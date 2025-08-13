Chủ Nhật, 17/08/2025

  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

icon

Các trang khác

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics
Quizz
Interactive

Liên hệ

Tòa soạn
Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Tài chính

Chứng khoán

Kinh tế số

Hạ tầng

Bất động sản

Thị trường

Thế giới

Doanh nghiệp

Ấn phẩm

Multimedia

Đầu tư

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Dân sinh

Menu
Multimedia
VnE TV
Shorts
Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Chính phủ yêu cầu hoàn thiện nền tảng hợp đồng lao động điện tử

Thu Hằng

13/08/2025, 10:25

Bộ Nội vụ phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện Nghị định xây dựng nền tảng hợp đồng lao động điện tử để trình Chính phủ theo quy định...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tại Nghị quyết số 230/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2025 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương khẩn trương hoàn thiện Nghị định xây dựng nền tảng hợp đồng lao động điện tử; dự thảo Nghị định về xác định vị trí việc làm, trình Chính phủ theo quy định.

Trước đó, ngày 25/6/2025, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 650/QĐ-BNV phê duyệt xây dựng nền tảng hợp đồng lao động điện tử theo hình thức thử nghiệm sản phẩm công nghệ thông tin chưa có sẵn trên thị trường.

Mục tiêu nhằm xây dựng nền tảng hợp đồng lao động điện tử tập trung, thống nhất trên phạm vi toàn quốc, phục vụ việc tiếp nhận, quản lý, lưu trữ, khai thác, chia sẻ dữ liệu thông tin về hợp đồng lao động điện tử.

Đồng thời, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm xã hội, cơ sở dữ liệu của ngành Nội vụ và các hệ thống thông tin khác phục vụ người dân và doanh nghiệp, phục vụ công tác quản lý nước lĩnh vực lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội và bảo đảm an toàn, an ninh mạng được tích hợp sẵn ngay từ khi thiết kế và xây dựng.

Nền tảng hợp đồng lao động điện tử là hệ thống công nghệ thông tin do Bộ Nội vụ quản lý, nhằm thực hiện việc tiếp nhận, quản lý, lưu trữ, khai thác, chia sẻ dữ liệu thông tin về hợp đồng lao động điện tử tập trung, thống nhất trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác quản lý nhà nước và nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Đối tượng sử dụng bao gồm: Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ các tỉnh/thành phố; cơ quan quản lý nhà nước về cơ sở dữ liệu có liên quan (cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo hiểm xã hội, thuế…); tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động; cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan; người sử dụng lao động; người lao động; nhà cung cấp dịch vụ hợp đồng lao động điện tử (bên trung gian công nghệ); các cá nhân, cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

Trong tháng 8/2025, Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, Bộ Nội vụ - đơn vị được giao làm chủ đầu tư xây dựng nền tảng cũng đã mời các công ty tham gia nghiên cứu, đề xuất giải pháp, phương án kỹ thuật, công nghệ; xây dựng nền tảng hợp đồng lao động điện tử theo hình thức thử nghiệm sản phẩm công nghệ thông tin chưa có sẵn trên thị trường.

Các nghiệp vụ, tính năng, chức năng chính của nền tảng hợp đồng lao động điện tử giai đoạn thử nghiệm bao gồm: Xác thực định danh người sử dụng lao động và người lao động qua hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống định danh tổ chức.

Cho phép người sử dụng lao động và người lao động đăng nhập nền tảng, sử dụng thông tin từ VNeID. Tiếp nhận và lưu trữ thông tin hợp đồng lao động điện tử do người sử dụng lao động và người lao động ký kết thông qua các nhà cung cấp dịch vụ hợp đồng điện tử. Cho phép Sở Nội vụ thực hiện báo cáo tình hình sử dụng lao động tại địa phương…

Ngoài hoàn thiện xây dựng nền tảng hợp đồng lao động điện tử, Chính phủ cũng giao Bộ Nội vụ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức cấp xã; xây dựng bộ công cụ đánh giá hiệu quả công việc, làm thước đo chất lượng công chức, viên chức, hoàn thành trước ngày 31/8/2025.

Bộ Nội vụ cũng nghiên cứu, tham mưu Chính phủ ban hành quy định về chế độ, chính sách, trong đó bổ sung một số đối tượng trên cơ sở Kết luận số 183-KL/TW ngày 1/8/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, bảo đảm tính tương quan hợp lý giữa các đối tượng cán bộ, công chức chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy.

Đồng thời, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan đến tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp; kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng nguồn nhân lực, sắp xếp, bố trí đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp.

Bộ cũng cần phối hợp với Bộ Tài chính, các cơ quan, địa phương chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện chính sách, chế độ đối với các đối tượng cán bộ, công chức chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy trước ngày 31/8/2025. Sau thời điểm này, sẽ kết thúc; báo cáo Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày này.

Từ khóa:

hợp đồng lao động lao động

Đọc thêm

“Nới” thủ tục, quy trình cấp phép cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam

“Nới” thủ tục, quy trình cấp phép cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam

Cục Việc làm sắp thử nghiệm vận hành sàn giao dịch việc làm quốc gia. Đây sẽ là nền tảng quan trọng kết nối cung – cầu thị trường lao động trên phạm vi cả nước. Đối với lao động nước ngoài, Cục Việc làm cũng đang xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu kết nối, tích hợp thông tin từ khâu xuất nhập cảnh đến cấp phép lao động, phục vụ công tác quản lý...

[Phóng sự ảnh]: Hàng ngàn người dân Thanh Hóa tham gia chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”

[Phóng sự ảnh]: Hàng ngàn người dân Thanh Hóa tham gia chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”

Sáng 16/8, gần 32 nghìn người dân xứ Thanh đã đồng loạt tham gia chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”, đây là sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày truyền thống Công an nhân dân...

[Phóng sự ảnh] Triệu người dân “Cùng Việt Nam tiến bước”

[Phóng sự ảnh] Triệu người dân “Cùng Việt Nam tiến bước”

Sáng 16/8, lễ phát động chương trình đi bộ toàn quốc "Cùng Việt Nam tiến bước" đã diễn ra tại hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Cùng với đó là sự tham gia của nhân dân, các lực lượng vũ trang tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước...

Gần 1.700 cán bộ Quảng Trị được hỗ trợ chỗ ở và chi phí sinh hoạt 2 năm

Gần 1.700 cán bộ Quảng Trị được hỗ trợ chỗ ở và chi phí sinh hoạt 2 năm

Sáng kiến của tỉnh Quảng Trị nhằm ổn định đời sống cho gần 1.700 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chuyển đến làm việc tại trung tâm hành chính mới đang được khẩn trương triển khai, với tổng kinh phí dự kiến trên 120 tỷ đồng.

Chăm lo cho người lao động sẽ tạo ra sức mạnh nội lực của doanh nghiệp

Chăm lo cho người lao động sẽ tạo ra sức mạnh nội lực của doanh nghiệp

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, việc chăm lo, bảo vệ và tạo ra phúc lợi cho người lao động chính là tạo ra sức mạnh nội lực của doanh nghiệp. Quốc hội ủng hộ và khuyến khích doanh nghiệp tiên phong trong việc gắn sản xuất kinh doanh với nâng cao đời sống người lao động...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

Multimedia

[Phóng sự ảnh] Triệu người dân “Cùng Việt Nam tiến bước”

Multimedia

[Phóng sự ảnh] Triệu người dân “Cùng Việt Nam tiến bước”

[Phóng sự ảnh]: Hàng ngàn người dân Thanh Hóa tham gia chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”

Multimedia

[Phóng sự ảnh]: Hàng ngàn người dân Thanh Hóa tham gia chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Ấn phẩm

Vietnam Economic Times 406
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 20
image

Đón đọc

Tạp chí Kinh tế Việt Nam

số 22-2025

Thứ 2, 02/06/2025

Đặt mua ngay

Đọc nhiều nhất

1

Quảng trường Hàm Rồng (Thanh Hóa) thành đường đua quốc gia

Tiêu & Dùng

2

Nguyên nhân khiến hàng chục nghìn viên chức xin nghỉ việc

Dân sinh

3

Sức ép nặng dần, VN-Index mất sạch điểm tăng, cầu bắt đáy đang chống đỡ

Chứng khoán

4

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: