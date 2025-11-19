Sống hàng hiệu: Xu hướng tất yếu của thế hệ hướng đến trải nghiệm và chất lượng

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 20/11/2025
Tuấn Sơn
19/11/2025, 11:00
Ngày 20/11/2025, Branded Living Summit 2025 - hội nghị chuyên sâu về không gian sống hàng hiệu lần đầu tiên tại Việt Nam do Masterise Homes tổ chức - sẽ diễn ra tại TP.HCM.
Sự kiện quy tụ hơn 300 chuyên gia, lãnh đạo hàng đầu trong lĩnh vực kinh tế, bất động sản, thiết kế, vận hành và phong cách sống, hứa hẹn mở ra những đối thoại chiến lược về tương lai chuẩn sống hàng hiệu tại Việt Nam.
Trong thập kỷ qua, Việt Nam chứng kiến tốc độ tăng trưởng thu nhập thuộc nhóm nhanh nhất châu Á. GDP bình quân đầu người đã tăng từ 3.552 USD lên khoảng 5.000 USD, đánh dấu bước chuyển của Việt Nam vào nhóm thu nhập trung bình cao. Tầng lớp trung lưu dự kiến chiếm hơn 50% dân số vào năm 2035 (World Bank) và nhóm thượng lưu đang mở rộng nhanh tại các đô thị lớn.
Sự thay đổi này không chỉ cho thấy sức bật kinh tế, mà còn tạo nên một cuộc dịch chuyển lớn trong cách người Việt tiêu dùng và lựa chọn nơi sống. Tâm lý “mua để đủ dùng” dần nhường chỗ cho xu hướng “mua để nâng tầm chuẩn sống”, thể hiện rõ ở mọi ngành hàng, từ thời trang, ẩm thực đến các dịch vụ trải nghiệm.
Sự thay đổi này cũng tác động trực tiếp đến lĩnh vực bất động sản. Người mua hiện đại không còn xem nơi ở chỉ là một tài sản, mà là không gian thể hiện phong cách sống, cá tính và gu thẩm mỹ của riêng mình. Nếu trước đây tiêu chí lựa chọn thiên về sự tiện lợi hay các yếu tố cơ bản, thì nay kỳ vọng được nâng lên: thiết kế tinh tế, bản sắc rõ rệt, dịch vụ vận hành chuyên nghiệp và trải nghiệm sống trọn vẹn. Họ tìm kiếm sự đồng nhất giữa tiện nghi, cảm xúc và chất lượng trong giới hạn tài chính hợp lý nhưng với thang đo giá trị hoàn toàn mới.
Khi nhu cầu nâng cao về trải nghiệm ngày càng rõ rệt, thị trường buộc phải chuyển dịch: không chỉ bán một căn hộ, mà kiến tạo một môi trường sống toàn diện, bền vững, nhất quán, đáp ứng kỳ vọng ngày một tinh vi hơn của những người mua thế hệ mới. Đây chính là động lực tái định hình chuẩn mực sống đô thị ngày nay.
Nhận định về xu hướng này, ông Mauro Gasparotti - Giám đốc cấp cao khu vực Đông Nam Á của Savills Hotels cho biết: “Thị trường bất động sản cao cấp tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, khi người mua ngày càng ưu tiên trải nghiệm cá nhân và tiêu chuẩn sống cao hơn. Làn sóng chuyển giao tài sản sang thế hệ trẻ cũng thúc đẩy nhu cầu đối với những sản phẩm đa dạng, khác biệt và mang tính biểu tượng. Trên phạm vi toàn cầu, xu hướng tương tự đang diễn ra khi bất động sản cao cấp tiếp tục được xem là kênh đầu tư quan trọng, giúp bảo toàn và gia tăng giá trị tài sản qua nhiều thế hệ.”
Branded Living Summit 2025 mang đến góc nhìn sâu sắc hơn về tiêu chuẩn hàng hiệu trong bất động sản, cho thấy nhu cầu nâng cao trải nghiệm sống đang xuất hiện ở nhiều nhóm khách hàng chứ không chỉ tập trung ở phân khúc thượng lưu theo góc nhìn truyền thống. Đây là tín hiệu cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn đa dạng hóa về nhu cầu và kỳ vọng.
Là nhà phát triển tiên phong đưa bất động sản hàng hiệu về Việt Nam, Masterise Homes đã sớm nắm bắt nhu cầu này, đồng thời nhận thấy sự cần thiết của một diễn đàn quy mô quốc tế để kết nối tư duy, chia sẻ chuyên môn và định hình chuẩn sống tương lai thông qua những góc nhìn chiếc lược.
Branded Living Summit 2025 - Hội nghị thường niên về Không Gian Sống Hàng Hiệu tại Việt Nam ra đời do Masterise Homes tổ chức, với sự đồng hành của Savills Hotels sẽ đánh dấu lần đầu tiên tại Việt Nam xuất hiện một hội nghị chuyên sâu và tầm vóc về không gian sống hàng hiệu, được kết nối và dẫn dắt bởi một thương hiệu bất động sản hàng hiệu đẳng cấp quốc tế.
Sự kiện quy tụ hàng loạt chuyên gia kinh tế, nhà phát triển dự án và lãnh đạo doanh nghiệp đến từ các đơn vị kiến trúc, khách sạn, hàng đầu như: Group GSA, Vietyatcht, Unios, Brand&Co, Lumina Wellbeing, Baumschlager Eberle Architeken, CMV Architects, OrcheStars,… Branded Living Summit sẽ mang đến những góc nhìn đa chiều, phân tích vĩ mô và những chia sẻ giá trị về chiến lược bất động sản cao cấp, chân dung khách hàng trung lưu & thượng lưu tại Việt Nam, xu hướng thị trường năm 2026, đặc biệt là phân khúc bất động sản cao cấp.
Đồng thời, hội nghị cũng thảo luận về những lợi thế cạnh tranh và động lực tăng trưởng của Việt Nam trước bối cảnh nhu cầu ngày càng tăng về các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến lối sống mới, được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi số, xu hướng bền vững, và mong muốn tiếp cận tiêu chuẩn sống cao cấp.
Hơn một thập kỷ qua, Masterise Homes đã tiên phong mang khái niệm “Sống hàng hiệu - Branded Living” đến Việt Nam thông qua các dự án hợp tác các thương hiệu toàn cầu như Marriott, JW Marriott, Ritz-Carlton, Elie Saab nhằm kiến tạo hệ sinh thái hàng hiệu toàn diện - nơi mỗi công trình là sự kết hợp giữa nghệ thuật, công nghệ, và triết lý sống nhân văn.
Những dự án tiêu biểu như Grand Marina Saigon, The Ritz-Carlton Residences, The Grand Hanoi hay Lumière Boulevard đã góp phần định vị Việt Nam trên bản đồ những điểm đến sở hữu chuẩn mực sống quốc tế, mang đến những trải nghiệm xứng tầm cho cư dân và khách hàng.
Định hướng này được củng cố thêm tại sự kiện Meet the Experts mà Masterise Homes tham gia gần đây, nơi các chuyên gia quốc tế cùng nhìn nhận rằng thị trường đang chuyển mạnh theo hướng “local relevance”, đề cao sự tinh tế trong thấu hiểu văn hóa sống bản địa, đồng thời vẫn duy trì chuẩn quốc tế.
* Tìm hiểu thêm thông tin về sự kiện tại: https://masterisehomes.com/brandedlivingsummit2025
