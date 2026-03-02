Tỷ giá trung tâm thấp nhất 6 tháng, ngân hàng bán USD kịch trần

Ngày 2/3, tỷ giá trung tâm USD/VND do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức thấp nhất trong vòng 6 tháng trở lại đây, giảm 6 đồng so với phiên trước. So với mức đỉnh 25.298 VND/USD hồi tháng 8/2025, tỷ giá trung tâm hiện đã giảm khoảng 1,03%...

Với biên độ +/- 5% theo quy định, tỷ giá trần áp dụng ngày 2/3 là 26.289 VND/USD. Giá mua – bán USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước lần lượt ở mức 23.837 VND/USD và 26.239 VND/USD, giảm 7 đồng so với phiên liền trước.

Kết thúc phiên sáng 2/3, hầu hết các ngân hàng thương mại niêm yết giá bán USD ở mức kịch trần 26.289 VND/USD.

Diễn biến tỷ giá trung tâm 6 tháng trở lại đây (Nguồn: NHNN, WiGroup)

Tại Vietcombank, USD được mua vào ở mức 25.899 VND/USD tiền mặt và 25.929 VND/USD chuyển khoản, bán ra 26.289 VND/USD; chênh lệch mua – bán tương ứng 390 VND và 360 VND.

Agribank có mặt bằng tương tự với mức mua 25.900 – 25.929 VND/USD và bán 26.289 VND/USD, chênh lệch 389 – 360 VND. BIDV niêm yết mua 25.909 VND/USD và bán 26.289 VND/USD, chênh lệch 380 VND.

Tại BIDV, giá mua tiền mặt và chuyển khoản cùng ở mức 25.909 VND/USD, bán ra 26.289 VND/USD, tương ứng chênh lệch 380 VND.

VietinBank ghi nhận mức mua 25.972 VND/USD cho cả tiền mặt và chuyển khoản, bán ra 26.289 VND/USD, qua đó thu hẹp chênh lệch xuống còn 317 VND, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng nhóm "big 4".

Trong khi đó, Techcombank ghi nhận mức mua 25.976 – 25.995 VND/USD và bán 26.289 VND/USD, với chênh lệch 313 VND theo tiền mặt và 294 VND theo chuyển khoản, thuộc nhóm thấp nhất thị trường.

Diễn biến tuần trước (23–27/2) cho thấy tỷ giá trung tâm được điều chỉnh tăng trong ba phiên đầu tuần trước khi giảm trở lại vào cuối tuần. Chốt ngày 27/2, tỷ giá trung tâm niêm yết ở mức 25.044 VND/USD, giảm 5 đồng so với phiên trước kỳ nghỉ Tết (13/2). Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá tiếp tục biến động tăng – giảm đan xen qua các phiên. Kết thúc ngày 27/2, tỷ giá liên ngân hàng đóng cửa tại 26.055 VND/USD, tăng 75 đồng so với phiên trước kỳ nghỉ Tết.

Trên thị trường tự do, lúc 11h30 ngày 2/3, tỷ giá USD/VND duy trì ổn định so với phiên liền trước, giao dịch ở mức 26.680 VND/USD chiều mua và 26.720 VND/USD chiều bán. Chênh lệch mua – bán ở mức 40 VND. So với giá bán phổ biến tại ngân hàng thương mại (26.289 VND/USD), tỷ giá tự do hiện cao hơn khoảng 431 VND.

Đáng chú ý, trong tuần trước (23-27/2), tỷ giá tự do ghi nhận xu hướng tăng mạnh. Chốt phiên 27/2, giá USD trên thị trường tự do tăng 480 đồng ở chiều mua vào và 470 đồng ở chiều bán ra so với trước kỳ nghỉ Tết, lên mức 26.680 – 26.720 VND/USD.