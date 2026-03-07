TP. Hồ Chí Minh thành lập Ban chỉ đạo về dữ liệu

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về dữ liệu Thành phố, nhằm tăng cường công tác xây dựng, quản lý và khai thác dữ liệu phục vụ hoạt động điều hành và phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố…

Theo đó, Ban Chỉ đạo về dữ liệu TP. Hồ Chí Minh được thành lập theo quyết định của UBND Thành phố, với Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được giữ vai trò Trưởng Ban. Cơ cấu tổ chức của Ban bao gồm 3 Phó Trưởng ban và 28 thành viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành của Thành phố. Đặc biệt, Công an TP. Hồ Chí Minh được giao làm cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, cho thấy tầm quan trọng của việc bảo mật và an toàn thông tin trong quá trình quản lý dữ liệu.

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo không chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu và đề xuất các chiến lược, cơ chế chính sách về phát triển dữ liệu mà còn bao gồm việc đôn đốc, kiểm tra và điều phối các sở, ban, ngành trong việc thực hiện các mục tiêu và giải pháp liên quan. Điều này đảm bảo rằng mọi hoạt động liên quan đến dữ liệu đều được thực hiện một cách đồng bộ và hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng quản lý và điều hành của Thành phố.

Việc thành lập Ban Chỉ đạo về dữ liệu được xem là một bước đi chiến lược trong bối cảnh TP. Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh chuyển đổi số. Nó không chỉ giúp tối ưu hóa việc quản lý và khai thác dữ liệu mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Với sự chỉ đạo sát sao từ lãnh đạo Thành phố và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, Ban Chỉ đạo hứa hẹn sẽ mang lại những thay đổi tích cực trong việc quản lý dữ liệu, góp phần xây dựng một chính quyền số hiện đại và hiệu quả.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo khi hoàn thành nhiệm vụ, nó sẽ tự giải thể, nhưng những nền tảng và kinh nghiệm tích lũy được sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các hoạt động quản lý dữ liệu của Thành phố.