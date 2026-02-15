Starlink và địa chính trị số: Khi hạ tầng internet trở thành công cụ quyền lực toàn cầu
Trọng Hoàng
15/02/2026, 16:18
Việc một doanh nghiệp tư nhân sở hữu hạ tầng viễn thông toàn cầu đang làm thay đổi cán cân địa chính trị. Starlink - mạng internet vệ tinh do SpaceX phát triển - không chỉ là một đột phá công nghệ, mà đang nổi lên như một công cụ chiến lược trong khủng hoảng, xung đột và cạnh tranh quyền lực giữa các quốc gia.
Trong kỷ nguyên kinh tế số, quyền
kiểm soát kết nối internet, dữ liệu và hạ tầng viễn thông đang trở thành một
dạng quyền lực mới. Trường hợp Starlink cho thấy sự giao thoa ngày càng sâu sắc
giữa công nghệ, kinh tế và địa chính trị, đồng thời đặt ra những câu hỏi lớn về
chủ quyền số, quản trị không gian và vai trò của doanh nghiệp tư nhân trong cấu
trúc quyền lực toàn cầu.
INTERNET
VỆ TINH: TỪ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ĐẾN CÔNG CỤ CHIẾN LƯỢC
Thiếu khả năng tiếp cận internet vẫn
là một trong những rào cản lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội tại nhiều
khu vực trên thế giới, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa và các khu vực có hạ tầng
yếu kém.
Trong bối cảnh đó, Starlink được tỷ phú công nghệ Mỹ Elon Musk phát
triển như một giải pháp đột phá nhằm cung cấp kết nối băng thông rộng toàn cầu
thông qua mạng lưới vệ tinh quỹ đạo thấp.
Khác với các hệ thống vệ tinh truyền
thống hoạt động ở quỹ đạo địa tĩnh (khoảng 36.000 km), Starlink sử dụng các vệ
tinh bay ở độ cao khoảng 550 km, giúp giảm độ trễ và tăng tốc độ truyền dữ
liệu. Với hàng chục nghìn vệ tinh nhỏ dự kiến triển khai trong tương lai, hệ
thống này có khả năng cung cấp internet tốc độ cao ở hầu hết mọi nơi trên Trái
Đất.
Ban đầu, Starlink được kỳ vọng là
một dự án thương mại nhằm thu hẹp khoảng cách số toàn cầu. Tuy nhiên, phạm vi
ứng dụng của hệ thống này đã nhanh chóng vượt xa mục tiêu công nghệ. Từ một nền
tảng cung cấp dịch vụ internet, Starlink đang trở thành một phần của hạ tầng
chiến lược toàn cầu, được sử dụng trong các tình huống thiên tai, khủng hoảng,
xung đột và các phong trào xã hội.
Trong nhiều trường hợp, Starlink là
phương án duy nhất để duy trì kết nối khi hạ tầng mặt đất bị gián đoạn do thiên
tai, xung đột hoặc các biện pháp kiểm soát của chính phủ. Điều này khiến hạ
tầng vệ tinh trở thành một yếu tố thiết yếu trong vận hành kinh tế - xã hội
hiện đại, từ y tế, giáo dục đến tài chính và logistics.
QUYỀN
LỰC HẠ TẦNG VÀ ĐỊA CHÍNH TRỊ SỐ
Trong những năm gần đây, Starlink đã
được triển khai tại nhiều khu vực có bất ổn chính trị và xung đột vũ trang. Hệ
thống này được sử dụng bởi lực lượng cứu trợ, cơ sở y tế, doanh nghiệp hạ tầng
và các tổ chức xã hội nhằm duy trì liên lạc khi mạng internet mặt đất bị gián
đoạn.
Tại Ukraine, kể từ năm 2022,
Starlink được sử dụng để duy trì kết nối cho các cơ quan dân sự và một số hoạt
động điều phối trong bối cảnh hạ tầng viễn thông chịu nhiều tác động từ xung đột.
Đồng thời, cũng xuất hiện thông tin về việc các thiết bị Starlink được đưa vào
khu vực này thông qua nhiều kênh khác nhau, phản ánh tính chất khó kiểm soát
của hạ tầng vệ tinh toàn cầu.
Tại Sudan, trong bối cảnh nội chiến,
các thiết bị Starlink được ghi nhận là xuất hiện trên thị trường chợ đen và
được một số lực lượng sử dụng để liên lạc và điều phối. Điều này đặt ra câu hỏi
về khả năng kiểm soát công nghệ khi hạ tầng do doanh nghiệp tư nhân cung cấp có
thể vượt qua các biện pháp quản lý quốc gia.
Tại Iran, trong các đợt biểu tình
đầu năm 2026, việc chính phủ cắt internet đã thúc đẩy nhu cầu sử dụng các thiết
bị vệ tinh được đưa vào không chính thức. Starlink được cho là đã hỗ trợ các
nhóm xã hội duy trì liên lạc, vượt qua các biện pháp kiểm soát thông tin.
Tại Venezuela, Starlink từng được sử
dụng để tránh phong tỏa thông tin và đảm bảo kết nối internet thông qua các
kênh phi chính thức
Đáng chú ý, sau những biến động chính trị đầu năm 2026,
SpaceX đã cung cấp miễn phí dịch vụ internet trong thời gian ngắn cho người dân
nước này, cho thấy khả năng can thiệp trực tiếp của doanh nghiệp công nghệ vào
môi trường chính trị - xã hội.
Ở Dải Gaza, Starlink được triển khai
cho mục đích nhân đạo nhằm hỗ trợ y tế từ xa và điều phối cứu trợ, song việc
tiếp cận của người dân vẫn bị hạn chế do các cân nhắc an ninh.
Những trường hợp trên cho thấy
Starlink không chỉ là một nền tảng công nghệ trung lập mà đã trở thành một
thành tố của môi trường địa chính trị số. Việc một doanh nghiệp tư nhân kiểm
soát hạ tầng kết nối toàn cầu tạo ra cấu trúc quyền lực mới, nơi quyết định kỹ
thuật có thể mang hàm ý chính trị và chiến lược.
Khái niệm “chủ quyền số” vì thế ngày
càng được nhấn mạnh. Trong kỷ nguyên kinh tế số, quyền kiểm soát kết nối, dữ
liệu và hạ tầng viễn thông đang trở thành một phần của quyền lực quốc gia,
tương tự như năng lượng hay tài chính trong các giai đoạn trước.
CUỘC
ĐUA VỆ TINH TOÀN CẦU VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH
Bên cạnh yếu tố địa chính trị,
Starlink cũng đối mặt với các tranh luận về môi trường và không gian. Các vệ
tinh có vòng đời ngắn, trung bình dưới 5 năm, và mỗi ngày có một hoặc hai vệ
tinh bị đốt cháy khi quay trở lại khí quyển, giải phóng oxit nhôm. Một số
nghiên cứu cảnh báo rằng hiện tượng này có thể tác động đến tầng ozone và góp
phần vào biến đổi khí hậu.
Ngoài ra, hàng chục nghìn vệ tinh
phản xạ ánh sáng mặt trời, làm bầu trời đêm sáng hơn, ảnh hưởng đến quan sát
thiên văn và hệ sinh thái động vật. Rác thải không gian và nguy cơ va chạm giữa
các vệ tinh cũng đang trở thành thách thức lớn đối với quản trị không gian vũ
trụ.
Sự trỗi dậy của Starlink đã thúc đẩy
một làn sóng đầu tư toàn cầu vào hạ tầng vệ tinh quỹ đạo thấp. Tại châu Âu,
Eutelsat với dịch vụ OneWeb đang tập trung vào khách hàng doanh nghiệp và lĩnh
vực hàng hải, đồng thời tham gia dự án IRIS2 - mạng vệ tinh an toàn cao nhằm
giảm phụ thuộc vào hạ tầng của Mỹ.
Tại Mỹ, Amazon của Jeff Bezos đang
phát triển Project Kuiper với hơn 3.200 vệ tinh, dự kiến cung cấp dịch vụ tại
Bắc Mỹ và châu Âu trong thời gian tới. Sự tham gia của Amazon cho thấy thị
trường internet vệ tinh đang trở thành một ngành công nghiệp chiến lược, thu
hút các tập đoàn công nghệ lớn.
Trung Quốc cũng đẩy mạnh hai dự án
lớn là Guowang và Qianfan, với tổng số vệ tinh dự kiến lên tới hơn 20.000, phục
vụ mục tiêu quốc gia, quân sự và thương mại. Cuộc cạnh tranh này phản ánh xu
hướng “vũ trụ hóa” hạ tầng số, nơi quỹ đạo Trái Đất thấp trở thành không gian
chiến lược mới.
Starlink cũng mở ra cơ hội lớn cho
thu hẹp khoảng cách số và phát triển kinh tế - xã hội toàn cầu. Tuy nhiên, cùng
với cơ hội là những rủi ro về chủ quyền số, an ninh thông tin, môi trường và
quản trị không gian. Đối với các quốc gia, bài toán không chỉ là tiếp cận công
nghệ, mà là xây dựng chiến lược dài hạn để bảo đảm tự chủ hạ tầng số trong một
thế giới ngày càng phụ thuộc vào không gian vũ trụ và dữ liệu.
Chính thức cấp phép cho Internet Starlink vào Việt Nam
Theo Giấy phép tần số vô tuyến điện được cấp, giai đoạn đầu Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam được triển khai bao 4 trạm cổng (gateway) và quy mô thiết bị đầu cuối tối đa 600.000 thiết bị...
Để Việt Nam hóa rồng: “Hành lang hẹp” và chìa khóa từ tăng năng suất lao động
Tăng trưởng dựa trên thâm dụng vốn và lao động giá rẻ đang dần chạm tới giới hạn, đẩy Việt Nam đối mặt với nguy cơ “bẫy thu nhập trung bình” hiện hữu. Để duy trì đà phát triển khi giai đoạn dân số vàng đi qua, chìa khóa nằm ở việc cải thiện năng suất lao động và chuyển dịch sang giai đoạn đổi mới sáng tạo...
OpenAI khai tử loạt mô hình cũ, trong đó có GPT-4o
Công ty công nghệ OpenAI đã chính thức dừng hoạt động GPT-4o – mô hình từng được đông đảo người dùng ưa chuộng cùng một số phiên bản cũ khác.
Giao dịch tiền điện tử liên quan mạng lưới buôn người tăng mạnh 85%
Dòng tiền điện tử sử dụng trong các dịch vụ liên quan đến mạng lưới buôn người được cho là đã tăng 85% trong năm 2025, với tổng giá trị lên tới hàng trăm triệu USD qua những dịch vụ đã được nhận diện...
Malaysia bắt đầu thí điểm stablecoin và tài sản token hóa
Malaysia đang khởi động loạt chương trình thí điểm nhằm đánh giá việc phát triển stablecoin, tiền gửi ngân hàng được mã hóa và các mô hình ứng dụng tài sản số trong thực tế...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: