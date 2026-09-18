Tài chính xanh và thị trường carbon- Hướng đi của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng

Việt Nam đang xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế (VIFC) theo mô hình một trung tâm, hai địa điểm. Trong mô hình này, Đà Nẵng đang từng bước hình thành những lợi thế riêng, bổ trợ cho định hướng chung của quốc gia, trên cơ sở phát huy thế mạnh và các lĩnh vực ưu tiên của thành phố…

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch VIFC-DN, phát biểu chào mừng diễn đàn. Ảnh Ngô Anh Văn

Ngày 18/9/2026, tại Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng (VIFC-DN) phối hợp Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA) tổ chức Diễn đàn “Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng năm 2026 (Diễn đàn VIFC-ACCA 2026) với chủ đề: Khung pháp lý, lĩnh vực, sản phẩm ưu tiên và cơ hội đầu tư tại VIFC-DN”. Diễn đàn hướng mục tiêu tập trung vào tiềm năng phát triển tài chính xanh, ESG, thị trường carbon và các sản phẩm tài chính bền vững tại VIFC-DN.

VIFC-ACCA 2026 thu hút sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý, định chế tài chính quốc tế và nhà đầu tư, tạo diễn đàn đối thoại trực tiếp với lãnh đạo thành phố về khung pháp lý cho hoạt động tài chính tại VIFC-DN, các lĩnh vực ưu tiên của VIFC-DN và yêu cầu về nguồn nhân lực cho hệ sinh thái tài chính quốc tế.

Tại diễn đàn, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng (VIFC-DN), thông tin: Nhà đầu tư và doanh nghiệp hoạt động tại VIFC-DN được hưởng các cơ chế, chính sách ưu đãi và tạo thuận lợi nhằm thúc đẩy hoạt động đầu tư, kinh doanh và thu hút nguồn nhân lực quốc tế.

Đáng chú ý, các dự án thuộc lĩnh vực ưu tiên được áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 30 năm; chuyên gia, nhà quản lý quốc tế đủ điều kiện được miễn thuế thu nhập cá nhân đến hết năm 2030 và được hưởng thời hạn cư trú lên tới 10 năm cho bản thân và gia đình. Bên cạnh đó, tiếng Anh được sử dụng trong hoạt động của Trung tâm, không áp dụng hạn ngạch đối với lao động nước ngoài, đồng thời định hướng áp dụng đầy đủ các chuẩn mực IFRS và IAS trong báo cáo tài chính.

Ông Minh cũng nhấn mạnh việc Đà Nẵng tập trung vào cơ chế vận hành của thị trường carbon và dòng vốn xanh - lĩnh vực mức độ sẵn sàng về thể chế, thay vì chỉ các ưu đãi về thuế, thường là yếu tố quyết định năng lực các trung tâm tài chính thu hút và vận hành hiệu quả dòng vốn từ các nhà đầu tư tổ chức.

Các đại biểu trong nước và quốc tế tham dự diễn đàn. Ảnh Ngô Anh Văn

Chia sẻ về định hướng phát triển của VIFC-DN, ông Kevin Bruce Iwanaga, Cố vấn cấp cao về Chiến lược, Cơ quan điều hành VIFC-DN, đánh giá cao việc VIFC-DN có cơ hội trở thành “phòng thí nghiệm cho nền tài chính tương lai của Việt Nam”.

Theo ông Kevin Bruce Iwanaga, để hiện thực hóa định hướng này, VIFC-DN cần xây dựng một lộ trình rõ ràng từ đổi mới, thử nghiệm đến triển khai ở quy mô thương mại. "Điều đó đòi hỏi một môi trường pháp lý nhanh chóng và minh bạch; sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp; khả năng tiếp cận các ngân hàng, nhà đầu tư và đối tác công nghệ; cùng với hạ tầng số vững mạnh", ông nói.

Hướng đi này được coi là phù hợp với những thay đổi đang diễn ra trong chính lĩnh vực tài chính. Theo đó, tài chính đang trở nên số hóa hơn, theo thời gian thực, dựa trên dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và ngày càng vượt qua các ranh giới quốc gia.

"So với các trung tâm tài chính quốc tế khác, VIFC-DN có thể tạo dựng lợi thế theo một cách khác: bằng tốc độ, đổi mới, tính linh hoạt trong quản lý và khả năng kết nối trực tiếp với nền kinh tế Việt Nam. Mục tiêu đưa Đà Nẵng trở thành một trong những điểm đến hàng đầu tại châu Á để biến các sáng kiến tài chính thành những mô hình kinh doanh có khả năng mở rộng", ông Kevin Bruce Iwanaga nêu rõ.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, bà Helen Brand, Tổng Giám đốc ACCA toàn cầu, cho hay ACCA là một trong những tổ chức tiên phong xây dựng và thúc đẩy chuẩn mực báo cáo phát triển bền vững quốc tế. Dù đây là một chủ đề mang tính kỹ thuật, cách thức cộng đồng quốc tế thống nhất trong đo lường kết quả hoạt động của doanh nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện các cam kết phát triển bền vững.

Bà Helen Brand, Tổng Giám đốc ACCA Toàn cầu. “Cam kết phát triển bền vững dài hạn, cùng với chương trình nghị sự về ESG, ngày càng trở thành một yếu tố có sức hút mạnh đối với các nhà đầu tư quốc tế, và Việt Nam đã nổi lên là một quốc gia có vai trò đáng kể và tầm nhìn dài hạn trong lĩnh vực này. Thành công hay thất bại của những nỗ lực này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới năng phát triển của doanh nghiệp, thậm chí đến các mô hình kinh tế trong những năm tới".

Theo đó, các hội viên ACCA được đào tạo và trang bị năng lực để phát triển trong môi trường toàn cầu, đồng thời có tinh thần doanh nhân - những yếu tố cần thiết để duy trì sự tăng trưởng của một trung tâm tài chính. ACCA muốn tiếp tục hợp tác với Đà Nẵng để biến tham vọng này thành hiện thực.”

“Cam kết phát triển bền vững dài hạn, cùng với chương trình nghị sự về ESG, ngày càng trở thành một yếu tố có sức hút mạnh đối với các nhà đầu tư quốc tế. Trong đó, Việt Nam đã nổi lên là một quốc gia có vai trò đáng kể và tầm nhìn dài hạn trong lĩnh vực này," Tổng Giám đốc ACCA Toàn cầu nhận định.