Trang chủ Chứng khoán

Ước tính lợi nhuận nhóm ngân hàng niêm yết tăng trưởng 13%, chậm lại trong quý 4

Thu Minh

27/12/2025, 16:38

Ngành ngân hàng cũng cho thấy đà tăng trưởng chậm lại, chỉ đạt 13% so với cùng kỳ, do mức nền lợi nhuận cao trong quý 4 năm 2024 tại các ngân hàng quốc doanh.

VnEconomy

Trong quý 4 năm 2025, các doanh nghiệp niêm yết được kỳ vọng sẽ ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận cao, ước tính tăng 24% so với cùng kỳ, qua đó giúp lợi nhuận toàn thị trường tăng khoảng 21% so với cùng kỳ trong cả năm 2025, theo dự báo mới nhất từ Chứng khoán MBS.

Động lực tăng trưởng lợi nhuận có sự lan tỏa rõ rệt về cuối năm, chủ yếu đến từ nội lực của thị trường trong nước, môi trường lãi suất duy trì ở mức thấp và tiến độ giải ngân đầu tư công được đẩy mạnh.

Trong đó, một số nhóm ngành ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận nổi bật gồm ngành Năng lượng, với mức tăng 119% so với cùng kỳ; ngành Bất động sản dân cư, tăng 109% so với cùng kỳ; và ngành Vật liệu cơ bản, tăng 54% so với cùng kỳ.

Ngược lại, một số nhóm ngành có mức tăng trưởng thấp hơn mặt bằng chung của thị trường. Đáng chú ý là nhóm Bất động sản khu công nghiệp, ghi nhận mức giảm 22% so với cùng kỳ.  Ngành ngân hàng cũng cho thấy đà tăng trưởng chậm lại, chỉ đạt 13% so với cùng kỳ, do mức nền lợi nhuận cao trong quý 4 năm 2024 tại các ngân hàng quốc doanh.

Cụ thể, đối với ngành ngân hàng, kỳ vọng tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng trong phạm vi theo dõi sẽ đạt khoảng 20% so với đầu năm tại thời điểm cuối năm 2025. Biên lãi ròng được dự báo sẽ đi ngang so với chín tháng đầu năm 2025.

Việc lãi suất huy động và lãi suất liên ngân hàng nhích nhẹ trong quý cuối năm có thể tạo áp lực làm giảm biên lãi ròng tại một số ngân hàng. Tuy nhiên, lãi suất cho vay đối với các khoản vay mới cũng có xu hướng điều chỉnh theo lãi suất đầu vào, do đó biên lãi ròng nhìn chung không bị ảnh hưởng quá lớn.

Chi phí trích lập dự phòng của các ngân hàng trong phạm vi theo dõi được dự báo chỉ tăng nhẹ 2,7% so với cùng kỳ trong năm 2025, nhờ chất lượng tài sản toàn ngành đã có dấu hiệu cải thiện kể từ quý 2 năm 2025.

Ước tính lợi nhuận sau thuế của các ngân hàng theo dõi sẽ tăng 13% so với cùng kỳ trong quý 4 năm 2025, qua đó đưa tăng trưởng lợi nhuận sau thuế cả năm 2025 lên khoảng 16% so với cùng kỳ.

Tăng trưởng toàn ngành trong quý 4 năm 2025 có phần chậm lại do mức nền cao trong quý 4 năm 2024 tại các ngân hàng quốc doanh lớn như VCB, CTG, BID. Những ngân hàng có mức tăng trưởng lợi nhuận quý 4 năm 2025 đáng chú ý gồm TCB (tăng 81% so với cùng kỳ), HDB (tăng 41%), VPB (tăng 37%) và TPB (tăng 31%), chủ yếu nhờ tăng trưởng tín dụng cao trong quý.

Ngành bất động sản ghi nhận lợi nhuận đang trên đà phục hồi. Trong quý cuối năm 2025, hoạt động mở bán tại các doanh nghiệp bất động sản diễn ra rất tích cực, khi nhiều dự án và phân khu tiếp tục được triển khai mở bán, tiêu biểu như tại Vinhomes, Khang Điền và Nam Long.

Tuy nhiên, bức tranh tăng trưởng lợi nhuận giữa các doanh nghiệp có sự phân hóa rõ rệt, do hoạt động bàn giao sản phẩm không còn tập trung chủ yếu vào quý cuối năm như các năm trước, mà đã được thực hiện liên tục từ đầu năm hoặc từ quý 3.

Một số doanh nghiệp được dự báo sẽ ghi nhận lợi nhuận bất thường từ hoạt động chuyển nhượng vốn góp, như Nam Long với thương vụ bán 15,1% cổ phần tại dự án Izumi City, hay Vincom Retail với thương vụ bán 99,99% cổ phần tại Vincom Nguyễn Chí Thanh.

Trong khi đó, một số doanh nghiệp khác được kỳ vọng sẽ ghi nhận lợi nhuận bất thường vào năm sau, điển hình như Phát Đạt với kế hoạch bán 80% cổ phần tại dự án Thuận An 1.

Đáng chú ý, trong quý 4 năm 2025, nhiều văn bản pháp lý quan trọng đối với thị trường bất động sản đã được ban hành, như Nghị quyết số 254/2025/QH15 quy định các cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn trong thi hành Luật Đất đai (ngày 11 tháng 12 năm 2025); Nghị định số 261/2025/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 100/2024/NĐ-CP và Nghị định số 192/2025/NĐ-CP liên quan đến phát triển, quản lý và chính sách nhà ở xã hội (ngày 10 tháng 10 năm 2025); cùng Dự thảo Nghị quyết về cơ chế kiểm soát và kiềm chế giá bất động sản.

Các nỗ lực chính sách này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ hoạt động phát triển dự án của doanh nghiệp, đồng thời nâng cao tính minh bạch và lành mạnh cho thị trường bất động sản nói chung.

bất động sản quý 4 năm 2025 Chứng khoán MBS doanh nghiệp niêm yết lãi suất huy động lợi nhuận ngân hàng ngành ngân hàng Việt Nam Nghị quyết 254/2025/QH15 tăng trưởng lợi nhuận 2025 tăng trưởng ngành năng lượng thị trường bất động sản tín dụng ngân hàng

