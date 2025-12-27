Tổ chức bán ròng gần 4.000 tỷ trong tuần qua

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 3849.6 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 299.4 tỷ đồng.

VN-Index kết thúc tuần 52/2025 tại 1.729,80 điểm, tăng 25,49 điểm tiếp nhịp hồi phục từ tuần 51 trước đó, cho thấy đà tăng dần được củng cố. Đáng chú ý, thanh khoản cải thiện rõ rệt, khác với trạng thái hồi phục kỹ thuật của tuần 51.

Giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên HOSE đạt 22.565 tỷ đồng/phiên, tăng mạnh +29,34% so với tuần trước và cao hơn +19,90% so với trung bình 5 tuần, phản ánh lực cầu có tín hiệu quay trở lại.

Tính trên cả 3 sàn, tổng giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 30.959 tỷ đồng, trong đó giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 24.472 tỷ đồng, tăng +28,96% so với tuần trước và cao hơn +18,95% so với trung bình 5 tuần. Diễn biến này cho thấy nhịp tăng trong tuần 52/2025 đã có sự đồng thuận của dòng tiền, qua đó nâng mức độ tin cậy của xu hướng hồi phục so với tuần 51, khi thanh khoản còn duy trì trạng thái phòng thủ.

Cần lưu ý rằng đà tăng của thị trường chịu ảnh hưởng đáng kể từ nhóm Vingroup sau thông tin tập đoàn rút khỏi dự án Đường sắt cao tốc Bắc Nam, khiến VN-Index mất tổng cộng 53 điểm trong 2 phiên cuối tuần và có lúc về dưới mốc 1.700 điểm.

Xét theo ngành, dòng tiền trong tuần 52/2025 quay trở lại rõ nét hơn và có sự lan tỏa, đồng thuận với nhịp tăng của thị trường, dù mức độ cải thiện vẫn mang tính chọn lọc giữa các nhóm ngành.

Ngân hàng tiếp tục đóng vai trò trụ cột khi giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân tăng mạnh +53,9% (tương đương +2.182 tỷ đồng), đi kèm giá cổ phiếu tăng +1,1%, cho thấy lực cầu quay lại nhóm dẫn dắt sau giai đoạn thận trọng trước đó.

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 1773.2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 1877.3 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Ngân hàng, Dịch vụ tài chính. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MWG, STB, MBB, GEX, VJC, VND, VPL, GAS, SSI, POW.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIC, FPT, DGC, VCB, HPG, NLG, HDB, DGW, TCX.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 932.8 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng 1903.2 tỷ đồng qua khớp lệnh.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 6/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VIX, DGC, VIC, MSN, VHM, SHB, VRE, VPX, VNM, HDB.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán rồng 12/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Tài nguyên Cơ bản, Ngân hàng. Top bán ròng có: HPG, VPB, MWG, SSI, BAF, GEX, ТСВ, ТРВ, СIІ.

Tự doanh mua ròng 3009.2 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 325.4 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 12/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Tài nguyên Cơ bản. Top mua rồng khớp lệnh của tự doanh trong tuần này gồm HPG, TCB, VCB, VPL, VPB, SSI, VIX, FPT, MBB, VCI.

Top bán ròng là nhóm Bất động sản. Top cổ phiếu được bán ròng gồm VHM, STB, VIB, PNJ, E1VFVN30, MSN, FUEVFVND, CTG, DGC, VRE.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 3849.6 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 299.4 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 10/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Dịch vụ tài chính Top bán ròng có VIX, STB, MWG, MBB, VJC, VPL, GAS, POW, PVD, BSR.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng có HPG, VIC, FPT, VHM, VPB, CII, BAF, LPB, DGC, NLG.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Bất động sản, Thép, Bán lẻ trong khi giảm Chứng khoán, Xây dựng, Hóa chất, Chăn nuôi & Thủy sản, Thực phẩm, Công nghệ thông tin, Hàng không, Thiết bị & Dịch vụ Dầu khí.

Trong tuần 52/2025, VN30 tiếp tục là tâm điểm phân bổ, chiếm 61,8% tổng giá trị giao dịch (tăng mạnh so với 55,6% của tuần 51), theo sau là VNMID (29,3%) và VNSML (4,9%).

Cụ thể, giá trị giao dịch bình quân phiên của VN30 tăng mạnh +43,9% (tương đương +4.255 tỷ đồng) đi kèm VN30 tăng +1,69%. VNMID cũng ghi nhận thanh khoản tăng +17,3% (+974 tỷ đồng), nhưng chỉ số giảm nhẹ -0,16%, phản ánh sự chọn lọc và phân hóa trong nhóm mid-cap.

Ở nhóm VNSML, giá trị giao dịch tăng +11,2% (+112 tỷ đồng) với chỉ số giảm -0,81%, cho thấy dòng tiền đầu cơ quay lại ở mức hạn chế và chưa đủ nâng đỡ mặt bằng giá.