SoftBank và GIC sắp thoái vốn khỏi VNLife?

Quỹ đầu tư GIC (Singapore) và SoftBank Vision Fund (Nhật Bản) được cho là đã trao đổi với một số nhà đầu tư trong bước tính toán thoái vốn khỏi VNLife...

Theo Bloomberg, quỹ đầu tư GIC (Singapore) và SoftBank Vision Fund (Nhật Bản) đang cân nhắc bán lại phần vốn góp tại công ty công nghệ tài chính VNLife. Hai quỹ này đã thuê đơn vị tư vấn tài chính và trao đổi với một số nhà đầu tư để thăm dò nhu cầu. Tuy nhiên, việc trao đổi mới chỉ ở bước đầu và chưa có gì chắc chắn.

VNLife được thành lập từ năm 2007, là một trong những đơn vị tiên phong triển khai thanh toán QR code. Ngoài Việt Nam, công ty này hiện đã có mặt tại Singapore, Myanmar và Campuchia. Công ty xây dựng hệ sinh thái đa ngành, từ du lịch, logistics, thương mại cho đến tài chính số.

Nổi bật nhất trong hệ sinh thái của VNLife là VNPay, nền tảng thanh toán số hàng đầu tại Việt Nam.

VNPay hiện kết nối hơn 40 ngân hàng, 5 nhà mạng và khoảng 20.000 doanh nghiệp. Theo dữ liệu đo lường từ năm 2021, VNPay-QR sở hữu mạng lưới hơn 20 triệu người dùng và hợp tác với hơn 150.000 điểm bán/đối tác thương mại.

Các dịch vụ của VNPay khá đa dạng: cổng thanh toán QR, ví điện tử VnMart, thanh toán hóa đơn VnPayBill, nạp tiền điện thoại VnTopup, thương mại điện tử (Vban.vn) và đặt vé máy bay (VnTicket).

Về huy động vốn, năm 2021 VNLife nhận hơn 250 triệu USD từ vòng gọi vốn do General Atlantic và Dragoneer Investment Group dẫn dắt. Trước đó, công ty từng thu hút 300 triệu USD từ chính GIC và SoftBank Vision Fund.

Việc GIC và SoftBank cân nhắc thoái vốn diễn ra trong bối cảnh thị trường công nghệ tài chính Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh quyết liệt.

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, đến năm 2024 có hơn 50 trung gian thanh toán được cấp phép hoạt động. Bên cạnh đó, thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam đạt hơn 17 tỷ giao dịch, với tổng giá trị đạt khoảng 280 triệu tỷ đồng, tăng hơn 120% so với cùng kỳ (theo NHNN),

Mặc dù vậy, theo đánh giá của giới quan sát, việc các quỹ lớn như GIC và SoftBank tính toán lối ra không hẳn là tín hiệu tiêu cực.

Đây có thể là chiến lược cơ cấu lại danh mục, chốt lời sau nhiều năm đầu tư, đồng thời nhường chỗ cho các nhà đầu tư mới với tầm nhìn dài hạn hơn tại Việt Nam. Ngược lại, VNLife vẫn được đánh giá là một trong những doanh nghiệp fintech có nền tảng vững chắc nhất nhờ mạng lưới ngân hàng đối tác rộng khắp và thương hiệu VNPay đã quen thuộc với người tiêu dùng.