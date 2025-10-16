SHS khai trương trụ sở mới, khẳng định bước tiến trong chiến lược phát triển bền vững

Ngày 16/10/2025, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) chính thức khai trương trụ sở chính mới tại Tòa nhà số 43 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, Hà Nội, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng và hoàn thiện mạng lưới hoạt động trên toàn quốc.

SẴN SÀNG CHO MỘT GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN MỚI

Sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa khánh thành không gian làm việc mới, mà còn thể hiện tầm nhìn phát triển dài hạn của SHS trong giai đoạn thị trường chứng khoán Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ sau khi được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp. SHS kiên định theo đuổi chiến lược phát triển bền vững và lấy khách hàng làm trung tâm, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đầu tư hạ tầng và mở rộng quy mô vận hành để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của nhà đầu tư.

Trụ sở mới của SHS được thiết kế hiện đại, tối ưu công năng, hướng tới mô hình “văn phòng tài chính mở” - nơi công nghệ, con người và dịch vụ cùng hòa quyện để mang đến trải nghiệm “một chạm” thuận tiện và hiệu quả cho khách hàng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Chí Thành - Tổng giám đốc SHS cho biết: “Đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của SHS. Đầu tư cho cơ sở vật chất là đầu tư cho tương lai - cho một hệ thống quản trị vận hành hiện đại, đồng bộ và tiệm cận chuẩn mực quốc tế. Trụ sở mới sẽ là trung tâm kết nối trí tuệ, công nghệ và dịch vụ - nền tảng để SHS tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu chứng khoán uy tín, tiên phong”.

Ông Nguyễn Chí Thành - Tổng giám đốc SHS phát biểu tại Lễ khai trương.

Việc khai trương trụ sở chính mới nằm trong chuỗi dự án nâng cấp hạ tầng toàn hệ thống, gắn liền với mục tiêu chuẩn hóa quy trình, đầu tư mạnh cho chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhằm hiện thực hóa triết lý “Service Branding” - xây dựng thương hiệu bằng chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng vượt trội.

Mạng lưới của SHS phủ khắp các trung tâm kinh tế trọng điểm như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, … Việc mở rộng hệ thống giúp SHS tăng cường khả năng tiếp cận và phục vụ khách hàng tại từng địa phương, đồng thời xây dựng mạng lưới dịch vụ tài chính chuyên nghiệp, đồng bộ và gần gũi hơn với nhà đầu tư.

Tại mỗi điểm hiện diện, SHS chú trọng đầu tư hạ tầng hiện đại, phát triển đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp và không gian giao dịch thân thiện, qua đó lan tỏa văn hóa doanh nghiệp, củng cố niềm tin và nâng cao trải nghiệm cho hàng trăm nghìn khách hàng cá nhân và tổ chức.

Ông Đỗ Quang Vinh – Chủ tịch HĐQT SHS tại buổi Lễ khai trương.

Năm 2025 cũng ghi nhận sự tăng trưởng nổi bật về nhân sự. Tính đến tháng 9/2025, SHS có hơn 350 nhân sự, tăng 14,4% so với năm 2024. Cơ cấu đội ngũ tiếp tục được tái cấu trúc theo hướng tinh gọn, chất lượng và chuyên sâu, tập trung thu hút nhân sự trình độ cao ở hai mảng chiến lược là tư vấn đầu tư và công nghệ thông tin. Trong đó, khối tư vấn đầu tư chiếm 46% tổng nhân sự. Đặc biệt, tỷ lệ quản lý và chuyên gia đạt 20%, cho thấy SHS đang sở hữu đội ngũ nhân lực có bề dày kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao – nền tảng quan trọng để sẵn sàng cho giai đoạn tăng trưởng bứt phá sắp tới.

SHS HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025 CHỈ SAU 9 THÁNG

Năm 2025 đánh dấu bước bứt phá mạnh mẽ của SHS trong hoạt động kinh doanh, khi Công ty liên tục tăng trưởng về quy mô và hiệu quả. Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của SHS đã vượt 20.000 tỷ đồng, tăng khoảng 57% so với cùng kỳ năm 2024. Kết quả này chủ yếu đến từ hiệu quả của các hoạt động đầu tư tài chính, cho vay ký quỹ và mở rộng vốn chủ sở hữu, cho thấy quy mô hoạt động của công ty tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ và nền tảng tài chính ngày càng vững chắc.

Lợi nhuận trước thuế quý 3/2025 đạt 590 tỷ đồng, cao gấp gần 8 lần so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng đầu năm, SHS ghi nhận 1.379 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 45% so với cùng kỳ 2024, qua đó hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận năm được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Theo ước tính, EPS 4 quý gần nhất đạt 1.682 đồng/cổ phần, trong khi ROAE đạt 12,5% và ROAA đạt 8,7%, phản ánh rõ hiệu quả sử dụng vốn và khả năng sinh lời vượt trội của SHS so với mặt bằng chung của ngành chứng khoán.

Đặc biệt, tháng 8/2025, vốn hóa thị trường của SHS lần đầu tiên vượt mốc 1 tỷ USD, đưa công ty vào Top 60 doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam. Cột mốc này không chỉ khẳng định niềm tin của nhà đầu tư vào tiềm năng tăng trưởng của SHS, mà còn khẳng định vị thế của công ty như một định chế tài chính hàng đầu, sở hữu nền tảng ổn định và dư địa phát triển dài hạn.

Trên nền tảng tài chính vững mạnh và hệ thống vận hành chuẩn hóa, SHS đang đẩy mạnh phát triển danh mục sản phẩm tài chính đa dạng, bao gồm Margin S30, SH69 và các giải pháp quản lý tài sản chuyên biệt (Wealth Management). Song song với đó, chuỗi báo cáo chiến lược và phân tích chuyên sâu về thị trường, ngành và doanh nghiệp được phát hành định kỳ, trở thành nguồn tham chiếu giá trị giúp nhà đầu tư ra quyết định chính xác và kịp thời hơn.

Trụ sở mới của SHS tại Tòa nhà số 43 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, Hà Nội, được thiết kế hiện đại, tối ưu công năng, hướng tới mô hình “văn phòng tài chính mở”.

Sự kiện khai trương trụ sở chính mới diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ và hội nhập sâu rộng với khu vực. Việc SHS chủ động đầu tư, mở rộng và chuẩn hóa hệ thống không chỉ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, mà còn thể hiện vai trò tiên phong trong việc đón đầu xu thế đổi mới, nâng tầm chuẩn mực dịch vụ và tối ưu hóa trải nghiệm nhà đầu tư.

Với nền tảng tài chính vững chắc, hệ thống hạ tầng hiện đại và đội ngũ nhân sự chất lượng cao, SHS đang sẵn sàng cho giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu trở thành tập đoàn tài chính – đầu tư hàng đầu Việt Nam trong những năm tới.