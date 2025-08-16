Một nhà máy bán dẫn của "ông lớn" Hana Micron tại Việt Nam thu về 5.600 tỷ nửa đầu năm

Doanh thu của Công ty TNHH Hana Micron Vina tại Khu công nghiệp Vân Trung, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt 5.600 tỷ đồng, ước cả năm đạt 14.000 tỷ đồng, xuất khẩu dự kiến cả năm đạt 12.500 tỷ đồng…

Ngày 15/8, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã tới thăm Công ty TNHH Hana Micron Vina (Tập đoàn Hana Micron Hàn Quốc) tại Khu công nghiệp Vân Trung, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh.

Hiện nay, Tập đoàn Hana Micron đã triển khai 2 dự án đầu tư tại tỉnh Bắc Ninh. Cụ thể, Dự án đầu tư tại Khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đầu tư năm 2016 và đi vào hoạt động năm 2017 với tổng vốn đầu tư gần 32,5 triệu USD, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử và thiết bị chiếu sáng và Dự án tại Khu công nghiệp Vân Trung, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh với tổng vốn đầu tư gần 670 triệu USD.

Dự án tại Khu công nghiệp Vân Trung, phường Nếnh, được Tập đoàn Hana Micron đầu tư từ năm 2019 và đưa nhà máy số 1 đi vào hoạt động năm 2020.

Tháng 9/2023, Công ty TNHH Hana Micron Vina tiếp tục khánh thành, đưa vào vận hành nhà máy sản xuất chất bán dẫn Hana Micron Vina 2, chuyển sản xuất các sản phẩm: Bảng vi mạch tích hợp (Wire Bond; Flipchip; FPS/Flexible, UMCP, DRAM, NAND và DRAM Module, SSD thông qua công nghệ dán bề mặt - SMT) sử dụng cho điện thoại di động và các sản phẩm điện tử thông minh khác. Đây là dự án sản xuất chất bán dẫn đầu tiên tại miền Bắc với tổng quy mô 6,5 ha.

Doanh thu của Công ty TNHH Hana Micron Vina tại Khu công nghiệp Vân Trung, phường Nếnh năm 2024 đạt 8.877 tỷ đồng; 6 tháng 2025 đạt 5.600 tỷ đồng, ước cả năm đạt 14.000 tỷ đồng. Giá trị xuất khẩu năm 2024 là 8.877 tỷ đồng, năm 2025 xuất khẩu dự kiến đạt 12.500 tỷ đồng.

Tại đây, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã nghe báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty; trực tiếp đi tham quan, tìm hiểu quy trình sản xuất các sản phẩm chip bán dẫn của Công ty.

Ghi lưu bút tại đây, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình viết: "Hoan nghênh những thành công của Hana Micron Vina. Cảm ơn những đóng góp của Công ty cho kinh tế Việt Nam. Chúc cho Công ty không ngừng phát triển và có nhiều thành công lớn hơn trong tương lai".