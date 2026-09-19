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Tăng tốc phát triển điện mặt trời mái nhà

N Nguyệt Hà

Sau gần 6 tháng triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, mới có 2/34 tỉnh, thành phố ban hành chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà, và chỉ 2/17 bộ, cơ quan ngang bộ hoàn thành việc ban hành kế hoạch thực hiện...

Tiến độ ban hành chính sách hỗ trợ điện mặt trời áp mái tại nhiều địa phương còn chậm. Ảnh: Thúy Hương.
Tiến độ ban hành chính sách hỗ trợ điện mặt trời áp mái tại nhiều địa phương còn chậm. Ảnh: Thúy Hương.

Nhằm góp phần bảo đảm an ninh cung cấp điện và thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà, Bộ Công Thương vừa ban hành Công văn số 7404/BCT-DL đề nghị các bộ, ngành, địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.

Căn cứ Nghị định số 58/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới, Bộ Công Thương đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, HĐND và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương lập kế hoạch đầu tư, bố trí nguồn vốn hoặc thu hút đầu tư để lắp đặt, đưa vào sử dụng điện mặt trời mái nhà tại các tòa nhà cơ quan, công sở, trường học, bệnh viện thuộc thẩm quyền quản lý. Mục tiêu đặt ra là phấn đấu hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ theo Chỉ thị số 10/CT-TTg từ nay đến trước ngày 31/3/2027.

Trường hợp các cơ quan, đơn vị công lập có nhu cầu hỗ trợ nguồn vốn để đầu tư lắp đặt điện mặt trời mái nhà và hệ thống thiết bị lưu trữ điện (BESS), Bộ Công Thương đề nghị Bộ Tài chính, HĐND hoặc UBND cấp tỉnh quan tâm giải quyết theo thẩm quyền quản lý ngân sách nhà nước.

Đối với hộ gia đình, Bộ Công Thương đề nghị UBND cấp tỉnh khẩn trương nghiên cứu, xây dựng, báo cáo HĐND cấp tỉnh kịp thời ban hành chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, theo thẩm quyền và nhiệm vụ quy định tại khoản 2 Điều 22 Luật Điện lực năm 2024.

Theo số liệu được nêu trong Công văn 7404, mức độ hoàn thành còn rất thấp: đến nay mới có 2/34 tỉnh, thành phố (Bắc Ninh và Lai Châu) hoàn thành nhiệm vụ này, đồng nghĩa 32 địa phương còn lại vẫn chưa có khung chính sách hỗ trợ hộ gia đình theo yêu cầu.

Song song với chính sách hỗ trợ, các địa phương còn được yêu cầu xây dựng chương trình tuyên truyền, hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà gắn với hệ thống thiết bị lưu trữ điện, theo quy định tại Nghị định số 243/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 của Chính phủ.

Nghị định 243/2026/NĐ-CP cho phép hộ gia đình bán sản lượng điện dư với tỷ lệ cao hơn 50% trong giai đoạn từ ngày nghị định có hiệu lực đến hết 31/12/2030, và cho phép bán đến 50% sản lượng điện dư trong giai đoạn sau năm 2030. Đây là một cơ chế được thiết kế để tạo động lực tài chính trực tiếp cho hộ gia đình đầu tư hệ thống điện mặt trời kết hợp lưu trữ.

Bộ Công Thương cũng đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương chỉ đạo sát sao các đơn vị trực thuộc thực hiện kịp thời, hiệu quả các giải pháp đã được Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo thống kê, mới chỉ có 2/17 Bộ, cơ quan ngang Bộ (gồm Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Công Thương) ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg; đồng thời còn 8/34 tỉnh, thành phố (gồm TP Hà Nội, TP Cần Thơ và các tỉnh Tuyên Quang, Hưng Yên, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Tây Ninh, Vĩnh Long) chưa báo cáo về việc ban hành Kế hoạch triển khai.

Về phía EVN, Bộ Công Thương đề nghị tập đoàn chỉ đạo các đơn vị điện lực trực thuộc phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị liên quan thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, HĐND và UBND các tỉnh, thành phố để thực hiện kiểm tra ban đầu khi đấu nối, trong quá trình lắp đặt và trong quá trình vận hành điện mặt trời mái nhà có đấu nối với hệ thống điện quốc gia, tuân thủ đúng quy định tại Nghị định số 58/2025/NĐ-CP. 

Bộ Công Thương đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố và EVN quan tâm thực hiện, đồng thời gửi kết quả về Bộ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

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