Starlink và địa chính trị số: Khi hạ tầng internet trở thành công cụ quyền lực toàn cầu

Việc một doanh nghiệp tư nhân sở hữu hạ tầng viễn thông toàn cầu đang làm thay đổi cán cân địa chính trị. Starlink - mạng internet vệ tinh do SpaceX phát triển - không chỉ là một đột phá công nghệ, mà đang nổi lên như một công cụ chiến lược trong khủng hoảng, xung đột và cạnh tranh quyền lực giữa các quốc gia.

Trong kỷ nguyên kinh tế số, quyền kiểm soát kết nối internet, dữ liệu và hạ tầng viễn thông đang trở thành một dạng quyền lực mới. Trường hợp Starlink cho thấy sự giao thoa ngày càng sâu sắc giữa công nghệ, kinh tế và địa chính trị, đồng thời đặt ra những câu hỏi lớn về chủ quyền số, quản trị không gian và vai trò của doanh nghiệp tư nhân trong cấu trúc quyền lực toàn cầu.

Tỷ phú Elon Musk, nhà sáng lập Starlink và SpaceX. Ảnh: Julia Demaree Nikhinson/AP Photo/dpa/picture alliance.

INTERNET VỆ TINH: TỪ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ĐẾN CÔNG CỤ CHIẾN LƯỢC

Thiếu khả năng tiếp cận internet vẫn là một trong những rào cản lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội tại nhiều khu vực trên thế giới, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa và các khu vực có hạ tầng yếu kém.

Trong bối cảnh đó, Starlink được tỷ phú công nghệ Mỹ Elon Musk phát triển như một giải pháp đột phá nhằm cung cấp kết nối băng thông rộng toàn cầu thông qua mạng lưới vệ tinh quỹ đạo thấp.

Khác với các hệ thống vệ tinh truyền thống hoạt động ở quỹ đạo địa tĩnh (khoảng 36.000 km), Starlink sử dụng các vệ tinh bay ở độ cao khoảng 550 km, giúp giảm độ trễ và tăng tốc độ truyền dữ liệu. Với hàng chục nghìn vệ tinh nhỏ dự kiến triển khai trong tương lai, hệ thống này có khả năng cung cấp internet tốc độ cao ở hầu hết mọi nơi trên Trái Đất.

Ban đầu, Starlink được kỳ vọng là một dự án thương mại nhằm thu hẹp khoảng cách số toàn cầu. Tuy nhiên, phạm vi ứng dụng của hệ thống này đã nhanh chóng vượt xa mục tiêu công nghệ. Từ một nền tảng cung cấp dịch vụ internet, Starlink đang trở thành một phần của hạ tầng chiến lược toàn cầu, được sử dụng trong các tình huống thiên tai, khủng hoảng, xung đột và các phong trào xã hội.

Trong nhiều trường hợp, Starlink là phương án duy nhất để duy trì kết nối khi hạ tầng mặt đất bị gián đoạn do thiên tai, xung đột hoặc các biện pháp kiểm soát của chính phủ. Điều này khiến hạ tầng vệ tinh trở thành một yếu tố thiết yếu trong vận hành kinh tế - xã hội hiện đại, từ y tế, giáo dục đến tài chính và logistics.

Thiết bị thu Starlink được đưa vào Iran, hỗ trợ duy trì kết nối khi internet bị gián đoạn. Ảnh: Middle East Images/picture alliance.

QUYỀN LỰC HẠ TẦNG VÀ ĐỊA CHÍNH TRỊ SỐ

Trong những năm gần đây, Starlink đã được triển khai tại nhiều khu vực có bất ổn chính trị và xung đột vũ trang. Hệ thống này được sử dụng bởi lực lượng cứu trợ, cơ sở y tế, doanh nghiệp hạ tầng và các tổ chức xã hội nhằm duy trì liên lạc khi mạng internet mặt đất bị gián đoạn.

Tại Ukraine, kể từ năm 2022, Starlink được sử dụng để duy trì kết nối cho các cơ quan dân sự và một số hoạt động điều phối trong bối cảnh hạ tầng viễn thông chịu nhiều tác động từ xung đột.

Đồng thời, cũng xuất hiện thông tin về việc các thiết bị Starlink được đưa vào khu vực này thông qua nhiều kênh khác nhau, phản ánh tính chất khó kiểm soát của hạ tầng vệ tinh toàn cầu.

Tại Sudan, trong bối cảnh nội chiến, các thiết bị Starlink được ghi nhận là xuất hiện trên thị trường chợ đen và được một số lực lượng sử dụng để liên lạc và điều phối. Điều này đặt ra câu hỏi về khả năng kiểm soát công nghệ khi hạ tầng do doanh nghiệp tư nhân cung cấp có thể vượt qua các biện pháp quản lý quốc gia.

Tại Iran, trong các đợt biểu tình đầu năm 2026, việc chính phủ cắt internet đã thúc đẩy nhu cầu sử dụng các thiết bị vệ tinh được đưa vào không chính thức. Starlink được cho là đã hỗ trợ các nhóm xã hội duy trì liên lạc, vượt qua các biện pháp kiểm soát thông tin.

Tại Venezuela, Starlink từng được sử dụng để tránh phong tỏa thông tin và đảm bảo kết nối internet thông qua các kênh phi chính thức

Đáng chú ý, sau những biến động chính trị đầu năm 2026, SpaceX đã cung cấp miễn phí dịch vụ internet trong thời gian ngắn cho người dân nước này, cho thấy khả năng can thiệp trực tiếp của doanh nghiệp công nghệ vào môi trường chính trị - xã hội.

Ở Dải Gaza, Starlink được triển khai cho mục đích nhân đạo nhằm hỗ trợ y tế từ xa và điều phối cứu trợ, song việc tiếp cận của người dân vẫn bị hạn chế do các cân nhắc an ninh.

Những trường hợp trên cho thấy Starlink không chỉ là một nền tảng công nghệ trung lập mà đã trở thành một thành tố của môi trường địa chính trị số. Việc một doanh nghiệp tư nhân kiểm soát hạ tầng kết nối toàn cầu tạo ra cấu trúc quyền lực mới, nơi quyết định kỹ thuật có thể mang hàm ý chính trị và chiến lược.

Khái niệm “chủ quyền số” vì thế ngày càng được nhấn mạnh. Trong kỷ nguyên kinh tế số, quyền kiểm soát kết nối, dữ liệu và hạ tầng viễn thông đang trở thành một phần của quyền lực quốc gia, tương tự như năng lượng hay tài chính trong các giai đoạn trước.

Tên lửa Trung Quốc phóng phi hành gia lên trạm vũ trụ (tháng 4/2025), trong bối cảnh cạnh tranh vệ tinh toàn cầu. Ảnh: Andy Wong/AP Photo/dpa/picture alliance.

CUỘC ĐUA VỆ TINH TOÀN CẦU VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, Starlink cũng đối mặt với các tranh luận về môi trường và không gian. Các vệ tinh có vòng đời ngắn, trung bình dưới 5 năm, và mỗi ngày có một hoặc hai vệ tinh bị đốt cháy khi quay trở lại khí quyển, giải phóng oxit nhôm. Một số nghiên cứu cảnh báo rằng hiện tượng này có thể tác động đến tầng ozone và góp phần vào biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, hàng chục nghìn vệ tinh phản xạ ánh sáng mặt trời, làm bầu trời đêm sáng hơn, ảnh hưởng đến quan sát thiên văn và hệ sinh thái động vật. Rác thải không gian và nguy cơ va chạm giữa các vệ tinh cũng đang trở thành thách thức lớn đối với quản trị không gian vũ trụ.

Sự trỗi dậy của Starlink đã thúc đẩy một làn sóng đầu tư toàn cầu vào hạ tầng vệ tinh quỹ đạo thấp. Tại châu Âu, Eutelsat với dịch vụ OneWeb đang tập trung vào khách hàng doanh nghiệp và lĩnh vực hàng hải, đồng thời tham gia dự án IRIS2 - mạng vệ tinh an toàn cao nhằm giảm phụ thuộc vào hạ tầng của Mỹ.

Tại Mỹ, Amazon của Jeff Bezos đang phát triển Project Kuiper với hơn 3.200 vệ tinh, dự kiến cung cấp dịch vụ tại Bắc Mỹ và châu Âu trong thời gian tới. Sự tham gia của Amazon cho thấy thị trường internet vệ tinh đang trở thành một ngành công nghiệp chiến lược, thu hút các tập đoàn công nghệ lớn.

Trung Quốc cũng đẩy mạnh hai dự án lớn là Guowang và Qianfan, với tổng số vệ tinh dự kiến lên tới hơn 20.000, phục vụ mục tiêu quốc gia, quân sự và thương mại. Cuộc cạnh tranh này phản ánh xu hướng “vũ trụ hóa” hạ tầng số, nơi quỹ đạo Trái Đất thấp trở thành không gian chiến lược mới.

Starlink cũng mở ra cơ hội lớn cho thu hẹp khoảng cách số và phát triển kinh tế - xã hội toàn cầu. Tuy nhiên, cùng với cơ hội là những rủi ro về chủ quyền số, an ninh thông tin, môi trường và quản trị không gian. Đối với các quốc gia, bài toán không chỉ là tiếp cận công nghệ, mà là xây dựng chiến lược dài hạn để bảo đảm tự chủ hạ tầng số trong một thế giới ngày càng phụ thuộc vào không gian vũ trụ và dữ liệu.