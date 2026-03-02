Nhu cầu chuyển tiền quốc tế gia tăng, PVcomBank triển khai ưu đãi phí cho các khách hàng

Khi thế giới ngày càng mở cửa và hội nhập sâu rộng, nhu cầu học tập, kinh doanh và vươn mình ra năm châu của người dân và doanh nghiệp cũng tăng mạnh. Trong bối cảnh đó, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho hoạt động chuyển tiền quốc tế, trọng tâm là miễn phí chuyển tiền của PVcomBank và điện phí, ưu đãi phí ngân hàng nước ngoài/ngân hàng đại lý…

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Việt Nam hiện có gần 250.000 du học sinh học tập tại nước ngoài, với số tiền phục vụ học tập và sinh hoạt mỗi năm ước tính lên tới 3 tỷ USD. Ngoài lĩnh vực giáo dục, mỗi năm có khoảng 60.000 lượt người Việt ra nước ngoài khám chữa bệnh, góp thêm khoảng 2 tỷ USD/năm phần chi tiêu nước ngoài.

Thêm vào đó, theo Tổng cục Thống kê, năm 2025 đã có lượng người Việt Nam xuất cảnh đạt 6,7 triệu lượt, tăng 26,4% so với năm 2024. Những số liệu này phần nào cho thấy, nhu cầu chuyển tiền quốc tế của khách hàng đang ngày càng tăng. Dù là thanh toán học phí, viện phí, đặt khách sạn hay hỗ trợ người thân, khách hàng đều có nhu cầu chuyển tiền nhanh chóng, minh bạch với chi phí thấp.

Thấu hiểu và nắm bắt nhu cầu giao dịch quốc tế thực tế từ người dân, PVcomBank đã triển khai ưu đãi mà trọng tâm là miễn phí chuyển tiền của PVcomBank và điện phí cho mọi giao dịch chuyển tiền quốc tế online trên PVConnect; đồng thời áp dụng vào ngày “vàng” Thứ 3, Thứ 5 hàng tuần với các giao dịch tại quầy.

Song song với đó, PVcomBank cũng ưu đãi phí của ngân hàng đại lý/ngân hàng nước ngoài đối với một số ngoại tệ phổ biến như: đồng AUD và đồng GBP (30 USD), đồng CAD (20 CAD), đồng EUR (30 EUR). Triển khai ưu đãi đồng thời trên đa kênh, PVcomBank đã mang tới giải pháp ưu việt, giúp khách hàng vừa chủ động về thời điểm, hình thức chuyển tiền, vừa làm chủ các giao dịch theo đúng nhu cầu thực tế.

Không chỉ quan tâm tới các khách hàng cá nhân, khách hàng là doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ kinh doanh cũng nhận được ưu đãi đặc biệt từ Ngân hàng khi chuyển tiền quốc tế tại quầy như: Miễn phí chuyển tiền của PVcomBank và điện phí cho 06 giao dịch đầu tiên, giảm 50% phí chuyển tiền của PVcomBank với khách hàng mới; Ưu đãi miễn phí còn được áp dụng vào ngày “vàng” Thứ 3 và Thứ 5 hàng tuần cho khách hàng hiện hữu; Miễn phí thu từ người hưởng trong nước với các giao dịch đến thuộc dịch vụ chuyển tiền quốc tế…

Với những giao dịch thực hiện trên Ngân hàng số PVConnect Biz, khách hàng được miễn phí chuyển tiền của PVcomBank, điện phí và phí ngân hàng đại lý/ngân hàng nước ngoài. Mọi thông tin chi tiết về các ưu đãi đều được đăng tải trên các trang thông tin điện tử chính thức của PVcomBank.

Được đi năm châu để học tập, khám phá thế giới, phát triển bản thân hoặc mở rộng kinh doanh, thu về lợi nhuận lớn là mong muốn lớn của mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp. Trên hành trình đó, chính sách miễn phí chuyển tiền của PVcomBank và điện phí, ưu đãi phí ngân hàng nước ngoài/ngân hàng đại lý sẽ là một trong những giải pháp giúp khách hàng tối ưu tài chính. Nhờ đó, khách hàng an tâm bước ra thế giới, vững tin giao thương quốc tế, gặt hái thành công.