Thứ Năm, 12/03/2026

Trang chủ Thế giới

Tổng thống Trump tuyên bố xây nhà máy lọc dầu mới đầu tiên ở Mỹ sau 50 năm

Bình Minh

12/03/2026, 17:47

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ với Iran đẩy giá dầu thô leo thang mạnh...

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại một cuộc họp báo ở Miami ngày 9/3 - Ảnh: Reuters.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại một cuộc họp báo ở Miami ngày 9/3 - Ảnh: Reuters.

Tổng thống Donald Trump ngày 11/3 công bố kế hoạch xây dựng nhà máy lọc dầu lớn đầu tiên tại Mỹ sau gần nửa thế kỷ, đặt tại thành phố Brownsville thuộc bang Texas, với sự hỗ trợ từ tập đoàn năng lượng Ấn Độ Reliance Industries.

Dự án này được Tổng thống Trump giới thiệu trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social. Ông mô tả đây là một "chiến thắng lớn cho người lao động Mỹ, ngành năng lượng và người dân tuyệt vời của Nam Texas". “Nhà máy lọc dầu mới tại Cảng Brownsville được kỳ vọng sẽ cung cấp nhiên liệu cho thị trường Mỹ, củng cố an ninh quốc gia, thúc đẩy sản xuất năng lượng Mỹ và mang lại hàng tỷ USD tác động tích cực về kinh tế”, ông Trump viết trong bài đăng.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ với Iran đẩy giá dầu thô leo thang mạnh và Chính phủ Mỹ đang tìm cách kiềm chế đà tăng này của giá dầu. Ngày 11/3, Mỹ tuyên bố xả 172 triệu thùng dầu từ Dự trữ Dầu lửa Chiến lược (SPR), một phần trong kế hoạch xả kỷ lục 400 triệu thùng dầu dự trữ của các nước thành viên Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA). Dù vậy, sau các tuyên bố này, giá dầu Brent giao sau tại thị trường London vẫn tăng vượt mốc 100 USD/thùng.

Một khi hoàn thành, dự án này sẽ là nhà máy lọc dầu lớn mới đầu tiên tại Mỹ kể từ khi cơ sở Garyville của công ty Marathon tại bang Louisiana đi vào hoạt động năm 1977.

Công ty America First Refining (AFR) - chủ đầu tư của dự án trên - cho biết đã nhận được “khoản đầu tư chín chữ số từ một tập đoàn toàn cầu lớn với định giá mười chữ số”, nhưng không tiết lộ chi tiết cụ thể hơn.

Trong khi đó, Tổng thống Trump - thông qua Truth Social - đã cảm ơn tập đoàn Reliance của Ấn Độ vì "khoản đầu tư to lớn này".

Reliance sở hữu nhà máy lọc dầu lớn nhất thế giới, đặt tại Jamnagar, Ấn Độ. Tập đoàn có giá trị vốn hóa thị trường 206 tỷ USD này nằm dưới sự điều hành của tỷ phú Mukesh Ambani, người giàu nhất châu Á.

AFR cho biết công ty sẽ cần huy động thêm vốn để hoàn thành dự án mà theo dự kiến có chi phí lên tới 4 tỷ USD. Công ty cũng cho biết đã ký một thỏa thuận mua bán dài hạn 20 năm với cùng tập đoàn toàn cầu lớn đó, đảm bảo cam kết mua, chế biến và phân phối năng lượng sản xuất tại Mỹ, được khai thác từ dầu đá phiến Mỹ.

Theo AFR, cơ sở này sẽ có khả năng lọc khoảng 60 triệu thùng dầu thô nhẹ của Mỹ mỗi năm và việc xây dựng nhà máy sẽ bắt đầu trong những tháng tới.

Tổng thống Trump viết trên Truth Social rằng dự án này là "một thỏa thuận lịch sử trị giá 300 tỷ USD".

AFR giải thích con số này dựa trên tính toán rằng nhà máy lọc dầu sắp được xây dựng sẽ mua và chế biến 1,2 tỷ thùng dầu đá phiến với giá trị ước tính 125 tỷ USD và sản xuất 50 tỷ gallon sản phẩm tinh chế với giá trị ước tính 175 tỷ USD, giúp cải thiện cán cân thương mại của Mỹ một khoản 300 tỷ USD.

Dự án nhà máy lọc dầu mới tại Cảng Brownsville ban đầu được đề xuất bởi một đơn vị khác là Element Fuels - công ty đã hoàn thành công tác chuẩn bị mặt bằng cho một nhà máy lọc dầu chạy bằng nhiên liệu hydrogen vào tháng 6/2024.

Người sáng lập và CEO của Element Fuels, ông John Calce, hiện là CEO của AFR. Ông Calce cho biết tên gọi "America First" phản ánh việc công ty sử dụng dầu đá phiến Mỹ làm nguyên liệu đầu vào, chứ không phải là một sự liên kết chính trị. "Tôi không phải là một nhà tài trợ lớn của ông Trump”, ông nói thêm.

Theo Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA), hiện có 132 nhà máy lọc dầu đang hoạt động tại nước này, hầu hết được xây dựng từ nhiều thập kỷ trước và phù hợp nhất để xử lý loại dầu thô nặng phổ biến ở Venezuela và Canada.

Giá dầu lại lên gần 100 USD/thùng, dù Mỹ cùng các nước IEA xả 400 triệu thùng dầu dự trữ

08:38, 12/03/2026

Giá dầu lại lên gần 100 USD/thùng, dù Mỹ cùng các nước IEA xả 400 triệu thùng dầu dự trữ

Nguy cơ suy thoái kinh tế Mỹ tăng theo giá dầu

20:29, 11/03/2026

Nguy cơ suy thoái kinh tế Mỹ tăng theo giá dầu

Xung đột Mỹ - Iran gây ra cú gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất lịch sử

17:15, 10/03/2026

Xung đột Mỹ - Iran gây ra cú gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất lịch sử

