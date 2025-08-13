Chính phủ yêu cầu hoàn thiện nền tảng hợp đồng lao động điện tử

Bộ Nội vụ phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện Nghị định xây dựng nền tảng hợp đồng lao động điện tử để trình Chính phủ theo quy định...

Tại Nghị quyết số 230/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2025 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương khẩn trương hoàn thiện Nghị định xây dựng nền tảng hợp đồng lao động điện tử; dự thảo Nghị định về xác định vị trí việc làm, trình Chính phủ theo quy định.

Trước đó, ngày 25/6/2025, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 650/QĐ-BNV phê duyệt xây dựng nền tảng hợp đồng lao động điện tử theo hình thức thử nghiệm sản phẩm công nghệ thông tin chưa có sẵn trên thị trường.

Mục tiêu nhằm xây dựng nền tảng hợp đồng lao động điện tử tập trung, thống nhất trên phạm vi toàn quốc, phục vụ việc tiếp nhận, quản lý, lưu trữ, khai thác, chia sẻ dữ liệu thông tin về hợp đồng lao động điện tử.

Đồng thời, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm xã hội, cơ sở dữ liệu của ngành Nội vụ và các hệ thống thông tin khác phục vụ người dân và doanh nghiệp, phục vụ công tác quản lý nước lĩnh vực lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội và bảo đảm an toàn, an ninh mạng được tích hợp sẵn ngay từ khi thiết kế và xây dựng.

Nền tảng hợp đồng lao động điện tử là hệ thống công nghệ thông tin do Bộ Nội vụ quản lý, nhằm thực hiện việc tiếp nhận, quản lý, lưu trữ, khai thác, chia sẻ dữ liệu thông tin về hợp đồng lao động điện tử tập trung, thống nhất trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác quản lý nhà nước và nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Đối tượng sử dụng bao gồm: Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ các tỉnh/thành phố; cơ quan quản lý nhà nước về cơ sở dữ liệu có liên quan (cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo hiểm xã hội, thuế…); tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động; cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan; người sử dụng lao động; người lao động; nhà cung cấp dịch vụ hợp đồng lao động điện tử (bên trung gian công nghệ); các cá nhân, cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

Trong tháng 8/2025, Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, Bộ Nội vụ - đơn vị được giao làm chủ đầu tư xây dựng nền tảng cũng đã mời các công ty tham gia nghiên cứu, đề xuất giải pháp, phương án kỹ thuật, công nghệ; xây dựng nền tảng hợp đồng lao động điện tử theo hình thức thử nghiệm sản phẩm công nghệ thông tin chưa có sẵn trên thị trường.

Các nghiệp vụ, tính năng, chức năng chính của nền tảng hợp đồng lao động điện tử giai đoạn thử nghiệm bao gồm: Xác thực định danh người sử dụng lao động và người lao động qua hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống định danh tổ chức.

Cho phép người sử dụng lao động và người lao động đăng nhập nền tảng, sử dụng thông tin từ VNeID. Tiếp nhận và lưu trữ thông tin hợp đồng lao động điện tử do người sử dụng lao động và người lao động ký kết thông qua các nhà cung cấp dịch vụ hợp đồng điện tử. Cho phép Sở Nội vụ thực hiện báo cáo tình hình sử dụng lao động tại địa phương…

Ngoài hoàn thiện xây dựng nền tảng hợp đồng lao động điện tử, Chính phủ cũng giao Bộ Nội vụ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức cấp xã; xây dựng bộ công cụ đánh giá hiệu quả công việc, làm thước đo chất lượng công chức, viên chức, hoàn thành trước ngày 31/8/2025.

Bộ Nội vụ cũng nghiên cứu, tham mưu Chính phủ ban hành quy định về chế độ, chính sách, trong đó bổ sung một số đối tượng trên cơ sở Kết luận số 183-KL/TW ngày 1/8/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, bảo đảm tính tương quan hợp lý giữa các đối tượng cán bộ, công chức chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy.

Đồng thời, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan đến tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp; kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng nguồn nhân lực, sắp xếp, bố trí đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp.

Bộ cũng cần phối hợp với Bộ Tài chính, các cơ quan, địa phương chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện chính sách, chế độ đối với các đối tượng cán bộ, công chức chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy trước ngày 31/8/2025. Sau thời điểm này, sẽ kết thúc; báo cáo Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày này.