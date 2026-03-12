Hà Nội chốt lịch thi vào lớp 10

Theo đó, kỳ thi diễn ra vào hai ngày 30, 31/5 với ba môn Toán, Văn và Ngoại ngữ (chủ yếu là Tiếng Anh). Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào 3 trường THPT công lập, không phân biệt khu vực. Thí sinh không được thay đổi thứ tự nguyện vọng sau khi đăng ký...
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chiều 12/3 công bố lịch thi lớp 10 công lập.
Theo đó, kỳ thi diễn ra vào hai ngày 30, 31/5 với ba môn Toán, Văn và Ngoại ngữ (chủ yếu là Tiếng Anh). Học sinh thi vào một trong bốn trường chuyên Hà Nội - Amsterdam, Nguyễn Huệ, Chu Văn An, Sơn Tây sẽ thi thêm môn chuyên vào ngày 1/6.
Điểm xét tuyển với hệ đại trà là tổng ba môn, không nhân hệ số (tối đa 30); còn trường chuyên xét tổng điểm bốn môn, trong đó môn chuyên nhân hệ số hai (50).
Kỳ thi năm nay diễn ra sớm hơn gần hai tuần so với mọi năm, và sớm một tháng so với dự kiến hồi đầu năm học.
Lịch thi lớp 10 năm 2026 của học sinh Hà Nội như sau:
Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa ba nguyện vọng vào ba trường THPT công lập, không phân biệt khu vực. Các em không được thay đổi thứ tự nguyện vọng sau khi đăng ký.
Học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ được xét tới các nguyện vọng 2 và 3, nhưng phải có điểm chuẩn cao hơn lần lượt 0,5 và 1 điểm. Mức này thấp hơn một nửa so với các năm trước.
Kỳ thi vào lớp 10 của Hà Nội thường có hơn 100.000 học sinh tham dự mỗi năm. Trong số này, khoảng 64% sẽ vào trường công lập, nếu không đủ điểm vào trường công, các thí sinh sẽ có thêm lựa chọn là khối trường dân lập, tuy nhiên học phí thường cao hơn.
