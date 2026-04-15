Trang chủ Kinh tế số

Trung Quốc trợ cấp sản xuất chip gấp 3,6 lần Hoa Kỳ trong thập kỷ qua

Hạ Chi

15/04/2026, 09:35

Từ năm 2014–2023, Trung Quốc bỏ xa nhiều quốc gia trong đầu tư công vào ngành bán dẫn...

Ảnh minh hoạ: Getty Images.

Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, tổng chi tiêu chính sách cho ngành công nghiệp bán dẫn của Trung Quốc đạt khoảng 142 tỷ USD trong giai đoạn 2014–2023, cao hơn khoảng 3,6 lần so với 39 tỷ USD mà Hoa Kỳ cam kết trong cùng kỳ. 

Báo cáo cho rằng quy mô đầu tư khổng lồ này đã giúp Trung Quốc cải thiện vị thế trên trường quốc tế, cả về ảnh hưởng lẫn quyền lực công nghệ.

Trong danh sách, Hàn Quốc đứng thứ hai với khoảng 55 tỷ USD, tiếp theo là Liên minh châu Âu với 47 tỷ USD, Nhật Bản 17,5 tỷ USD và Đài Loan 16 tỷ USD. 

Tuy nhiên, khoảng cách đầu tư giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ giai đoạn 2014–2023 dĩ nhiên chưa thể phản ánh đầy đủ các khoản giải ngân lớn gần đây của quốc gia châu Mỹ, đặc biệt là sau khi Đạo luật CHIPS và Khoa học được ban hành vào tháng 8/2022. Đồng thời, báo cáo cũng chưa tính đến giai đoạn ba của Quỹ Đầu tư Công nghiệp Mạch tích hợp Trung Quốc (“Quỹ lớn III”), ra mắt vào tháng 5/2024 với quy mô khoảng 47,5 tỷ USD.

Nguồn ảnh: CSIS

Hiện nay, các công ty bán dẫn có trụ sở tại Hoa Kỳ vẫn chiếm hơn 50% thị phần toàn cầu tính theo nơi đặt trụ sở doanh nghiệp, trong khi miếng bánh của các công ty Trung Quốc chỉ vào khoảng 4,5%.

Theo báo cáo, tỷ trọng sản xuất bán dẫn toàn cầu của SMIC (Trung Quốc) vào giữa năm 2025 ước đạt khoảng 6%, đứng thứ ba thế giới sau TSMC và Samsung. Tuy nhiên, theo đánh giá của các nhà phân tích, SMIC vẫn chậm hơn TSMC từ hai đến ba thế hệ công nghệ. Hiệu suất sản xuất của hãng được cho là chỉ khoảng 20% với tiến trình 5nm và dao động từ 25% đến 46% với tiến trình 7nm, trong khi các đối thủ như Intel, Samsung và TSMC đã tiến tới công nghệ 2nm, với tỷ lệ thành phẩm có thể đạt tới 90%.

Báo cáo cho thấy SMIC hiện gần như bị “chặn lại” ở các tiến trình dưới 7nm do không thể tiếp cận hệ thống quang khắc EUV của ASML và trong thời gian tới, khả năng tiếp cận cả công nghệ DUV tiên tiến cũng có thể bị hạn chế. Theo Scott Kennedy, khoảng cách công nghệ này không những chưa được thu hẹp mà còn đứng trước nguy cơ tiếp tục nới rộng.

Báo cáo cũng lưu ý rằng các phòng thí nghiệm tại Trung Quốc đã nỗ lực tự phát triển hệ thống EUV, song đến nay vẫn chưa thể chế tạo được một con chip hoàn chỉnh, cho thấy những rào cản kỹ thuật vẫn còn rất lớn.

Ở mảng thiết kế, Nvidia hiện chiếm hơn 90% thị phần GPU toàn cầu. Trong khi đó, các doanh nghiệp Trung Quốc như Huawei, Alibaba, cùng Cambricon và Moore Threads vẫn đang ở phía sau về năng lực tính toán.

Một hạn chế lớn khác, theo ông Kennedy, nằm ở cường độ đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D). Các công ty chip Mỹ tái đầu tư trung bình 17,7% doanh thu cho R&D, trong khi con số này ở các doanh nghiệp Trung Quốc chỉ khoảng 9,2%.

“Quỹ lớn III” (Big Fund III) của Bắc Kinh, ra mắt năm 2024, được kỳ vọng sẽ thu hẹp khoảng cách trong các lĩnh vực then chốt như thiết bị sản xuất chip, phần mềm thiết kế EDA và bộ tăng tốc AI.

Báo cáo dẫn nhận định của nhà phân tích Jimmy Goodrich rằng Trung Quốc nhiều khả năng vẫn sẽ “bám đuổi nhanh” trong thời gian dài, đồng thời gặp nhiều thách thức để bắt kịp các quốc gia dẫn đầu trong tương lai gần. Quan điểm này cũng được ông Kennedy đồng tình, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ siết chặt kiểm soát xuất khẩu đối với công nghệ quang khắc tiên tiến.

Nvidia cũng thiếu chip

09:51, 12/04/2026

Nvidia cũng thiếu chip

Các “ông lớn” chip Hàn Quốc tăng tốc đầu tư vào Trung Quốc để giải bài toán thiếu hụt bộ nhớ AI

08:38, 01/04/2026

Các "ông lớn" chip Hàn Quốc tăng tốc đầu tư vào Trung Quốc để giải bài toán thiếu hụt bộ nhớ AI

Google tung lời giải cho “cơn khát chip”

19:27, 27/03/2026

Google tung lời giải cho "cơn khát chip"

Amazon chi 11,57 tỷ USD thâu tóm công ty vệ tinh, tăng tốc cạnh tranh với Starlink

Thương vụ này sẽ tạo nền tảng để Amazon xây dựng hệ thống vệ tinh kết nối trực tiếp tới thiết bị người dùng (direct-to-device), dự kiến triển khai từ năm 2028...

Nhà máy thông minh: Hiểu “luật chơi”, phản ứng nhanh để không đứng ngoài chuỗi cung ứng toàn cầu

Mật độ robot tại Việt Nam hiện vẫn ở mức thấp, chỉ đạt 20 – 30 chiếc/10.000 lao động, con số này chưa bằng 7% so với Nhật Bản và thấp hơn nhiều so Hàn Quốc, Đài Loan. Tuy nhiên, với tốc độ tăng trưởng dự kiến 8–12% mỗi năm từ nay đến 2030, thị trường tự động hóa Việt Nam được kỳ vọng sẽ sớm thu hẹp khoảng cách...

Quỹ Phát triển AI quốc gia có quy mô dự kiến 30.000 tỷ đồng

Quỹ Phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) quốc gia dự kiến được ngân sách nhà nước cấp vốn với tổng quy mô là 30.000 tỷ đồng, được cấp theo nhiều đợt phù hợp với khả năng cân đối ngân sách và yêu cầu triển khai nhiệm vụ...

Hà Nội sẽ có Trung tâm An ninh mạng từ năm 2027

Hà Nội sẽ xây dựng, đưa vào vận hành Trung tâm An ninh mạng Thành phố, đảm bảo hoạt động giám sát và sẵn sàng ứng phó với các nguy cơ tấn công mạng, đồng thời có thể chia sẻ dữ liệu giám sát an ninh mạng quốc gia, hoàn thành trong quý 2/2027...

Mô hình AI Trung Quốc thống trị thị trường AI mã nguồn mở toàn cầu

Qwen, mô hình trí tuệ nhân tạo do Alibaba phát triển, được cho là đã chiếm hơn một nửa thị phần tải xuống AI mã nguồn mở trên toàn cầu…

Những chủ nợ đang nắm giữ khối nợ công 39 nghìn tỷ USD của Mỹ

Thế giới

Những chủ nợ đang nắm giữ khối nợ công 39 nghìn tỷ USD của Mỹ

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 15-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 15-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Trung Quốc thu hút khách quốc tế không chỉ từ thị thực

Du lịch

2

Amazon chi 11,57 tỷ USD thâu tóm công ty vệ tinh, tăng tốc cạnh tranh với Starlink

Kinh tế số

3

Chứng khoán KIS tung ưu đãi 1,1 tỷ đồng: Tặng cổ phiếu, hoàn phí 100%

Chứng khoán

4

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Italia Sergio Mattarella

Tiêu điểm

5

Nhà máy thông minh: Hiểu “luật chơi”, phản ứng nhanh để không đứng ngoài chuỗi cung ứng toàn cầu

Thị trường

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

