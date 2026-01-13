STG bị phạt 3,8 tỷ đồng vì vi phạm thuế và hóa đơn

Nguyên nhân xử phạt là do STG đã có loạt hành vi vi phạm hành chính như: Khai sai thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp; Sử dụng không hợp pháp hóa đơn làm giảm số tiền thuế phải nộp.

Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam (mã STG-HOSE) thông báo nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục thuế TP.HCM.

Nguyên nhân xử phạt là do STG đã có loạt hành vi vi phạm hành chính như: Khai sai thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp; Sử dụng không hợp pháp hóa đơn làm giảm số tiền thuế phải nộp.

Việc xử phạt được thực hiện theo Nghị định số 125/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

Do đó, STG bị xử phạt hành chính với số tiền gần 530 triệu đồng - trong đó, phạt hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp hơn 525 triệu đồng và phạt 1,5 lần đối với hành vi sử dụng không hợp pháp hóa đơn để khai thuế làm giảm số thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2023 là gần 4,5 triệu đồng.

Biện pháp khắc phục buộc Sotrans phải nộp đủ hơn 2,6 tỷ đồng tiền truy thu số tiền thuế thiếu, tiền trốn thuế vào ngân sách nhà nước.

Cùng với đó, công ty phải nộp tiền chậm nộp thuế hơn 650 triệu đồng vào ngân sách nhà nước. Số tiền chậm nộp tiền thuế này được tính đến hết ngày 19/12/2025, công ty có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế kể từ sau ngày này theo quy định đến thời điểm thực nộp số tiền thuế truy thu và phạt (nêu trên) vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Như vậy, tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp thuế mà Sotrans phải nộp vào ngân sách nhà nước là hơn 3,8 tỷ đồng.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, công ty phải chấp hành, nếu quá thời hạn sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Công ty có trụ sở chính tại số 1B đường Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu, TPHCM. Người đại diện theo pháp luật là ông Đặng Vũ Thành, Tổng giám đốc.

Kết thúc quý 3/2025, công ty báo lãi sau thuế của công ty mẹ tăng 9263%, đạt hơn 220 tỷ, tương ứng mức tăng 217,7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024. Nguyên nhân chủ yếu là do quý 3 năm 2025 Công ty nhận được cổ tức từ các công ty con.

Còn lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất trong quý 3/2025 của Nhóm Công ty so với cùng kỳ năm 2024 tăng 51% lên 86,97 tỷ đồng, tương ứng tăng 29,28 tỷ. Nguyên nhân chủ yếu là do năm nay đơn giá dịch vụ khai khác cảng và sản lượng logistics tăng so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng năm 2025, STG báo lãi 230 tỷ - trong khi cùng kỳ lãi hơn 149 tỷ đồng.