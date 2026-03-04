Thứ Tư, 04/03/2026

Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

REE Energy tiếp nhận 100% vốn dự án điện gió Phú Cường

Hà Anh

04/03/2026, 07:48

Hội đồng quản trị REE đã chấp thuận cho công ty con là Công ty TNHH Năng lượng REE (REE Energy) nhận chuyển nhượng tối đa 100% vốn tại Công ty cổ phần Điện gió Phú Cường.

Sơ đồ giá cổ phiếu REE trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu REE trên TradingView.

Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (mã REE-HOSE) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc Công ty TNHH Năng lượng REE nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Điện gió Phú Cường.

Theo đó, HĐQT REE đã chấp thuận việc công ty con là Công ty TNHH Năng lượng REE (REE Energy) nhận chuyển nhượng tối đa 100% vốn tại Công ty cổ phần Điện gió Phú Cường theo thoả thuận giữa REE Energy và bên bán để thực hiện dự án cụm Nhà máy điện gió Phú Cường 1A và 1B có công suất lắp đặt 200 MW.

Địa điểm thực hiện dự án là tại xã Lai Hòa, xã Vĩnh Tân, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến: 9.140 tỷ đồng; Quy mô công suất: 1.400MW; Giai đoạn 1A: 200MW; Giai đoạn 1B: 200MW và Giai đoạn 2: 1.000MW.

Nếu giao dịch thành công, Điện gió Phú Cường sẽ trở thành công ty con của REE Energy.

Mới đây, VCSC điều chỉnh giảm 2,9% giá mục tiêu cho cổ phiếu REE nhưng vẫn duy trì khuyến nghị "mua". VCSC điều chỉnh giảm giá mục tiêu do định giá mảng thủy điện giảm 6% (dựa theo mức giảm 1% trong dự báo tổng lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2026-30 của mảng thủy điện do dự báo lợi nhuận sau thuế của VSH giảm 4%), và định giá mảng nước giảm 3% (do VCSC điều chỉnh giảm P/E mục tiêu cho mảng nước từ 10,3 lần xuống 10,0 lần, tương đương với mức P/E trung bình 4 năm của các công ty cùng ngành).

Bên cạnh đó, VCSC giảm 2,3% dự báo tổng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2026–30 (tương ứng -6%/0%/-2%/-2%/-3% đối với dự báo các năm trong giai đoạn dự báo), chủ yếu do tổng lợi nhuận sau thuế mảng thủy điện giảm 1%, và thu nhập lãi vay thấp hơn do số dư tiền mặt và đầu tư ngắn hạn cuối năm 2025 thấp hơn dự kiến. Những yếu tố này ảnh hưởng nhiều hơn so với tổng lợi nhuận sau thuế mảng bất động sản tăng 10% do lùi thời gian ghi nhận doanh số bán hàng.

Ngoài ra, VCSC dự phóng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2026 tăng 17% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu đến từ dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số mảng điện tăng 16% so với cùng kỳ năm trước (nhờ sản lượng điện bán ra của mảng thủy điện cao hơn và 96 MW công suất điện gió mới), lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số mảng cho thuê văn phòng tăng 45% so với cùng kỳ năm trước (kỳ vọng tỷ lệ lấp đầy phục hồi/tăng cao hơn và giá thuê tăng 4% so với cùng kỳ năm trước), và lợi nhuận sau thuế mảng M&E tăng 85% so với cùng kỳ năm trước (doanh thu tăng 42% so với cùng kỳ năm trước và không phải trích lập dự phòng).

VCSC cho biết định giá của REE có vẻ hấp dẫn với P/E dự phóng năm 2026 là 11,1 lần, thấp hơn 27% so với mức P/E trung vị 2 năm của cổ phiếu này và tương ứng với tỷ lệ PEG là 0,5 dựa trên tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2026-28 là 23%.

VCSC cho biết rủi ro đối với REE là trì hoãn tại các dự án điện gió mới; tỷ lệ lấp đầy văn phòng thấp hơn dự kiến. Tuy nhiên yếu tố hỗ trợ đối với REE là khả năng hoàn nhập 580 tỷ đồng dự phòng mảng M&E; khoản lãi tiềm năng từ việc bán chứng khoán kinh doanh (VIB) trong dài hạn; đầu tư dự án điện gió ngoài khơi 500 MW.

REE REE Energy Điện gió

