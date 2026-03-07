Chủ Nhật, 08/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

TP. Hồ Chí Minh thành lập Ban chỉ đạo về dữ liệu

Phạm Vinh

07/03/2026, 09:02

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về dữ liệu Thành phố, nhằm tăng cường công tác xây dựng, quản lý và khai thác dữ liệu phục vụ hoạt động điều hành và phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố…

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được làm Trưởng Ban Chỉ đạo về dữ liệu.
Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được làm Trưởng Ban Chỉ đạo về dữ liệu.

Theo đó, Ban Chỉ đạo về dữ liệu TP. Hồ Chí Minh được thành lập theo quyết định của UBND Thành phố, với Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được giữ vai trò Trưởng Ban. Cơ cấu tổ chức của Ban bao gồm 3 Phó Trưởng ban và 28 thành viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành của Thành phố. Đặc biệt, Công an TP. Hồ Chí Minh được giao làm cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, cho thấy tầm quan trọng của việc bảo mật và an toàn thông tin trong quá trình quản lý dữ liệu.

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo không chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu và đề xuất các chiến lược, cơ chế chính sách về phát triển dữ liệu mà còn bao gồm việc đôn đốc, kiểm tra và điều phối các sở, ban, ngành trong việc thực hiện các mục tiêu và giải pháp liên quan. Điều này đảm bảo rằng mọi hoạt động liên quan đến dữ liệu đều được thực hiện một cách đồng bộ và hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng quản lý và điều hành của Thành phố.

Việc thành lập Ban Chỉ đạo về dữ liệu được xem là một bước đi chiến lược trong bối cảnh TP. Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh chuyển đổi số. Nó không chỉ giúp tối ưu hóa việc quản lý và khai thác dữ liệu mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Với sự chỉ đạo sát sao từ lãnh đạo Thành phố và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, Ban Chỉ đạo hứa hẹn sẽ mang lại những thay đổi tích cực trong việc quản lý dữ liệu, góp phần xây dựng một chính quyền số hiện đại và hiệu quả.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo khi hoàn thành nhiệm vụ, nó sẽ tự giải thể, nhưng những nền tảng và kinh nghiệm tích lũy được sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các hoạt động quản lý dữ liệu của Thành phố. 

TP. Hồ Chí Minh phê duyệt đề án thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm với vốn điều lệ dự kiến 500 tỷ đồng

16:04, 05/03/2026

TP. Hồ Chí Minh phê duyệt đề án thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm với vốn điều lệ dự kiến 500 tỷ đồng

TP. Hồ Chí Minh triển khai ứng dụng công nghệ GIS gắn biển số, quản lý số nhà

14:39, 24/02/2026

TP. Hồ Chí Minh triển khai ứng dụng công nghệ GIS gắn biển số, quản lý số nhà

Giao hàng bằng UAV: Bước đột phá trong logistics tại TP. Hồ Chí Minh

13:54, 13/02/2026

Giao hàng bằng UAV: Bước đột phá trong logistics tại TP. Hồ Chí Minh

Từ khóa:

Ban Chỉ đạo về dữ liệu TP. Hồ Chí Minh Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được chuyển đổi số chuyển đổi số TP. Hồ Chí Minh quản lý dữ liệu Vneconomy

Chủ đề:

Phát triển kinh tế dữ liệu

Đọc thêm

Indonesia và Malaysia sắp cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội

Indonesia và Malaysia sắp cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội

Malaysia và Indonesia là hai quốc gia Đông Nam Á đang có động thái cứng rắn để cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội...

Đà Nẵng tính miễn thuế cho startup bán dẫn, AI

Đà Nẵng tính miễn thuế cho startup bán dẫn, AI

Cụ thể các hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ được miễn thuế trên địa bàn thành phố…

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026 phát hành ngày 09/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Doanh nghiệp trước bài toán “nợ công nghệ” khi ứng dụng AI

Doanh nghiệp trước bài toán “nợ công nghệ” khi ứng dụng AI

Làn sóng AI đang lan rộng trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, mang lại cải thiện về doanh thu và hiệu quả vận hành. Tuy nhiên, việc triển khai nhanh cũng đặt ra yêu cầu về chiến lược và cơ chế quản trị rõ ràng để đảm bảo AI tạo ra giá trị thực...

Trung tâm dữ liệu trở thành mục tiêu quân sự mới của Iran

Trung tâm dữ liệu trở thành mục tiêu quân sự mới của Iran

Nhiều dịch vụ dành cho doanh nghiệp và người dùng tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã bị gián đoạn vào đầu tuần này, sau khi máy bay không người lái của Iran tấn công vào các trung tâm dữ liệu của Amazon Web Services (AWS) tại đây...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

eMagazine

Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

Logistics Việt Nam chuyển mình trở thành hub khu vực

eMagazine

Logistics Việt Nam chuyển mình trở thành hub khu vực

Thúc đẩy phụ nữ phát triển sự nghiệp trong ngành công nghệ tại Việt Nam

eMagazine

Thúc đẩy phụ nữ phát triển sự nghiệp trong ngành công nghệ tại Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Đổi mới mô hình tăng trưởng: Lồng ghép thiên nhiên vào phát triển kinh tế - xã hội

Kinh tế xanh

2

Xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn vận tải biển, đe dọa thương mại châu Phi

Thế giới

3

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đánh giá đúng tình hình thế giới, chủ động phản ứng chính sách

Tiêu điểm

4

VN-Index giảm mạnh, áp lực bán có thể tiếp diễn về vùng 1.700 điểm

Chứng khoán

5

Xu thế dòng tiền: Bán bớt đứng ngoài hay “đu” hàng nóng?

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy