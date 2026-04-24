Trang chủ Kinh tế số

SpaceX tính tự sản xuất GPU

Bạch Dương

24/04/2026, 09:55

Việc SpaceX tự phát triển GPU dường như là kế hoạch hoàn toàn mới, không liên quan tới các con chip mà Tesla đang phát triển...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Những đoạn trích bị rò rỉ từ hồ sơ mật S-1 của SpaceX, liên quan tới kế hoạch huy động vốn lên tới 1,75 nghìn tỷ USD sắp tới, hé lộ thông tin công ty này đang cân nhắc tự phát triển và sản xuất một số bộ xử lý phục vụ nhu cầu nội bộ.

Các con chip được đề cập được gọi là GPU, thay vì các mạch chuyên dụng (ASIC) thường dùng để tăng tốc AI. 

Thông tin này xuất hiện ngay sau tuyên bố gây chú ý mới đây của tỷ phú Elon Musk - cho biết sẽ sử dụng tiến trình 14A của Intel trong liên doanh sản xuất chip TeraFab, với SpaceX đóng vai trò vận hành nhà máy.

S-1 là tài liệu bắt buộc phải nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ nhằm công bố các rủi ro và tình hình tài chính trước khi niêm yết cổ phiếu.

Hiện SpaceX chưa đưa ra bình luận chính thức, và quy mô cụ thể của khoản đầu tư vẫn chưa được làm rõ.

Trong tài liệu S-1 mà Reuters tiếp cận, việc “tự sản xuất GPU” được liệt kê như một trong những nguyên nhân khiến chi phí đầu tư của SpaceX dự kiến tăng mạnh trong thời gian tới. 

Trước đó, Elon Musk đã xác nhận SpaceX sẽ xây dựng và vận hành các cơ sở sản xuất bán dẫn quy mô lớn để sản xuất chip do Tesla thiết kế. Tuy nhiên, việc tự phát triển GPU dường như là kế hoạch hoàn toàn mới.

Trong cuộc đua phần cứng AI, mỗi “ông lớn” đang chọn một hướng đi riêng. Nvidia hiện thống trị thị trường với GPU - dòng chip đa năng, có thể xử lý song song khối lượng lớn dữ liệu. Trong khi đó, Alphabet thông qua Google lại phát triển TPU - các bộ xử lý chuyên biệt, tối ưu cho những tác vụ nhất định như huấn luyện mô hình AI hay vận hành chatbot. Đến nay vẫn chưa rõ SpaceX sẽ đi theo hướng nào.

Bên cạnh đó, cách đặt tên cho các bộ tăng tốc AI hiện rất khác nhau giữa các công ty. Chẳng hạn, AMD và Nvidia gọi sản phẩm của mình là GPU; Google dùng thuật ngữ TPU; Microsoft gọi Maia là “máy gia tốc”; còn SambaNova Systems gọi chip AI lại RDU.

Phần lớn các nhà cung cấp dịch vụ đám mây quy mô lớn và các hãng phần cứng độc lập vẫn xếp các bộ tăng tốc AI vào nhóm ASIC, tức chip thiết kế riêng cho từng ứng dụng.

Chính vì vậy, việc SpaceX không nhắc tới các ASIC AI do Tesla phát triển khiến Reuters cho rằng công ty này có thể thiết kế và sản xuất bộ xử lý khác, có thể không trùng với các dòng chip AI hiện tại của Tesla.

Dù vậy, năng lực thực tế của SpaceX, hoặc bộ phận xAI, trong việc phát triển các chip tùy biến phức tạp để cạnh tranh với GPU và bộ tăng tốc AI từ những tên tuổi như AMD, Nvidia hay SambaNova vẫn là dấu hỏi.

Bản thân Elon Musk trước đây cũng từng gọi bộ xử lý AI5 của Tesla là “GPU”, dù con chip này không xử lý đồ họa theo cách truyền thống do thiếu các khối phần cứng chuyên biệt. 

Chính sự thiếu nhất quán trong cách đặt tên, vốn xuất phát từ việc các chip này được thiết kế cho những khối lượng công việc rất đặc thù, khiến việc xác định SpaceX thực sự muốn sản xuất chip AI5/AI6 của Tesla hay một dòng GPU hoàn toàn mới trở nên khó phán đoán.

Thực tế, sản xuất GPU là một trong những công việc phức tạp nhất trong ngành công nghiệp hiện đại. Ngay cả Nvidia, đơn vị tiên phong thiết kế GPU cũng không trực tiếp sản xuất mà phải thuê ngoài cho TSMC.

TSMC đã mất hàng thập kỷ và hàng tỷ USD để hoàn thiện các quy trình chế tạo tiên tiến, vốn đòi hỏi vật liệu đặc biệt và hơn một nghìn công đoạn với độ chính xác ở cấp độ nguyên tử. Kinh nghiệm sản xuất hàng tỷ con chip cho Apple, đặc biệt là dòng iPhone, đã giúp họ tích lũy năng lực mà rất ít công ty có thể theo kịp.

Hiện nay, chuỗi giá trị bán dẫn được phân tách thành nhiều công đoạn như thiết kế, chế tạo, đóng gói và kiểm thử, với nhiều doanh nghiệp khác nhau đảm nhiệm. Tuy nhiên, Elon Musk cho biết Terafab sẽ đi theo hướng tích hợp dọc: kiểm soát toàn bộ quy trình, từ thiết kế đến sản xuất.

Tham vọng trung tâm dữ liệu không gian của SpaceX có lặp lại vết xe đổ của Microsoft?

18:10, 02/04/2026

Tham vọng trung tâm dữ liệu không gian của SpaceX có lặp lại vết xe đổ của Microsoft?

Trung Quốc đang nhập khẩu công cụ chip từ những thị trường nào?

09:57, 18/04/2026

Trung Quốc đang nhập khẩu công cụ chip từ những thị trường nào?

Trung Quốc trợ cấp sản xuất chip gấp 3,6 lần Hoa Kỳ trong thập kỷ qua

09:35, 15/04/2026

Trung Quốc trợ cấp sản xuất chip gấp 3,6 lần Hoa Kỳ trong thập kỷ qua

Từ khóa:

bán dẫn chip TeraFab Elon musk GPU kinh tế số SpaceX

Đọc thêm

CEO Cursor 25 tuổi: Từ thực tập sinh Google, đến cú "bắt tay" SpaceX trong thương vụ 60 tỷ USD

CEO Cursor 25 tuổi: Từ thực tập sinh Google, đến cú “bắt tay” SpaceX trong thương vụ 60 tỷ USD

Michael Truell, CEO 25 tuổi của Cursor, startup lập trình AI được cho là sắp được SpaceX đầu tư 60 tỷ USD để mua lại, từng là thực tập sinh tại Google…

Khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật phiên bản mới

Khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật phiên bản mới

Ngày 23/4, Bộ Tư pháp tổ chức Lễ khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (phiên bản mới), Hệ thống thông tin hỗ trợ tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật và Hội nghị tập huấn, triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Robot AI mở ra kỳ vọng phục hồi cho các nhà máy Đức

Robot AI mở ra kỳ vọng phục hồi cho các nhà máy Đức

Sự xuất hiện của các robot tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) tại hội chợ công nghệ công nghiệp lớn nhất thế giới ở Hannover đang thắp lên kỳ vọng về một cú hích mới cho ngành sản xuất Đức, trong bối cảnh nền kinh tế lớn nhất châu Âu vẫn đang đối mặt nhiều thách thức...

9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

Samsung Electronics của Hàn Quốc hiện là nhà sản xuất con chip nhớ lớn nhất thế giới, với vốn hóa 897 tỷ USD, bỏ xa các đối thủ còn lại...

Doanh nghiệp thiếu kịch bản ứng phó khi hệ thống thông tin bị xâm nhập

Doanh nghiệp thiếu kịch bản ứng phó khi hệ thống thông tin bị xâm nhập

Đa phần doanh nghiệp mới chỉ tập trung vào phòng ngừa, ngăn chặn tấn công an ninh mạng, trong khi trường hợp đã bị xâm nhập lại ít được chuẩn bị để ứng phó bài bản...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Củng cố "lá chắn" năng lượng quốc gia

eMagazine

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

Thực phẩm và đồ uống: Lĩnh vực năng động và thiết yếu nhất trên toàn cầu

eMagazine

Thực phẩm và đồ uống: Lĩnh vực năng động và thiết yếu nhất trên toàn cầu

1

SHB ra mắt nhận diện thương hiệu mới

Tài chính

2

Các thương hiệu thực phẩm chức năng trong cuộc đua đổi mới

Sức khỏe

3

Italy sắp vượt Hy Lạp thành nước nợ nhiều nhất khu vực đồng euro

Thế giới

4

Trung Quốc và Ấn Độ tranh giành mua dầu Nga

Thế giới

5

Chính thức thông qua Nghị quyết thí điểm chế định luật sư công

Dân sinh

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy