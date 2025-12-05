SHS lần thứ 6 được vinh danh trong Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất VLCA

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Chủ Nhật, 07/12/2025
Tiến Hải
05/12/2025, 10:20
Ngày 3/12, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) được vinh danh trong Top 10 Báo cáo Thường niên tốt nhất - Nhóm ngành Tài chính tại Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết (VLCA) lần thứ 18, năm 2025.
Đây là lần thứ 6 SHS được xướng tên ở hạng mục này, tiếp tục khẳng định nỗ lực bền bỉ của công ty trong việc nâng chuẩn quản trị, chuẩn hóa hệ thống thông tin và củng cố tính minh bạch nhằm đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của cổ đông và thị trường.
Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, VSDC cùng hơn 300 đại diện doanh nghiệp niêm yết và định chế tài chính, phản ánh uy tín ngày càng lớn của VLCA trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức bước vào nhóm thị trường mới nổi.
Năm 2025 đánh dấu một giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ của toàn thị trường: Hệ thống pháp lý liên tục được hoàn thiện theo tiêu chuẩn quốc tế. Yêu cầu công bố thông tin ngày càng khắt khe và sự kỳ vọng của nhà đầu tư đối với quản trị doanh nghiệp được đẩy lên mức cao hơn. Trong bối cảnh đó, Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết (VLCA) tiếp tục là thước đo uy tín để nhận diện những doanh nghiệp tiên phong nâng chuẩn minh bạch.
Sau gần 6 tháng đánh giá độc lập với sự tham gia của các Sở Giao dịch Chứng khoán, Ban tổ chức và chuyên gia từ các công ty kiểm toán Big 4, và vượt qua hàng trăm doanh nghiệp niêm yết trên cả hai Sở giao dịch, SHS được Hội đồng bình chọn vinh danh tại hạng mục Báo cáo Thường niên, tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong minh bạch hóa hoạt động và nâng cao trách nhiệm giải trình.
Hạng mục Báo cáo Thường niên năm 2025 được đánh giá theo quy trình chuyên môn chặt chẽ, với sự tham gia của các Sở Giao dịch Chứng khoán, Ban tổ chức và đại diện các công ty kiểm toán Big 4. Năm 2025, bộ tiêu chí và quy trình đánh giá được xây dựng toàn diện, nghiêm ngặt hơn với sự tham gia của đội ngũ chuyên gia từ Big 4, từ đó định hướng doanh nghiệp chuyển từ “đáp ứng quy định” sang “công bố thông tin để tạo dựng niềm tin”.
Ba tiêu chí trọng yếu gồm: Tính hữu ích và minh bạch của nội dung báo cáo; Sự liên kết rõ ràng giữa Chiến lược - Vận hành - Kết quả kinh doanh và Trách nhiệm giải trình trước Cổ đông và Thị trường. Chỉ những doanh nghiệp đáp ứng toàn diện tiêu chuẩn cấu trúc, chất lượng và thông lệ công bố mới được lựa chọn vào vòng chung khảo.
Trong những năm qua, SHS kiên định xây dựng nền tảng quản trị hiện đại: chuẩn hóa quy trình báo cáo, ứng dụng công nghệ dữ liệu thời gian thực và tăng cường hệ thống kiểm soát nội bộ. Những nỗ lực này không chỉ nâng cao chất lượng công bố thông tin, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho đà tăng trưởng dài hạn, giúp SHS tiệm cận ngày càng sát hơn với các thông lệ quản trị quốc tế.
Kết quả kinh doanh 9 tháng 2025 là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của chiến lược này: Doanh thu hoạt động và Lợi nhuận trước thuế đều tăng trưởng mạnh, giúp SHS hoàn thành và vượt 100% kế hoạch năm ngay từ cuối Quý III. Tổng tài sản tăng 57% so với cùng kỳ, thể hiện rõ sức bật tài chính và nền tảng tăng trưởng ngày càng vững chắc của SHS.
Đặc biệt, tháng 8/2025, vốn hóa thị trường của SHS lần đầu tiên vượt mốc 1 tỷ USD. Đồng thời, trong năm 2025, SHS cũng được VIS Rating xếp hạng A - Triển vọng Ổn định ngay trong lần đánh giá đầu tiên. Những ghi nhận này cho thấy niềm tin của thị trường đối với chiến lược phát triển dài hạn của SHS: mở rộng hoạt động gắn liền với kỷ luật quản trị, minh bạch và tuân thủ.
Bước sang giai đoạn phát triển mới, SHS đặt mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị và báo cáo, nâng chuẩn minh bạch lên một tầm cao hơn. Qua đó, công ty hướng tới xây dựng hình ảnh một định chế tài chính chuyên nghiệp, hiện đại và đáng tin cậy, đồng hành bền vững cùng cổ đông, khách hàng và sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 49-2025 phát hành ngày 08/12/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết ngày 4/12/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 2654/QĐ-TTg trong đó quy định giảm lãi suất cho vay 2%/năm trong 3 tháng đối với khoảng 3 triệu khách hàng bị ảnh hưởng do bão, lũ tại 22 tỉnh/thành phố với số tiền lãi hỗ trợ khách hàng dự kiến hơn 1.100 tỷ đồng.
Nghị định 310/2025/NĐ-CP lần đầu bổ sung chế tài xử phạt tới 16 triệu đồng đối với hành vi không khai báo hoặc cung cấp không chính xác thông tin về tiền lương, tiền công và thu nhập theo yêu cầu của cơ quan thuế...
Việc giá vàng đảo chiều sang trạng thái giảm vào cuối phiên cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư đang tăng lên trước thềm cuộc họp Fed...
Ngày 3/12/2025 tại TP.HCM, trong khuôn khổ Hội nghị Doanh nghiệp niêm yết thường niên (VLCA) 2025, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã lần thứ 3 liên tiếp được trao giải thưởng “Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất – nhóm ngành tài chính”.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: