vùng kháng cự.

Xét theo điểm số VN-Index theo tôi đây vẫn là nhịp phục hồi sau giai đoạn giảm điểm. Thị trường chỉ cải thiện tích cực hơn về xu hướng và tâm lý khi VN-Index vượt lên xu hướng giảm tính từ tháng 5/2026 đến nay với thanh khoản tăng tốt, vượt mức trung bình.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Nhìn từ góc độ kỹ thuật, dù VN-Index có phản ứng bật tăng từ mốc 1800 điểm, nhưng vẫn còn khá sớm để khẳng định đây là vùng đáy đáng tin cậy. Thực tế, khi chỉ số tiếp cận ngưỡng này, thanh khoản vẫn duy trì ở mức thấp, cho thấy chưa xuất hiện một phiên “rũ bỏ” đúng nghĩa để xác nhận lực cung đã được hấp thụ hoàn toàn. Diễn biến giảm về 1800 điểm chủ yếu đến từ áp lực ở nhóm cổ phiếu trụ, và nhịp hồi sau đó cũng phần lớn được dẫn dắt bởi chính nhóm này, trong khi mặt bằng cổ phiếu nhìn chung chưa cho thấy tín hiệu đồng thuận đủ mạnh.

Điều tôi quan tâm hơn là nhiều cổ phiếu vẫn chưa hoàn tất quá trình kiểm định các vùng đáy hỗ trợ gần nhất. Vì vậy, khả năng thị trường quay trở lại khu vực 1800 điểm một lần nữa là có thể xảy ra. Lần kiểm định thứ hai này sẽ mang nhiều ý nghĩa hơn trong việc xác nhận xu hướng. Nếu lực cầu tiếp tục duy trì và mặt bằng cổ phiếu giữ được vùng hỗ trợ đã thiết lập, xác suất tạo đáy sẽ được củng cố đáng kể. Ngược lại, nếu khu vực này bị xuyên thủng với áp lực bán gia tăng, thị trường khả năng phải tìm kiếm một vùng cân bằng thấp hơn trước khi hình thành xu hướng mới.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Mốc 1800 điểm đang cho thấy vai trò hỗ trợ kỹ thuật ngắn hạn, thể hiện qua việc VN-Index chạm vùng này rồi hồi phục trong hai phiên cuối tuần. Tuy nhiên, độ tin cậy của nhịp hồi hiện tại chưa cao, vì động lực phục hồi chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu trụ trong khi độ rộng thị trường yếu và thanh khoản vẫn ở mức thấp. Điều này cho thấy dòng tiền chưa lan tỏa đủ rộng để xác nhận một đáy ngắn hạn bền vững.

Nếu những phiên tới chỉ số không cải thiện được thanh khoản và độ rộng, thì khả năng đây chỉ là nhịp hồi kỹ thuật mang tính “bull-trap” trong xu hướng điều chỉnh vẫn cần được lưu ý. Ngược lại, nếu thị trường giữ được vùng 1800 điểm và xuất hiện thêm các phiên hồi phục với sự đồng thuận tốt hơn từ nhóm midcap, smallcap và thanh khoản cải thiện, xác suất tạo vùng cân bằng sẽ tích cực hơn.

Bà Lê Diệu Linh - Giám đốc Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Ngưỡng 1800 điểm là một mốc chốt chặn kỹ thuật và tâm lý quan trọng. Hai phiên phục hồi cuối tuần là tín hiệu tích cực khi cho thấy áp lực bán giải chấp và bán hoảng loạn đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, đà tăng chủ yếu được dẫn dắt bởi một số cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi sự lan tỏa sang phần còn lại của thị trường vẫn khá hạn chế. Khi chỉ số tăng nhưng đa số cổ phiếu không tăng tương ứng, tín hiệu xác nhận đảo chiều xu hướng vẫn chưa thực sự rõ ràng.

Dòng tiền tổng thể của thị trường vẫn đang duy trì trạng thái vô cùng thận trọng và chưa có sự đồng thuận lan tỏa giữa các nhóm ngành. Vì vậy, tôi cho rằng còn quá sớm để khẳng định thị trường đã tạo đáy bền vững.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Thanh khoản rất thấp trong diễn biến phục hồi là điều khiến nhà đầu tư lo ngại. Vì sao mức định giá ở nhiều cổ phiếu đã khá thấp khi điều chỉnh trước chỉ số và kéo dài hơn chỉ số, nhưng dòng tiền vẫn chưa sẵn sàng bắt đáy mạnh hơn?

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Việc thanh khoản duy trì ở mức thấp trong nhịp hồi phục cho thấy nhà đầu tư vẫn đang ở trạng thái dè dặt, dù mặt bằng định giá của nhiều cổ phiếu đã trở nên hấp dẫn hơn sau giai đoạn điều chỉnh kéo dài. Theo tôi, nguyên nhân trước hết đến từ bối cảnh vĩ mô chưa đủ tích cực để tạo niềm tin cho dòng tiền quay lại mạnh mẽ. Dù một số chỉ báo như tăng trưởng GDP, FDI thực hiện và PMI vẫn cho thấy nền kinh tế chưa mất đà, những tín hiệu này chưa đủ để lấn át lo ngại rằng mặt bằng lãi suất khó giảm như kỳ vọng bởi lạm phát và áp lực tỷ giá sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong các tháng tới.

Bên cạnh đó, thị trường hiện vẫn trong giai đoạn phân hóa mạnh và thiên về chờ đợi thêm tín hiệu xác nhận hơn là hành động bắt đáy sớm. Trong bối cảnh xu hướng chung chưa thực sự ổn định, nhà đầu tư không chỉ nhìn vào định giá thấp mà quan tâm nhiều hơn đến triển vọng lợi nhuận, khả năng cải thiện của từng nhóm ngành và mức độ bền vững của nhịp hồi hiện tại. Nói cách khác, thị trường lúc này không thiếu cổ phiếu rẻ, nhưng đang thiếu một chất xúc tác đủ mạnh để dòng tiền sẵn sàng quay lại trên diện rộng.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Theo tôi, vấn đề hiện nay không nằm ở định giá mà nằm ở niềm tin đối với triển vọng tương lai của thị trường. Thực tế, nhiều cổ phiếu đã điều chỉnh sâu từ trước khi VN-Index suy yếu và không ít mã đã quay về vùng định giá tương đối hấp dẫn nếu nhìn trên góc độ trung và dài hạn. Tuy nhiên, trong bối cảnh xu hướng chung vẫn đang trong quá trình tìm điểm cân bằng, nhà đầu tư có xu hướng ưu tiên bảo toàn vốn hơn là vội vàng giải ngân chỉ vì cổ phiếu đã giảm nhiều.

Bên cạnh đó, việc nhóm cổ phiếu trụ liên tục chi phối diễn biến chỉ số trong thời gian qua cũng khiến dòng tiền trở nên thận trọng hơn. Mặt bằng cổ phiếu suy yếu nhưng lại chưa có tín hiệu đủ rõ để xác nhận quá trình tạo đáy đã hoàn tất. Chính vì vậy, thay vì tham gia bắt đáy mạnh, phần lớn dòng tiền đang lựa chọn quan sát và chờ đợi thêm các tín hiệu kiểm định đáy thành công. Đây cũng là lý do thanh khoản duy trì ở mức thấp dù nhiều mã đã chiết khấu đáng kể. Nói cách khác, thị trường hiện không thiếu cổ phiếu giá thấp, mà đang thiếu sự đồng thuận rằng rủi ro ngắn hạn đã thực sự qua đi.

Tôi sẽ ưu tiên trạng thái quan sát, theo dõi thêm nhịp kiểm định lại vùng đáy vừa hình thành. Nếu trong lần kiểm định này, thị trường cho thấy lực cầu chủ động hơn và mặt bằng cổ phiếu giữ được nền giá, khi đó mới là thời điểm phù hợp để gia tăng tỷ trọng. Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên

Bà Lê Diệu Linh - Giám đốc Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Thanh khoản thấp trong các nhịp phục hồi là điều dễ hiểu và cũng phản ánh khá rõ tâm lý thận trọng của nhà đầu tư ở giai đoạn hiện nay. Thực tế, nhiều cổ phiếu đã điều chỉnh sâu hơn mức giảm của chỉ số chung, kéo dài trong nhiều tháng và hiện đang giao dịch ở vùng định giá tương đối hấp dẫn nếu nhìn trên các chỉ tiêu truyền thống như P/E hay P/B. Tuy nhiên, định giá thấp không phải là yếu tố duy nhất quyết định dòng tiền. Điều mà nhà đầu tư quan tâm lúc này là mức độ chắc chắn của triển vọng tăng trưởng trong thời gian tới.

Trong bối cảnh kinh tế và hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp vẫn đang trong quá trình phục hồi, không ít nhà đầu tư lựa chọn chờ đợi thêm các tín hiệu xác nhận về kết quả kinh doanh, chính sách hỗ trợ hoặc xu hướng thị trường trước khi giải ngân với quy mô lớn.

Bên cạnh đó, sau một giai đoạn biến động mạnh, tâm lý phòng thủ vẫn còn khá phổ biến. Nhiều nhà đầu tư ưu tiên bảo toàn vốn, duy trì tỷ trọng tiền mặt cao thay vì vội vàng bắt đáy. Các tổ chức đầu tư cũng có xu hướng giải ngân từng phần và thận trọng hơn, thay vì tham gia mạnh ngay từ những nhịp phục hồi đầu tiên.

Ở góc độ tích cực, việc thị trường phục hồi trong điều kiện thanh khoản thấp cho thấy áp lực bán không còn quá lớn. Tuy nhiên, để hình thành một xu hướng tăng bền vững, thị trường vẫn cần sự cải thiện rõ rệt hơn của dòng tiền. Khi niềm tin được củng cố bởi các yếu tố cơ bản tích cực và triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp trở nên rõ ràng hơn, thanh khoản có thể sẽ cải thiện và tạo nền tảng vững chắc cho một chu kỳ tăng trưởng mới.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Theo tôi có nhiều yếu tố ảnh hưởng, dòng tiền đang ở thế lưỡng nan giữa các yếu tố tích cực và bất định phản ánh qua tình hình kinh tế xã hội tháng 5/2026 và thị trường tiền tệ. Tháng 5 nền kinh tế nhìn chung tốt hơn: chỉ số PMI tăng lên 52,8 điểm, bán lẻ tăng 11,2% phần lớn nhờ tích trữ hàng trước rủi ro Trung Đông và hiệu ứng mùa du lịch. Tuy nhiên tăng trưởng tiêu dùng thực đang chậm lại và sản xuất vẫn tiếp tục cắt giảm việc làm. Đồng thời áp lực lạm phát gia tăng. Trong 5 tháng đầu năm 2026, lạm phát tăng 4,31% so với cùng kỳ; dư địa còn lại so với mục tiêu 4,5% cả năm chỉ còn khoảng 0,2% với 7 tháng phía trước.

Bên cạnh đó, thị trường tiền tệ vẫn chưa có sự ổn định khi lãi suất vẫn có sự biến động mạnh, lên xuống thất thường trong một số thời gian, đặc biệt ở lãi suất liên ngân hàng. Cạnh tranh huy động vốn vẫn đang diễn ra giữa các tổ chức tài chính, các doanh nghiệp ở các kỳ hạn khác nhau. Trong khi tiền gửi tăng rất chậm, nhiều ngân hàng còn đang sụt giảm trong quý 1/2026. Với lãi suất cao hơn hiện nay chúng tôi kỳ vọng dòng tiền sẽ quay trở lại với kênh lãi suất cố định (tiền gửi, CD, trái phiếu,...) trong thời gian tới đây. Tâm lý nhà đầu tư sẽ kém tích cực khi lãi suất liên ngân hàng biến động mạnh và dòng tiền quay lại với các kênh lãi suất cố định sẽ có ảnh hưởng nhất định tới dòng tiền trong thị trường cổ phiếu.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Trong tuần thị trường cũng đón nhận thông tin vĩ mô tháng 5. Đâu là những tín hiệu tích cực, đâu là các yếu tố khiến anh chị quan ngại? Vì sao?

Bà Lê Diệu Linh - Giám đốc Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Trong bối cảnh dữ liệu vĩ mô tháng 5 được công bố, có thể thấy một số tín hiệu tích cực vẫn tiếp tục được duy trì, đặc biệt là đà phục hồi của hoạt động sản xuất – kinh doanh và xuất khẩu khi đơn hàng cải thiện ở một số nhóm ngành chủ lực, qua đó hỗ trợ kỳ vọng tăng trưởng trong nửa cuối năm. Bên cạnh đó, môi trường lãi suất nhìn chung vẫn ở mặt bằng thấp, tạo điều kiện cho dòng vốn tín dụng và hỗ trợ thanh khoản cho nền kinh tế.

Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số yếu tố cần theo dõi, bao gồm sự phục hồi chưa đồng đều giữa các khu vực kinh tế, sức cầu nội địa còn phân hóa và áp lực từ môi trường bên ngoài khi tăng trưởng toàn cầu chưa thực sự ổn định. Ngoài ra, rủi ro về tỷ giá và biến động dòng vốn ngoại cũng là yếu tố có thể ảnh hưởng đến tâm lý thị trường trong ngắn hạn.

Nhìn chung, bức tranh vĩ mô vẫn theo hướng cải thiện nhưng chưa thực sự đồng thuận, vì vậy thị trường có thể sẽ phản ứng chọn lọc hơn theo từng nhóm ngành và phụ thuộc nhiều vào chất lượng tăng trưởng thay vì chỉ các con số tổng thể.

Định giá thấp không phải là yếu tố duy nhất quyết định dòng tiền. Điều mà nhà đầu tư quan tâm lúc này là mức độ chắc chắn của triển vọng tăng trưởng trong thời gian tới. Bà Lê Diệu Linh

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Các số liệu vĩ mô tháng 5 cho thấy nền kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, trong đó Sản xuất công nghiệp (IIP) tiếp tục là trụ cột với mức tăng cao nhất trong 4 năm, cùng với PMI vẫn duy trì trên ngưỡng trung bình, phản ánh xu hướng mở rộng sản xuất được củng cố. Hoạt động xuất nhập khẩu cũng đạt mức kỷ lục. Bên cạnh đó, dòng vốn FDI tiếp tục là điểm sáng với quy mô và chất lượng dự án cải thiện, cho thấy Việt Nam vẫn đang giữ được sức hút trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Ngoài ra, tiêu dùng và du lịch cũng duy trì đà tăng khá, là điểm cộng trong bức tranh tăng trưởng chung.

Tuy nhiên, nhìn sâu hơn vào cấu trúc, tăng trưởng vẫn mang tính phân hóa khi động lực chính vẫn đến từ khu vực FDI và xuất khẩu, trong khi nội lực trong nước chưa thực sự đồng đều. Áp lực lạm phát vẫn hiện hữu khi CPI đang tiến sát vùng mục tiêu cả năm, trong bối cảnh chi phí năng lượng và hàng hóa đầu vào duy trì ở mức cao. Cùng với đó, nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu khiến cán cân thương mại chuyển sang trạng thái nhập siêu đáng kể, trong khi tiến độ giải ngân đầu tư công vẫn chưa tạo được sự bứt phá tương xứng. Đây là những yếu tố khiến bức tranh vĩ mô dù tích cực về tăng trưởng nhưng vẫn tiềm ẩn các rủi ro về chất lượng tăng trưởng trong giai đoạn tới.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Ở chiều tích cực, tôi cho rằng bức tranh vĩ mô tháng 5 vẫn có một số điểm sáng đủ để giữ kỳ vọng rằng nền kinh tế chưa đánh mất đà tăng trưởng. Trước hết, GDP quý 1/2026 tăng 7,83%, cho thấy nền kinh tế vẫn tăng trưởng tốt thay vì rơi vào tình trạng suy thoái tiêu cực. Đồng thời, PMI tăng lên 52.8 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 2, cũng là một tín hiệu tích cực bởi số lượng đơn hàng mới đã quay lại tăng trưởng sau hai tháng suy giảm liên tiếp, trong khi hoạt động sản xuất công nghiệp tiếp tục cải thiện.

Tuy nhiên, yếu tố khiến tôi quan ngại nhiều hơn là lạm phát hiện tại đã tăng lên mức tương đối cao và vượt ngưỡng mục tiêu kiểm soát (CPI tháng 5/2026 tăng 5.6% so với cùng kỳ, còn bình quân 5 tháng đầu năm tăng 4.31%) ở mức 4.5% của Chính phủ. Việc lạm phát cao đi kèm với áp lực ổn định tỷ giá trong nước sẽ khiến dư địa điều hành chính sách tiền tệ vô cùng hạn chế. Với thị trường chứng khoán, đây là yếu tố không thuận lợi vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí vốn, kỳ vọng lợi nhuận cũng như mức chiết khấu định giá của dòng tiền.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Trung tâm phân tích SHS đã công bố báo cáo chiến lược đầu tư tháng 6/2026 qua đó cập nhật, đánh giá thông tin vĩ mô tháng 5 với nhiều yếu tố tích cực-tiêu cực đan xen. Tôi đã cập nhật một số ở phần trên và bổ sung thêm những điểm nhấn sau. Quý nhà đầu tư có thể xem chi tiết hơn trong báo cáo.

Thu ngân sách nhà nước lũy kế đến tháng 5/2026 đạt 495,6 nghìn tỷ đồng, hoàn thành gần 58% dự toán cả năm, trong khi chi ngân sách mới đạt khoảng 27% dự toán. Bội thu ngân sách tiếp tục là điểm nhấn tích cực trong giai đoạn hiện nay. Vốn FDI thực hiện lũy kế 5 tháng đạt 9,75 tỷ USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ, duy trì đà tăng ổn định trong biên 9 - 10% suốt từ đầu năm. Con số này có giá trị hơn phần vốn đăng ký 24,81 tỷ vì nó phản ánh dòng tiền thực sự đi vào nền kinh tế.

Khách quốc tế đến Việt Nam đạt tăng trưởng 17,8% so với cùng kỳ trong tháng 5, xác nhận đà phục hồi vững chắc sau tháng 3 chỉ tăng 1,3%. Mức hụt đột ngột trong tháng 3 phản ánh hiệu ứng ngắn hạn từ sự kiện xung đột Trung Đông cuối tháng 2. Tháng 4 bật mạnh lên 22,8% và tháng 5 ổn định ở 17,8%. Đây cũng là trụ cột tiêu dùng dịch vụ được kỳ vọng tốt trong bức tranh tăng trưởng tháng 5.

Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 5 đạt 52,8 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 2, ngành sản xuất duy trì chuỗi mở rộng 11 tháng liên tiếp. Tuy nhiên một phần đến từ việc khách hàng đẩy mạnh nhập hàng dự phòng trước lo ngại xung đột Trung Đông kéo dài chuỗi cung ứng, không phải từ nhu cầu tiêu dùng cuối hồi phục thực chất. Trong khi lượng công việc tồn đọng giảm tháng thứ hai liên tiếp và việc làm trong ngành tiếp tục thu hẹp tháng thứ ba, dấu hiệu của năng lực sản xuất dư thừa vẫn chưa được hấp thụ. Áp lực chi phí đầu vào leo thang nhanh nhất kể từ tháng 4/2011, với nhiên liệu và vận tải là nguồn chính, gây áp lực lên biên lợi nhuận của các nhà sản xuất. PMI 52,8 điểm là tốt, nhưng chất lượng tăng trưởng đằng sau con số đó cần theo dõi thêm ít nhất một hoặc hai tháng trước khi có thể kết luận chu kỳ sản xuất đã thực sự lấy lại đà…

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Độ rộng thị trường khá tệ trong hai phiên phục hồi cuối tuần cho thấy đa số cổ phiếu không có diễn biến hồi giá tương xứng với chỉ số. Anh chị đã quay lại thị trường chưa, hay chờ thêm một nhịp điều chỉnh nữa?

Theo tôi đây vẫn là nhịp phục hồi sau giai đoạn giảm điểm. Thị trường chỉ cải thiện tích cực hơn về xu hướng và tâm lý khi VN-Index vượt lên xu hướng giảm tính từ tháng 5/2026 đến nay với thanh khoản tăng tốt, vượt mức trung bình. Ông Phan Tấn Nhật

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Ở thời điểm hiện tại, tôi cho rằng chưa phải giai đoạn phù hợp để gia tăng mạnh tỷ trọng cổ phiếu. Thị trường hiện không thiếu cổ phiếu giá thấp, mà đang thiếu sự đồng thuận rằng rủi ro ngắn hạn đã thực sự qua đi. Có thể thấy, nhịp hồi vừa qua chưa đủ độ tin cậy, khi thanh khoản duy trì mức thấp trong khi độ lan tỏa của dòng tiền cũng ở mức kém.

Do đó, tôi sẽ ưu tiên trạng thái quan sát, theo dõi thêm nhịp kiểm định lại vùng đáy vừa hình thành. Nếu trong lần kiểm định này, thị trường cho thấy lực cầu chủ động hơn và mặt bằng cổ phiếu giữ được nền giá, khi đó mới là thời điểm phù hợp để gia tăng tỷ trọng. Ngược lại, nếu độ rộng tiếp tục suy yếu, cùng nhóm dẫn dắt không ổn định, việc kiên nhẫn chờ đợi điểm mua xác nhận sẽ an toàn hơn so với việc vội vàng tham gia sớm.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Tôi vẫn ở trong thị trường, duy trì tỉ trọng khoảng 60% theo xu hướng tăng trưởng trung dài hạn, và sẽ xem xét xem xét gia tăng thêm tỉ trọng khi chất lượng thị trường được cải thiện. Thể hiện qua thanh khoản, dòng tiền trung hạn cải thiện và chất lượng, số lượng mã có xu hướng tăng ngắn trung hạn trên thị trường cải thiện trở lại. Hoặc bắt đầu có những thông tin ước tính về kết quả kinh doanh quý 2/2026 trong đầu tháng 7/2026.

Bà Lê Diệu Linh - Giám đốc Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Trong bối cảnh áp lực vĩ mô ngắn hạn về tỷ giá và lạm phát vẫn hiện hữu, ngưỡng hỗ trợ 1800 điểm cần thêm thời gian để kiểm chứng. Nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro, tránh tâm lý mua đuổi trong các phiên hưng phấn và cần kiên nhẫn quan sát xem dòng tiền lớn có thực sự quay trở lại lan tỏa toàn thị trường trong các phiên tới hay không trước khi hành động

Trong bối cảnh thị trường chưa xác lập xu hướng tăng bền vững, chiến lược chia nhỏ tỷ trọng từ 10–15% để gom mua dần bằng tiền mặt trong các nhịp rung lắc là phương án phù hợp để kiểm soát rủi ro và tối ưu giá vốn. Tuy nhiên, mấu chốt thành công của chiến lược này nằm ở khâu chọn lọc cổ phiếu. Nhà đầu tư nên ưu tiên các doanh nghiệp đầu ngành có nền tảng tài chính lành mạnh và triển vọng tăng trưởng rõ ràng trong nửa cuối năm, tuyệt đối tránh bắt đáy những mã giảm sâu nhưng nội tại suy yếu để hạn chế tối đa rủi ro chôn vốn.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Với diễn biến hiện tại, tôi chưa xem hai phiên phục hồi cuối tuần là tín hiệu đủ mạnh để xác nhận có thể quay lại giải ngân quyết liệt. Độ rộng thị trường vẫn khá yếu, phần lớn cổ phiếu không hồi phục tương xứng với chỉ số, trong khi nhịp kéo lên chủ yếu dựa vào một số mã vốn hóa lớn. Điều đó cho thấy dòng tiền vẫn mang tính thăm dò nhiều hơn là sẵn sàng quay lại trên diện rộng.

Vì vậy, quan điểm của tôi lúc này là vẫn ưu tiên chờ thêm tín hiệu xác nhận, thay vì vội vàng mua lại chỉ vì chỉ số đã có nhịp hồi kỹ thuật. Nếu thị trường quay lại kiểm định nhưng lực bán không còn quá mạnh, đồng thời thanh khoản và độ rộng cải thiện dần, đó sẽ là tín hiệu đáng tin cậy hơn để nâng tỷ trọng.