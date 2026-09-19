SEICO tăng năng lực đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các dự án công nghiệp

Trước yêu cầu ngày càng cao về tiến độ, chất lượng và tính đồng bộ, SEICO phát triển năng lực từ thiết kế, chế tạo đến thi công, hướng tới giải pháp phù hợp với từng công trình công nghiệp.

Khi yêu cầu của các dự án công nghiệp ngày càng đa dạng, năng lực triển khai và khả năng phối hợp nhiều hạng mục đang trở thành những yếu tố được thị trường quan tâm.

SEICO ĐÁP ỨNG BÀI TOÁN TỔNG THỂ CỦA CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

Với các công trình nhà máy, nhà xưởng, kho logistics và hạ tầng sản xuất, kết cấu thép cần được triển khai đồng bộ với hệ bao che, sàn deck và hệ sơn bảo vệ, đáp ứng yêu cầu về công năng, kỹ thuật và tiến độ.

Đây là hướng SEICO tập trung phát triển trên nền tảng thiết kế, chế tạo và thi công kết cấu thép, nhà thép tiền chế, đồng thời mở rộng các giải pháp phục vụ công trình công nghiệp.

NĂNG LỰC XUYÊN SUỐT TỪ NHÀ MÁY ĐẾN CÔNG TRƯỜNG

Năng lực được xây dựng trên hệ thống thiết kế - sản xuất - kiểm soát chất lượng - thi công được kết nối xuyên suốt, tạo nền tảng để SEICO đáp ứng các dự án với yêu cầu khác nhau về quy mô, tiến độ và tiêu chuẩn kỹ thuật.

Khu vực sản xuất và gia công kết cấu thép tại nhà máy SEICO. Nguồn ảnh: Công ty cổ phần Nhà Khung thép và Thiết bị công nghiệp (SEICO)

Hiện SEICO sở hữu hệ thống 4 nhà máy sản xuất, với năng lực sản xuất trên 60.000 tấn/năm và đội ngũ hơn 1.000 cán bộ nhân viên. Doanh nghiệp đã triển khai hơn 2.000 dự án, công trình tại hơn 20 quốc gia.

SEICO triển khai đồng bộ hạng mục từ hệ kết cấu, hạng mục sơn bảo vệ kết cấu thép và sơn sàn. (Dự án Biboy Wolrd – Vân Đồn). Nguồn ảnh: Công ty cổ phần Nhà Khung thép và Thiết bị công nghiệp (SEICO)

Bên cạnh quy mô sản xuất hiện tại, SEICO đang chuẩn bị mở rộng năng lực thông qua Nhà máy số 3 - một bước phát triển hướng tới các nhóm công trình có yêu cầu cao về quy mô và đặc tính kết cấu.

Nhà máy số 3 được định hướng phát triển năng lực sản xuất các cấu kiện quy mô lớn, kết cấu nhịp lớn và phi tiêu chuẩn, phục vụ các công trình hạ tầng, công nghiệp nặng và những dự án có yêu cầu đặc thù về kết cấu.

Theo kế hoạch, Nhà máy số 3 dự kiến hoàn thành các thủ tục pháp lý vào cuối quý IV/2026 và đi vào hoạt động vào cuối năm 2027. Khi vận hành, nhà máy dự kiến nâng năng lực sản xuất tổng thể của SEICO lên đến 40.000 - 50.000 tấn/ năm.

Việc đầu tư này mở rộng công suất, đồng thời bổ sung năng lực xử lý các cấu kiện có quy mô, tải trọng và yêu cầu kỹ thuật đặc biệt.

SEICO MỞ RỘNG HỆ GIẢI PHÁP CHO CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

Cùng với năng lực thiết kế, chế tạo và thi công kết cấu thép, nhà thép tiền chế, SEICO phát triển thêm các nhóm sản phẩm phục vụ những hạng mục liên quan trong công trình công nghiệp.

Danh mục hiện gồm kết cấu thép và thiết bị cơ khí; tôn lợp bao che; sơn công nghiệp SP; tấm sàn SP Truss Deck và tấm cách nhiệt SP. Từ đó giúp SEICO mở rộng khả năng đáp ứng từ kết cấu, bao che đến các hạng mục bổ trợ, tạo thêm cơ sở để trao đổi với chủ đầu tư, tổng thầu và đối tác về nhu cầu dự án ở góc độ tổng thể.

MỞ RỘNG KẾT NỐI VỚI THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP

Trong tháng 9/2026, doanh nghiệp tham gia Viet Industry 2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội.

Gian hàng SEICO sự kiện Viet Industry 2026. Nguồn ảnh: Công ty cổ phần Nhà Khung thép và Thiết bị công nghiệp (SEICO).

Tại gian hàng E17, SEICO giới thiệu mô hình công nghệ kết cấu thép và các nhóm sản phẩm phục vụ công trình công nghiệp, đồng thời gặp gỡ chủ đầu tư, tổng thầu, EPC, đơn vị tư vấn, nhà thầu và đối tác.

SEICO TIẾP TỤC ĐẦU TƯ NĂNG LỰC ĐỂ ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁC DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP

Sự phát triển của các dự án công nghiệp đang mở ra những yêu cầu mới đối với năng lực của các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng xây dựng. Thị trường ngày càng quan tâm đến sự chủ động trong thiết kế, sản xuất, kiểm soát chất lượng, tiến độ và khả năng phối hợp các hạng mục.

Trên nền tảng năng lực sản xuất hiện tại và định hướng mở rộng với Nhà máy số 3, SEICO tiếp tục đầu tư vào công nghệ, thiết bị, năng lực sản xuất và đội ngũ. Mục tiêu là từng bước nâng cao khả năng đáp ứng các dự án có yêu cầu ngày càng đa dạng về quy mô, tải trọng, tiêu chuẩn kỹ thuật và tính đặc thù của kết cấu.

Từ năng lực thiết kế, chế tạo đến thi công, SEICO hướng tới việc trở thành một đối tác có khả năng đồng hành xuyên suốt cùng các dự án công nghiệp, từ những yêu cầu kỹ thuật cụ thể tại nhà máy đến bài toán triển khai thực tế tại công trường.